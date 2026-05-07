Ministerul Apărării Naționale a anunțat desfășurarea unei noi ediții a exercițiului MOBEX, un program de instruire destinat rezerviștilor voluntari și celor din rezerva operațională. Inițiativa vizează consolidarea capacității de reacție și menținerea pregătirii militare a personalului aflat în rezervă.

În total, aproximativ 4.700 de rezerviști vor participa la activități de instruire desfășurate în mai multe regiuni ale țării, într-un calendar structurat pe trei etape principale.

Exercițiul este organizat progresiv, pe zone geografice, pentru a acoperi eficient întreaga rezervă operațională:

Mai (11–15 mai): județele Alba și Hunedoara

județele Alba și Hunedoara Septembrie: județele Neamț, Suceava și Botoșani

județele Neamț, Suceava și Botoșani Octombrie: a doua etapă în municipiul București

Această structură permite desfășurarea etapizată a instruirii și adaptarea logisticii la numărul mare de participanți.

„Primul exercițiu se desfășoară în luna mai în județele Alba și Hunedoara. Urmează în luna septembrie în județele Neamț, Suceava și Botoșani și în luna octombrie Bucureștiul partea a 2-a pentru că am avut o secvență pe municipiul București”, spune colonelul Mihai Băltăţescu, în cadrul conferinţei de joi, de la MApN.

Programul MOBEX include activități standard de pregătire militară, desfășurate pe durata a aproximativ 12 ore pe zi. Procesul începe cu prezentarea la unități militare, unde participanții trec prin etapele de echipare și organizare în subunități.

Ulterior, rezerviștii participă la exerciții practice, inclusiv:

evaluări medicale și psihologice;

instruire privind utilizarea echipamentelor militare;

exerciții de tragere în poligon;

actualizarea cunoștințelor privind tehnica din dotare.

Scopul principal este reactivarea competențelor dobândite anterior în serviciul militar și adaptarea la echipamentele moderne utilizate în prezent.

„Rezerva operațională fiind definită ca fiind rezerviști cuprinși în planul de mobilizare sau altfel spus, cei care încadrează statele de organizare ale structurilor care aparțin Ministerului Național de Apărare. Rezerviști voluntari care sunt numai în Ministerul Apărării Naționale, având un total aproximativ 4700 de rezeriști. Dar nu doar în aceste două județe vorbim, ci de ceea ce avem pe planul național. Rezerva generală sunt ceilalți cetățeni care au conform legii obligații militare și care în situațiile prevăzute de lege pot la rândul lor să completeze indicativele în funcție de necesitățile care sunt luate în considerare.”

Programul vizează două categorii principale:

Rezerva operațională, formată din rezerviști incluși în planurile de mobilizare ale armatei;

Rezerviști voluntari, care au încheiat contracte cu MApN pentru participare periodică la instruire.

În paralel, legislația românească definește și rezerva generală, formată din cetățeni cu obligații militare care pot fi solicitați în situații speciale.

Participarea la exercițiul MOBEX este reglementată prin legislația în vigoare. Neprezentarea nejustificată la convocare poate atrage consecințe legale.

În funcție de situație, sancțiunile pot include:

amenzi de aproximativ 1.200 – 1.300 lei;

în cazuri de rea-credință sau mobilizare, posibile încadrări penale.

„Deci vor fi echipați practic se vor prezenta de dimineață, pentru că activitățile se întind undeva pe durata a 12 ore, se prezintă la unitate, sunt trecuți prin fluxul de echipare, primire, distribuire și de constituire a subunităţilor, exerciții. Ulterior ei fac o deplasare într-un poligon de tragere, evident după triajul medical și sau psihologic pentru a putea vedea capacitatea acestora de executa șcință tragere. Executa acea ședință de tragere care nu este foarte complicată, este cumva de reamintirea de plinduril pe care aceștia le au de pe timpul satisfacerii sau mă rog îndeplinit serviciul mitar, după caz și de asemenea le este adusă la cunoștință tehnică. N-am uitat în dotare acolo. La final am scris noi că vor completa și un chestionar de evaluarea moralului. Practic iau contact cu tehnica intrată în dotare și sunt aduși la un nivel de instituire optim ca să-și poată îndeplini misiunea”, mai spune colonelul Băltăţescu.

Autoritățile precizează că fiecare caz este analizat individual, în funcție de motivele absenței.

„Se analizează efectiv care a fost cauza reală pentru care rezervistul nu s-a prezentat. Dacă ar fi să fie rea intenție, pe timp de pace, ar fi amendă. Dacă ar fi pe timp de mobilizare ar fi infracțiune. E o sumă destul de consistentă, e câteva mii de lei”, masi spune colonelul Mihai Băltăţescu.