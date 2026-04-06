Potrivit informațiilor transmise de Ministerul Apărării Naționale (MApN), primul exercițiu din acest an este denumit MOBEX AB-HD-26. Acesta va avea loc în perioada 11-15 mai, în județele Alba și Hunedoara.

Acesta are ca scop verificarea stadiului pregătirii populației, economiei și teritoriului pentru apărare. Activitatea este organizată de Ministerul Apărării Naționale (MApN) în cooperare cu Ministerul Afacerilor Interne (MAI), Administrația Națională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale (ANRSPS), autoritățile publice locale, instituțiile publice și operatorii economici cu atribuții în domeniu.

Exercițiile de tip MOBEX sunt organizate periodic și au rolul de a verifica modul în care sunt completate unitățile militare cu personal și tehnică, dar și de a consolida coeziunea dintre rezerviști și militarii activi. În cadrul exercițiului din luna mai, rezerviștii cu domiciliul în județele Alba și Hunedoara vor fi chemați la unitățile militare stabilite, unde vor participa, timp de o zi, la activități specifice de pregătire. În paralel, Administrația Națională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale va evalua activitatea autorităților locale, a instituțiilor publice și a operatorilor economici din județul Alba.

Astfel de exerciții au mai fost organizate în trecut în aceste zone, în Alba în 2016 și în Hunedoara în 2018. MOBEX se desfășoară în baza prevederilor Legii nr. 477/2003 privind pregătirea economiei naționale și a teritoriului pentru apărare și Legii nr. 446/2006 privind pregătirea populației pentru apărare, care reglementează cadrul legal al acestor activități.

„Rezerviștii vor fi convocați prin ordin de chemare a rezerviștilor pentru exerciții și antrenamente de mobilizare, transmis prin intermediul structurilor specializate ale Ministerului Afacerilor Interne, iar activitățile de evaluare a autorităților administrației publice locale și a operatorilor economici sunt organizate și coordonate de Administrația Națională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale”, a mai transmis Ministerul.

Pentru anul 2026, sunt planificate în total trei exerciții MOBEX, după cum urmează: AB-HD în luna mai, NT-SV-BT în luna septembrie și Buc-IF în luna octombrie, acoperind mai multe regiuni ale țării.

„Pentru a evita dezinformarea și răspândirea știrilor false, subliniem că aceste activități au caracter de rutină și nu au legătură cu situația de securitate din regiune. Recomandăm cetățenilor să se informeze din surse oficiale”, a subliniat MApN.

Amintim că exercițiile MOBEX sunt exerciții de mobilizare organizate de MApN și au rolul de a testa cât de pregătită este România, la nivel militar și civil, pentru situații de apărare. Prin aceste exerciții, autoritățile verifică dacă, în caz de nevoie, armata și instituțiile statului pot funcționa rapid și coordonat. În principal, autoritățile urmăresc următoarele puncte:

completarea unităților militare cu rezerviști;

verificarea echipamentelor și tehnicii militare;

colaborarea dintre militarii activi și rezerviști;

capacitatea autorităților locale și a instituțiilor publice de a sprijini efortul de apărare;

implicarea economiei, prin operatori care au roluri în situații de mobilizare.

Rezerviștii sunt convocați oficial prin ordin transmis prin MAI și participă, de regulă, la activități de pregătire pentru o perioadă scurtă. În paralel, ANRSPS verifică modul în care autoritățile locale și companiile își pot îndeplini atribuțiile în caz de mobilizare.