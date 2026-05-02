Ministerul Apărării Naționale (MApN) a lansat sâmbătă, 2 mai 2026, un semnal puternic privind modernizarea forțelor armate, prezentând programul SAFE drept o oportunitate istorică pentru România de a-și consolida capacitățile de apărare.

Într-un mesaj postat pe contul oficial de Facebook, reprezentanții instituției au subliniat că acest demers reprezintă o șansă crucială de a recupera decalajele tehnologice existente și de a dota structurile militare cu sisteme de luptă de ultimă generație, capabile să răspundă provocărilor de securitate contemporane.

Potrivit oficialilor de la Apărare, succesul acestui program ar putea schimba radical fața Armatei României în doar câțiva ani. Aceștia au explicat că SAFE este conceput ca un răspuns strategic la nivelul Uniunii Europene, având scopul principal de a întări apărarea pe întreg continentul.

În prezent, Ministerul are în derulare 21 de proiecte majore de înzestrare cu tehnică modernă, toate având ca orizont de implementare anul 2030. Un accent deosebit este pus pe amenințarea dronelor, o problemă pe care oficialii o descriu ca fiind vizibilă zilnic atât pe frontul de est, cât și la granițele naționale.

Reprezentanții ministerului au detaliat structura programului, precizând că opt din cele 15 mari proiecte aprobate de Parlament în cadrul SAFE sunt dedicate exclusiv sistemelor antidronă și radarelor de ultimă generație.

Aceștia au arătat că investițiile sunt direcționate către sisteme complexe, capabile nu doar să detecteze, ci și să bruieze sau să neutralizeze aparatele de zbor fără pilot care încalcă spațiul aerian național. Tehnologia vizată are rolul direct de a proteja cetățenii, oferind în același timp militarilor români capacitățile necesare pentru descurajarea oricărei agresiuni.

Dincolo de dotarea propriu-zisă, programul SAFE aduce beneficii semnificative în ceea ce privește viteza de reacție și accesul la resurse. Oficialii MApN au menționat că parteneriatul permite achiziții comune mult mai rapide alături de aliații internaționali, oferind un acces facil la o gamă largă de echipamente.

„Investim în sisteme capabile să detecteze, să bruieze şi să neutralizeze dronele care încalcă spaţiul aerian naţional. Vorbim despre tehnologie care protejează cetăţenii. Ce câştigăm prin acest program? Viteză – achiziţii comune mai rapide alături de aliaţii noştri; tehnologie – acces facil la tehnică modernă, arme de asalt, nave de patrulare, elicoptere, radare, maşini de luptă şi rachete. Avem nevoie de capabilităţi care să descurajeze, pentru armată, pentru militari, pentru cei care apără ţara. (…) Dacă acest program este realizat cu succes, Armata României va arăta cu totul diferit în doar câţiva ani. Avem nevoie de SAFE. Noi toţi!”, se arată în mesajul postat de MApN.

În ciuda importanței strategice prezentate de MApN, programul SAFE a devenit rapid un teren de confruntare politică între actualul premier, Ilie Bolojan, și fostul șef al Executivului, Marcel Ciolacu. Miza disputei o reprezintă modul în care sunt gestionate miliardele de euro destinate înzestrării, dar și autoritatea care controlează procesul de achiziții.

Premierul Ilie Bolojan a respins recent criticile referitoare la repartizarea fondurilor, după ce a fost întrebat de ce o sumă uriașă, de cinci miliarde de euro, ar fi direcționată către o firmă germană, în timp ce industria autohtonă ar primi doar 800 de milioane.

Bolojan a calificat întrebările pe această temă drept tendențioase și eronate, argumentând că schema de gestionare a fost stabilită și votată în timpul mandatului lui Marcel Ciolacu.

„Întrebarea este tendenţioasă şi eronată. Şi voi face precizările de rigoare. În mandatul premierului Marcel Ciolacu s-a stabilit şi s-a votat schema de gestionare a programului SAFE. Şi la data respectivă, la propunerea premierului, Canceleria prim-ministrului a fost desemnată ca integrator al gestionării SAFE. În primul rând, este o decizie luată în mandatul premierului Ciolacu, care a trebuit respectată, că anumite lucruri se continuă. Asta ca să clarificăm lucrurile, da? Pentru că nimeni nu ştia la data respectivă cine vine premier, cine va fi cancelar. Verificaţi cine era premier, cine era cancelar ca să îi întrebaţi de ce au propus asta”, a afirmat Bolojan.

În plus, „Armata Română are planuri de înzestrare aprobate în urmă cu mai mulţi ani şi care au trecut prin CSAT”, a mai indicat prim-ministrul. Ilie Bolojan a adăugat că una din bazele negocierii a fost ca cel puţin jumătate din ceea ce va achiziţiona România să fie produs în România.

În replică, Marcel Ciolacu a lansat acuzații dure la adresa succesorului său, susținând că Bolojan ar minți în legătură cu originile schemei de gestionare. Fostul premier a afirmat că, în realitate, Cabinetul Bolojan este cel care a oficializat controlul asupra SAFE prin intermediul unei ordonanțe de urgență adoptate pe 20 noiembrie 2025, respectiv OUG 62/2025.

Marcel Ciolacu l-a acuzat pe actualul premier că a pus la conducerea grupului de lucru un personaj politic de la Oradea, în loc să lase programul de 16 miliarde de euro pe mâna experților militari. Acesta a concluzionat că actuala conducere a Executivului încearcă să manipuleze documentele oficiale pentru a ascunde faptul că a preluat controlul total asupra celor mai mari contracte de armament din istoria recentă a României.