În Germania, serviciul militar a fost reconfigurat prin Legea de modernizare a serviciului militar, intrată în vigoare la 1 ianuarie 2026. Sistemul nu reintroduce imediat armata obligatorie clasică, dar creează un cadru extins de selecție și pregătire a populației tinere.

Potrivit noilor reguli, începând din 2026, toți tinerii care împlinesc 18 ani sunt contactați de autorități și primesc un chestionar privind disponibilitatea și aptitudinea pentru serviciul militar. Diferențele de tratament sunt importante: bărbații sunt obligați să răspundă, în timp ce femeile pot răspunde voluntar. Ulterior, cei selectați pot fi chemați la evaluări medicale și psihologice pentru a determina dacă sunt apți pentru serviciu.

Un element important este faptul că, în prezent, serviciul militar rămâne voluntar. Cu toate acestea, legea permite introducerea unei așa-numite „servicii militare obligatorii de necesitate” dacă numărul voluntarilor nu acoperă nevoile armatei sau dacă situația de securitate se deteriorează.

În plus, Germania a introdus și unele restricții administrative pentru bărbații tineri, inclusiv obligația de a notifica autoritățile militare pentru șederi mai lungi în străinătate, în anumite condiții de vârstă, ca parte a evidenței militare extinse.

Cine se poate înrola efectiv în Bundeswehr:

cetățeni germani (inclusiv naturalizați)

persoane cu vârsta de minimum 18 ani

persoane apte din punct de vedere medical și psihologic

persoane fără antecedente incompatibile cu serviciul militar

În unele cazuri speciale, pot exista excepții pentru anumite roluri civile sau medicale în cadrul armatei, dar regula generală rămâne cetățenia germană.

În România, în 2026 nu există serviciu militar obligatoriu, iar armata funcționează exclusiv pe bază de voluntariat și profesioniști activi. Totuși, autoritățile au introdus un nou program de pregătire militară voluntară de scurtă durată, de aproximativ patru luni.

Acest program este deschis atât bărbaților, cât și femeilor, ceea ce reprezintă o diferență importantă față de modelul german, unde anumite proceduri administrative sunt diferite între sexe. Cine se poate înrola în România:

cetățeni români

persoane cu vârsta minimă de 18 ani

persoane apte medical și psihologic

persoane fără condamnări incompatibile cu serviciul militar

În România, nu există în prezent obligativitatea completării unor chestionare anuale sau a evaluărilor obligatorii pentru întreaga populație tânără, așa cum se întâmplă în Germania. De asemenea, nu există restricții privind deplasarea în străinătate pentru bărbați pe criterii militare.

Deși ambele state își bazează sistemul de apărare pe voluntariat, există diferențe structurale semnificative. În Germania:

există un sistem național de evidență militară activă pentru toți tinerii de 18 ani

bărbații sunt obligați să participe la procesul de evaluare

există posibilitatea legală de reintroducere rapidă a serviciului obligatoriu în funcție de necesități

armata are un rol strategic de extindere a rezerviștilor până la peste 200.000 de persoane în următorii ani

În România:

nu există evidență militară anuală obligatorie pentru tineri

nu există obligație de participare la evaluări pentru populația generală

serviciul militar este exclusiv voluntar

accentul este pus pe programe scurte de instruire și pe profesioniști contractuali

În 2026, Germania se află într-un proces de revenire treptată la un model de pregătire militară extinsă, cu elemente obligatorii administrative și posibilitatea reactivării conscripției în situații excepționale. În schimb, România menține un model mai flexibil și complet voluntar, fără obligații generalizate pentru populație.

Diferența majoră dintre cele două state este gradul de implicare a statului în monitorizarea și pregătirea tinerilor: Germania adoptă un model de „evidență și selecție preventivă”, în timp ce România rămâne la un model clasic de recrutare voluntară.

În momentul de față, Bundeswehr numără peste 266.000 de angajați, dintre care aproximativ 185.000 sunt militari activi, iar peste 81.000 lucrează în structuri civile ale armatei. Această structură mixtă face ca instituția să funcționeze nu doar ca forță militară, ci și ca un sistem administrativ și tehnic complex.

Reprezentanții armatei germane subliniază că sunt căutați candidați cu profiluri foarte diferite, în funcție de nevoile operaționale. Astfel, sunt disponibili specialiști pentru domenii tehnice, medicale, logistice și administrative, dar și pentru funcții de suport în infrastructura militară.

Pentru posturile militare și civile există cerințe de bază legate de capacitatea fizică și psihologică a candidaților, adaptate fiecărei funcții în parte. În funcție de poziție, pot exista cerințe suplimentare legate de pregătire profesională sau competențe specifice.

Un aspect important este diferența dintre accesul în structurile militare și cele civile ale Bundeswehr. În cazul funcțiilor militare, cetățenia germană rămâne o cerință obligatorie, fără excepții. Persoanele cu dublă cetățenie pot aplica, dar nu pot fi acceptate fără cetățenia germană.

Pentru posturile civile, regulile sunt mai flexibile. Cetățenii Uniunii Europene pot ocupa anumite funcții, iar persoanele din afara UE pot fi angajate dacă dețin drept legal de muncă în Germania.

Nivelul de educație necesar depinde de tipul de carieră ales. Unele poziții de bază nu impun o diplomă formală, fiind suficientă finalizarea școlarizării obligatorii. Pentru funcții de nivel mediu sunt necesare calificări profesionale, iar pentru pozițiile de conducere sau ofițer sunt cerute studii superioare sau acces la educație universitară.

În sectorul civil, experiența practică poate conta în unele cazuri la fel de mult ca diploma, în special în domenii tehnice sau logistice.

Accesul în structurile Bundeswehr este posibil de la vârste foarte tinere, însă minorii au nevoie de acordul părinților. În funcție de specializare, cariera militară poate continua până la vârste înaintate, în anumite cazuri chiar până la 62 sau 65 de ani.

În sectorul civil, vârsta de recrutare este mai flexibilă, iar unele poziții de funcționar public sunt disponibile până la aproximativ 50 de ani, cu posibilitatea unor excepții în funcție de domeniu.

Toți candidații trec printr-un control medical riguros, în cadrul căruia sunt evaluate atât starea fizică, cât și cea psihologică. Rezultatul acestei evaluări este decisiv pentru admiterea în sistem. Chiar dacă toate celelalte condiții sunt îndeplinite, o evaluare medicală negativă exclude posibilitatea de recrutare.

Persoanele care nu se pot înscrie în structurile militare au totuși posibilitatea de a lucra în domenii conexe armatei. Bundeswehr colaborează cu numeroase companii și instituții din sectoare precum IT, transport, logistică și administrare, oferind astfel oportunități indirecte de angajare.

În plus, există și forme de implicare în rezervă pentru persoanele cu experiență militară, precum și programe de voluntariat și activități civice asociate armatei.

Salariile de început pentru noii angajați în Bundeswehr pornesc de la aproximativ 2.600 de euro brut pe lună. În cazul serviciului militar voluntar, veniturile lunare se situează, în general, între 1.800 și 2.200 de euro.

Pe lângă salariu, recruții pot beneficia de sprijin financiar pentru obținerea permisului de conducere, în unele cazuri de până la 3.500 de euro, precum și de contribuții la sistemul public de pensii pe durata serviciului.