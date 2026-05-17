Potrivit informațiilor publicate de Radu Miruță pe Facebook, în ultima săptămână discuțiile s-au concentrat pe tehnica din Armata României, pe programele de înzestrare și pe producția militară. El a precizat că a răspuns la numeroase întrebări și a încercat să clarifice informațiile false și manipulările apărute în spațiul public, anunțând că va continua să ofere explicații ori de câte ori există nelămuriri legitime.

Radu Miruță a explicat însă că, dincolo de investițiile și achizițiile militare, cel mai important element al Armatei României îl reprezintă personalul militar și civil din sistemul de apărare. Acesta a afirmat că fără oameni, tehnologia și investițiile, indiferent cât de performante ar fi, nu au valoare reală.

Ministrul interimar a arătat că în această săptămână s-a întâlnit cu mai mulți angajați ai Ministerului Apărării Naționale (MApN), despre care a spus că își fac meseria cu seriozitate, disciplină și adesea cu sacrificii care nu sunt văzute de public. El le-a mulțumit pentru activitatea desfășurată și a susținut că experiența, pasiunea și devotamentul acestora sunt esențiale pentru viitorul instituției.

„Săptămâna aceasta am vorbit mult despre tehnică militară, despre înzestrare, despre producție în România. Am răspuns la zeci de întrebări și am încercat să clarific, deschis și direct, multe manipulări și informații false care au circulat în spațiul public. Și voi continua să fac asta ori de câte ori există întrebări legitime sau nelămuriri care merită un răspuns onest. Dar nu pot lăsa această săptămână să se încheie fără să vorbesc despre ceva mai important decât orice echipament militar modern pe care Armata României îl merită și îl așteaptă de ani de zile: 𝐨𝐚𝐦𝐞𝐧𝐢𝐢. Pentru că, fără oameni, nicio tehnologie, nicio achiziție și nicio investiție, oricât de performantă ar fi, nu au cu adevărat valoare", a scris Miruță pe Facebook.

Totodată, oficialul a declarat că pentru ca România să devină mai puternică este nevoie atât de un scop clar, cât și de o direcție bine definită. În opinia sa, în perioada mandatului interimar a încercat să contureze aceste obiective pentru sistemul de apărare.

„Săptămâna aceasta, din nou, am întâlnit mulți colegi din Ministerul Apărării Naționale. Oameni care își fac meseria cu seriozitate, cu disciplină și, de multe ori, cu sacrificii pe care puțini le văd. Simt nevoia să le mulțumesc încă o dată, și aici, pentru ceea ce fac în fiecare zi. Dar știu și că pasiunea, experiența și devotamentul lor, deși esențiale, nu sunt suficiente de unele singure. Ca să devenim mai puternici, este nevoie și de scop, și de direcție. Iar dacă în aceste luni am reușit ceva ca ministru, sper că am reușit măcar să conturez mai clar aceste două lucruri. Suntem mulți cei care credem într-o 𝐑𝐨𝐦𝐚̂𝐧𝐢𝐞 𝐞𝐮𝐫𝐨𝐩𝐞𝐚𝐧𝐚̆, 𝐨𝐜𝐜𝐢𝐝𝐞𝐧𝐭𝐚𝐥𝐚̆, 𝐩𝐮𝐭𝐞𝐫𝐧𝐢𝐜𝐚̆ 𝐬̦𝐢 𝐫𝐞𝐬𝐩𝐞𝐜𝐭𝐚𝐭𝐚̆. 𝐎 𝐑𝐨𝐦𝐚̂𝐧𝐢𝐞 𝐚 𝐥𝐢𝐛𝐞𝐫𝐭𝐚̆𝐭̦𝐢𝐢, 𝐚 𝐦𝐞𝐫𝐢𝐭𝐮𝐥𝐮𝐢, 𝐚 𝐝𝐫𝐞𝐩𝐭𝐚̆𝐭̦𝐢𝐢 𝐬̦𝐢 𝐚 𝐞𝐜𝐡𝐢𝐭𝐚̆𝐭̦𝐢𝐢. 𝐎 𝐑𝐨𝐦𝐚̂𝐧𝐢𝐞 𝐜𝐚𝐫𝐞 𝐧𝐮 𝐚𝐫𝐞 𝐧𝐞𝐯𝐨𝐢𝐞 𝐝𝐞 𝐩𝐚𝐭𝐫𝐢𝐨𝐭𝐢𝐬𝐦 𝐝𝐞 𝐝𝐞𝐜𝐨𝐫, 𝐩𝐞𝐧𝐭𝐫𝐮 𝐜𝐚̆ 𝐚𝐫𝐞 𝐝𝐞𝐣𝐚 𝐬𝐮𝐟𝐢𝐜𝐢𝐞𝐧𝐭𝐞 𝐦𝐨𝐭𝐢𝐯𝐞 𝐫𝐞𝐚𝐥𝐞 𝐝𝐞 𝐦𝐚̂𝐧𝐝𝐫𝐢𝐞, 𝐦𝐨𝐭𝐢𝐯𝐞 𝐜𝐚𝐫𝐞 𝐧𝐮 𝐬𝐮𝐧𝐭 𝐢𝐧𝐯𝐞𝐧𝐭𝐚𝐭𝐞, 𝐧𝐮 𝐬𝐮𝐧𝐭 𝐮𝐦𝐟𝐥𝐚𝐭𝐞 𝐚𝐫𝐭𝐢𝐟𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥, 𝐜𝐢 𝐟𝐚𝐜 𝐩𝐚𝐫𝐭𝐞 𝐝𝐢𝐧 𝐜𝐞𝐞𝐚 𝐜𝐞 𝐬𝐮𝐧𝐭𝐞𝐦”, a mai scris ministrul interimar.

În mesajul său, ministrul interimar a reiterat că Armata României nu este perfectă și că există numeroase aspecte care trebuie îmbunătățite. Cu toate acestea, el susține că instituția dispune de oameni dedicați care cred în misiunea lor și care își iubesc țara.

„Armata României nu este perfectă. Are nevoie de echipamente noi, de proceduri adaptate vremurilor pe care le trăim, de mai multă eficiență și de curajul de a schimba lucrurile care ne-au ținut pe loc prea mult timp. Dar Armata României are ceva ce nu poate fi cumpărat: oameni care își iubesc țara și care cred în misiunea lor. Și tocmai de aceea sunt convins că pașii de care avem nevoie vor fi făcuți. Chiar dacă uneori drumul este mai greu decât ne-am dori”, a încheiat ministrul interimar.

