Turcia a avansat o propunere strategică majoră în cadrul NATO privind construirea unei conducte de combustibil destinată exclusiv uzului militar, cu traseu planificat din Turcia către România, via Bulgaria. Proiectul este estimat la aproximativ 1,2 miliarde de dolari și are ca obiectiv consolidarea securității energetice și logistice a Alianței Nord-Atlantice pe flancul estic.

Inițiativa apare într-un moment de reevaluare a infrastructurii militare de aprovizionare a NATO, pe fondul tensiunilor geopolitice generate de războiul din Ucraina și instabilitatea din Orientul Mijlociu.

Propunerea Ankarei este direct legată de discuțiile privind extinderea NATO Pipeline System (NPS) — rețeaua subterană de conducte pentru combustibil militar construită în perioada Războiului Rece.

În prezent, această infrastructură se oprește în Germania, iar statele din Europa Centrală și de Est, inclusiv România și Polonia, solicită de mai mulți ani extinderea sa pentru a asigura un flux logistic mai rapid și mai sigur în eventualitatea unui conflict.

Conducta propusă de Turcia ar reprezenta o rută alternativă spre est, conectând direct infrastructura energetică militară a NATO cu regiunea Mării Negre.

România este vizată ca nod strategic în acest proiect, datorită poziției sale geografice și rolului său în arhitectura de securitate a flancului estic NATO.

Proiectul ar putea reduce dependența de transportul maritim de combustibil, considerat vulnerabil în contextul actual al securității globale.

Surse din mediul diplomatic indică faptul că varianta Turciei ar putea fi semnificativ mai ieftină decât rutele alternative analizate anterior, inclusiv cele prin Grecia sau alte state din vestul României.

Nevoia de infrastructuri energetice militare reziliente a crescut semnificativ după invazia Rusiei în Ucraina, dar și pe fondul conflictelor din Orientul Mijlociu, inclusiv al perturbărilor generate de blocaje în rute maritime strategice precum Strâmtoarea Ormuz.

Aceste evenimente au determinat NATO să își reevalueze capacitatea logistică și să caute soluții pentru asigurarea continuității aprovizionării cu combustibil în scenarii de criză sau conflict armat.

Inițiativa vine într-un moment politic sensibil, Turcia pregătindu-se să găzduiască summitul NATO din luna iulie. Propunerea ar putea fi discutată și chiar avansată în cadrul acestui eveniment.

Autoritățile de la Ankara încearcă să obțină sprijinul aliaților pentru implementarea proiectului, care ar putea deveni un element central în modernizarea infrastructurii logistice a NATO în Europa de Est.

Conform informațiilor disponibile, conducta ar fi destinată exclusiv utilizării militare, fără acces pentru sectorul civil. Detaliile tehnice precum capacitatea de transport sau specificațiile exacte ale infrastructurii nu au fost făcute publice, fiind considerate sensibile din punct de vedere strategic.