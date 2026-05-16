Rusia ar putea amenința NATO înainte de 2029. Evaluările recente ale liderilor militari europeni arată că Rusia își accelerează procesul de reînarmare, își extinde efectivele armatei și investește masiv în tehnologii militare dezvoltate inclusiv pe baza experienței acumulate în războiul din Ucraina.

Generalul Carsten Breuer, una dintre cele mai importante voci din structurile de apărare germane, susține că există multiple semnale care indică o accelerare a pregătirilor militare ruse.

Potrivit acestuia, extinderea producției de armament, creșterea numărului de militari și reorganizarea economiei ruse pentru susținerea industriei de război reprezintă indicatori care nu pot fi ignorați de statele occidentale.

Oficialul german consideră că anul 2029 este un termen realist în care Rusia ar putea avea capacitatea de a amenința direct NATO, însă a subliniat că evoluțiile geopolitice actuale ar putea grăbi acest scenariu.

În contextul acestor avertismente, Germania insistă asupra necesității accelerării investițiilor în apărare și modernizării infrastructurii militare europene.

„O nouă strategie militară și un profil de capabilități definesc calea de urmat”, a spus Breuer.

La aceeași discuție a participat și Richard Knighton, care a explicat că armata rusă își adaptează constant tacticile de luptă și dezvoltă noi sisteme militare pe baza experienței obținute în conflictul din Ucraina.

Potrivit oficialului britanic, Kremlinul demonstrează că este dispus să folosească forța militară pentru atingerea obiectivelor strategice, iar acest lucru obligă statele membre NATO să își consolideze rapid capacitățile defensive.

Knighton a atras atenția că țările aflate în apropierea granițelor ruse percep deja presiunea militară și riscurile de securitate într-un mod mult mai intens decât restul Europei.

„Rusia desfășoară operațiuni de luptă în Ucraina, învățând pe parcurs și dezvoltând noi tehnologii. Iar Putin și-a demonstrat disponibilitatea de a ataca statele suverane. Cu cât ești mai aproape de granița cu Rusia, cu atât acest lucru se simte mai puternic”, a declarat Knighton.

În paralel cu aceste avertismente, NATO pregătește noi măsuri de securitate pentru întărirea flancului estic al alianței.

Printre planurile analizate se numără amplasarea de armament suplimentar în apropierea frontierelor cu Rusia și Belarus, dezvoltarea unor sisteme automate de supraveghere și crearea unor zone de securitate monitorizate prin tehnologii fără echipaj uman.

Scopul acestor măsuri este creșterea vitezei de reacție în cazul unei amenințări militare și consolidarea capacității de descurajare a NATO în Europa de Est.

Autoritățile din Estonia au transmis că nu există indicii privind un atac militar iminent asupra statelor NATO în următorii unu-doi ani. Cu toate acestea, serviciile de informații estoniene avertizează că Rusia continuă să își reconstruiască forțele armate și să își crească potențialul militar.

În același timp, Gerald Funke a declarat că Moscova ar putea deveni capabilă să lanseze acțiuni agresive împotriva unor state NATO chiar în următorii doi sau trei ani.

Experții în securitate consideră că războiul din Ucraina a schimbat radical strategia de apărare a Europei. Statele membre NATO cresc bugetele militare, accelerează producția de armament și dezvoltă noi planuri de apărare colectivă pentru a răspunde unei posibile amenințări venite dinspre Rusia.

Pe fondul tensiunilor geopolitice și al reconfigurării arhitecturii de securitate europene, următorii ani sunt considerați decisivi pentru stabilitatea regiunii și pentru capacitatea NATO de a preveni un conflict major pe continent.