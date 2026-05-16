Europa trebuie să se pregătească pentru un posibil conflict cu Rusia

Europa trebuie să se pregătească pentru un posibil conflict cu Rusia. Războiul din Ucraina continuă să transmită semnale de alarmă către capitalele europene, iar un comandant ucrainean aflat în prima linie avertizează că amenințarea reprezentată de Rusia nu trebuie subestimată. Militarul, cunoscut sub indicativul „Kurt”, susține că statele europene trebuie să accelereze investițiile în apărare și să trateze securitatea regională ca pe o prioritate strategică.

Declarațiile au fost făcute în contextul luptelor intense din estul Ucrainei, în apropierea orașului Kosteantînivka, o zonă aflată sub presiune constantă din partea trupelor ruse. Potrivit comandantului ucrainean, armata Moscovei încearcă să avanseze simultan pe mai multe direcții, folosind artilerie grea, drone și atacuri aeriene continue.

Kosteantînivka, situat în regiunea Donețk, are o importanță strategică majoră deoarece se află aproape de rute logistice esențiale dintre Bahmut și Pokrovsk. Comandantul ucrainean afirmă că orașul a fost devastat de bombardamente și că infrastructura civilă este aproape complet distrusă.

Potrivit acestuia, armata ucraineană reușește încă să controleze anumite segmente importante ale drumurilor strategice, ceea ce încetinește transportul de muniție și echipamente către trupele ruse aflate pe front.

Avertismentul comandantului ucrainean vine după un nou armistițiu anunțat de Moscova, despre care oficialii de la Kiev spun că a fost încălcat aproape imediat. Autoritățile ucrainene au raportat atacuri cu drone și bombardamente la scurt timp după expirarea încetării focului.

Militarul spune că soldații ucraineni au încredere în eforturile diplomatice ale președintelui Volodimir Zelenski, însă nu cred că Rusia va respecta acordurile de pace.

Potrivit lui „Kurt”, de la începutul conflictului din estul Ucrainei, în 2014, numeroase armistiții au fost încălcate de forțele ruse. El consideră că Moscova folosește adesea perioadele de încetare a focului pentru reorganizarea trupelor și pregătirea unor noi atacuri.

Comandantul ucrainean afirmă că actualul conflict a devenit unul dominat de tehnologie. Dronele de supraveghere, sistemele autonome și aplicațiile bazate pe inteligență artificială sunt folosite zilnic pentru identificarea și atacarea țintelor rusești.

Potrivit acestuia, utilizarea sistemelor asistate de AI a crescut eficiența operațiunilor și a redus riscurile pentru soldații aflați în linia întâi.

„Pentru noi, viața omenească este cel mai prețios lucru”, a spus Kurt. „Putem pierde o sută de drone, dar pierderea unui soldat este foarte greu de suportat”.

Experții militari consideră că războiul din Ucraina a devenit un laborator pentru noile tehnologii de luptă, iar lecțiile învățate pe front sunt atent analizate de armatele occidentale.

În mesajul transmis statelor europene, comandantul ucrainean avertizează că Rusia nu și-a abandonat ambițiile geopolitice și că Europa trebuie să fie pregătită pentru scenarii de securitate mult mai dure în următorii ani.

El a cerut guvernelor europene să investească mai mult în apărare, să își întărească granițele și să accelereze modernizarea armatei.

„Consolidați-vă frontierele, întăriți-vă liniile de apărare, nu vă zgârciți la cheltuielile militare”, a spus el.

Potrivit militarului, una dintre cele mai mari greșeli făcute de Occident a fost subestimarea intențiilor Kremlinului și percepția că Ucraina și Rusia ar avea o relație „frățească” imposibil de rupt.

Războiul declanșat de Rusia în Ucraina a schimbat deja politica de securitate a mai multor state europene, multe dintre acestea crescând bugetele militare și intensificând cooperarea în cadrul NATO.