Avertisment privind Pilonul II de pensii. Radu Miruță spune ce s-ar întâmpla cu banii: Se vor scurge ca printr-o pungă cu foarte multe găuri

Ministrul interimar al Apărării, Radu Miruță, susține că industria națională de apărare are nevoie de investiții consistente, însă avertizează că simpla alocare de bani nu este suficientă. Oficialul afirmă că, în forma actuală de organizare, fondurile riscă să fie irosite și cere schimbări profunde în modul de administrare al companiilor din domeniu.

Declarațiile au fost făcute vineri, la Constanța, în contextul discuțiilor privind posibilitatea ca o parte din resursele financiare disponibile prin Pilonul II de pensii să fie direcționate către industria de apărare, idee susținută anterior de premierul Ilie Bolojan.

Potrivit ministrului interimar al Apărării, o astfel de decizie trebuie analizată cu atenție, deoarece eficiența utilizării fondurilor depinde în primul rând de modul în care este administrată industria de profil.

Întrebat dacă susține propunerea ca bani din Pilonul II de pensii să fie investiți în industria națională de apărare, Radu Miruță a explicat că dezvoltarea acestui sector nu depinde exclusiv de resursele financiare.

”Industria de apărare are nevoie de trei lucruri: comenzi din partea statului român, tehnologie şi un management care să n-aibă legătură cu carnetul de partid”, a afirmat Radu Miruţă.

Ministrul a precizat că este de acord cu ideea de a sprijini financiar industria de apărare, însă a atras atenția că problema reală este modul în care sunt administrate în prezent companiile din acest sector.

Radu Miruță a explicat că decizia privind utilizarea fondurilor din Pilonul II aparține Guvernului și Ministerului Muncii, însă a subliniat că orice alocare de resurse trebuie însoțită de reforme.

”Sunt de acord că industria naţională de apărare are nevoie de cât mai mulţi bani. Discuţia pe sumele din Pilonul 2 de pensie este gestionată şi de Ministerul Muncii, şi de Guvernul României, de prim-ministru, pentru că toată lumea vrea să tragă bani de acolo. Dacă decizia va fi pentru industria naţională de apărare, în detrimentul altor destinaţii către care să se ducă banii respectivi, este un compromis. Toată lumea are nevoie de bani, însă eu apreciez că banii pentru industria naţională de apărare, dacă se duc în forma în care este astăzi prost gestionată industria naţională de apărare, se vor scurge ca printr-o pungă cu foarte multe găuri”, a explicat ministrul interimar al Apărării.

Potrivit acestuia, simpla suplimentare a finanțării nu va rezolva problemele structurale ale industriei dacă nu sunt eliminate deficiențele de management și organizare.

Ministrul a susținut că, de-a lungul anilor, statul român a alocat sume importante pentru înzestrarea Armatei, însă o mare parte dintre aceste fonduri nu au ajuns să sprijine dezvoltarea industriei naționale.

În opinia sa, dacă achizițiile militare ar fi fost realizate prin implicarea fabricilor românești, situația actuală ar fi fost cu totul diferită.

”Armata Română a avut buget de înzestrare în fiecare an. Armata Română a cheltuit foarte mulţi bani pentru înzestrare de ani de zile. De ce după aceste sume de bani cheltuite de statul român nu am reuşit să trecem aceste sume de bani prin industria naţională de apărare? Dacă miliardele de euro ar fi fost cheltuite cu trecerea prin fabricile din România, nu am mai fi avut astăzi copaci în fabricile de la RomArm. Avem copaci pentru că industria naţională de apărare a fost de multe ori folosită ca un instrument politic şi uitaţi-vă la cine sunt cei care o coordonează”, a afirmat Radu Miruţă.

Posibilitatea utilizării unei părți din economiile acumulate în Pilonul II de pensii pentru finanțarea industriei de apărare a generat dezbateri în spațiul public, în contextul în care România urmărește consolidarea capacităților de producție din domeniul militar și creșterea investițiilor în apărare.

În același timp, propunerea ridică întrebări privind echilibrul dintre necesitatea finanțării industriei strategice și protejarea economiilor destinate pensiilor private, decizia urmând să fie analizată la nivelul Guvernului.