Mii de copii și adolescenți au ieșit joi, 5 martie, pe străzile orașelor din Germania pentru a protesta împotriva noii legi care obligă la serviciul militar. Organizatorii au spus că la nivel național au participat aproximativ 50.000 de persoane la această „grevă școlară împotriva recrutării”.

La Berlin, tinerii s-au adunat în Piața Potsdamer și au mers spre Oranienplatz din cartierul Kreuzberg. Poliția a numărat în jur de 3.000 de participanți, în timp ce organizatorii au spus că au fost 6.000 de elevi.

Protestatarii purtau pancarte prin care îi cereau cancelarul Merz să meargă pe front și scandau „niciodată, niciodată, niciodată recrutare obligatorie”.

Demonstrații au avut loc și în alte orașe. La München, poliția a estimat că aproximativ 600 de tineri au ieșit în stradă. În landul Renania de Nord-Westfalia, proteste mai mari au fost planificate la Bonn și Düsseldorf, iar la Hamburg elevii urmau să iasă la demonstrații spre sfârșitul după-amiezii.

Ministrul Apărării din Germania, Boris Pistorius, a anunțat, luna trecută, că peste 40.000 de tineri de 18 ani au primit chestionare, conform noii legi privind serviciul militar.

El a spus că procesul este deja în desfășurare și că o parte dintre formulare au fost completate și returnate. Deși este prea devreme pentru concluzii, ministrul consideră că măsura este fezabilă.

La sfârșitul anului trecut, coaliția condusă de cancelarul federal Friedrich Merz a adoptat o lege care introduce un serviciu militar voluntar, menit să întărească armata germană într-o perioadă de tensiuni crescute în domeniul securității.

Legea prevede însă și posibilitatea ca serviciul să devină obligatoriu, dacă numărul voluntarilor nu va fi suficient pentru a completa efectivele. Parlamentul ar putea decide activarea acestui mecanism mai târziu.

Conform noilor reguli, toți tinerii germani născuți în 2008 sau după trebuie evaluați pentru a fi înscriși în evidențele armatei. La împlinirea vârstei de 18 ani, aceștia primesc un chestionar, care reprezintă primul pas în procedură.

Chestionarul este folosit pentru a analiza capacitatea și dorința tinerilor de a servi în armată. Etapele următoare se stabilesc abia după ce răspunsurile sunt evaluate și în funcție de nevoile Bundeswehr.