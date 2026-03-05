Ministerul Educației a lansat în consultare publică proiectul de ordin care reglementează procedura de înscriere în clasa a IX-a, în anul școlar 2026–2027, pentru elevii care au obținut rezultate remarcabile pe parcursul gimnaziului la olimpiade școlare sau la competiții internaționale recunoscute oficial.

Potrivit documentului, noua metodologie stabilește condițiile în care acești elevi pot fi admiși la liceu printr-o procedură distinctă față de cea aplicată majorității absolvenților de clasa a VIII-a.

Proiectul urmărește să creeze un mecanism prin care performanțele academice deosebite să fie recunoscute și valorificate în procesul de admitere la liceu.

Conform proiectului de metodologie, elevii care au obținut rezultate excepționale în competiții educaționale ar putea fi admiși direct la liceu, fără susținerea Evaluării Naționale.

Astfel, de această facilitate ar urma să beneficieze absolvenții de clasa a VIII-a care, pe parcursul gimnaziului, au obținut premiul I la etapa națională a olimpiadelor școlare organizate și finanțate de Ministerul Educației și Cercetării.

De asemenea, aceeași regulă se aplică și elevilor care au obținut premiile I, II sau III ori medalii de aur, argint sau bronz la competiții internaționale recunoscute de Ministerul Educației și Cercetării.

Prin această măsură, autoritățile încearcă să recompenseze performanțele academice de vârf și să ofere elevilor olimpici posibilitatea de a-și continua studiile într-un profil compatibil cu domeniul în care au obținut rezultate.

Potrivit proiectului de ordin, elevii eligibili vor putea participa la procesul de înscriere într-un singur județ.

Repartizarea lor la liceu nu se va face aleatoriu, ci pe baza unei liste oficiale care stabilește corespondența dintre tipul olimpiadei sau competiției internaționale și filiera, profilul sau specializarea liceului pentru care elevul optează.

Această listă va permite stabilirea unei legături directe între disciplina la care elevul a obținut performanța și domeniul de studiu ales la nivel liceal, astfel încât admiterea să reflecte parcursul educațional al elevului.

Reprezentanții Ministerului Educației precizează că proiectul se află în această etapă în consultare publică, iar forma finală a metodologiei va fi stabilită după analizarea propunerilor și observațiilor primite din partea profesorilor, elevilor, părinților și organizațiilor din domeniul educației.

Ulterior, documentul va fi discutat și în cadrul Comisiei de Dialog Social (CDS) de la nivelul Ministerului Educației și Cercetării, înainte de adoptarea oficială a ordinului.

Metodologia urmează să stabilească în mod detaliat pașii procedurali ai înscrierii, documentele necesare și calendarul procesului de admitere pentru anul școlar 2026–2027.