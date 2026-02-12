Structura anului școlar 2026–2027 stabilește oficial durata cursurilor și datele de finalizare pentru fiecare ciclu de învățământ, cu diferențieri clare pentru clasele terminale, care susțin examene naționale.

Ministerul Educației a anunțat că anul școlar va avea 36 de săptămâni de cursuri pentru majoritatea elevilor, începând din 7 septembrie 2026 și încheindu-se în 18 iunie 2027.

„Forma finală a structurii anului şcolar 2026-2027 a fost avizată. Cursurile anului şcolar 2026-2027 vor începe pe 7 septembrie 2026 şi se vor încheia pe 18 iunie 2027”, anunţă, joi, Ministerul Educaţiei.

Pentru clasele a XII-a zi, a XIII-a seral și frecvență redusă, durata anului școlar va fi de 34 de săptămâni, iar cursurile se vor încheia la 4 iunie 2027. În cazul elevilor de clasa a VIII-a, anul școlar va avea 35 de săptămâni și se va încheia la 11 iunie 2027, pentru a permite organizarea Evaluării Naționale.

Programele naționale „Școala altfel” și „Săptămâna verde” sunt incluse în structura anului școlar și se vor desfășura în perioada 7 septembrie 2026 – 23 aprilie 2027.

Un element important din structura anului școlar 2026–2027 îl reprezintă săptămâna de vacanță stabilită la nivel județean, cunoscută drept vacanța de schi, pentru care ministerul a menținut intervalul flexibil de trei săptămâni.

Vacanța va putea fi programată în perioada 15 februarie – 7 martie 2027, în urma consultărilor realizate la nivelul fiecărei unități de învățământ.

„Săptămâna de vacanţă la decizia inspectoratelor şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti va fi planificată în perioada 15 februarie – 7 martie 2027. Decizia privind săptămâna de vacanţă se ia în urma consultărilor cu elevii, cu părinţii acestora şi cu cadrele didactice, realizate la nivelul unităţilor de învăţământ”, precizează Ministerul Educaţiei.

Inițial, în proiectul supus consultării publice, fusese propusă reducerea intervalului la ultimele două săptămâni din februarie 2027. În forma finală, ministerul a revenit la trei intervale posibile, care includ și ultimele două săptămâni ale lunii februarie.

Pentru asigurarea predictibilității, fiecare școală va trebui să comunice din timp structura detaliată a anului școlar viitor.

„Pentru predictibilitate, până la data de 1 aprilie 2026, fiecare unitate de învăţământ va comunica elevilor şi părinţilor structura detaliată a anului şcolar viitor, cu includerea deciziilor pentru elementele flexibile ale acesteia”, a mai transmis Ministerul Educaţiei.

În timpul consultărilor au existat propuneri privind începerea cursurilor la 15 septembrie și încheierea acestora la 15 iunie, precum și solicitări de eliminare sau comasare a programelor „Școala altfel” și „Săptămâna verde”.

Ministerul Educației a explicat că eliminarea acestor programe nu ar fi redus numărul de săptămâni de cursuri, deoarece ele sunt incluse în cele 36 de săptămâni prevăzute în structura anului școlar 2026–2027.

În ceea ce privește amânarea începerii cursurilor cu o săptămână, oficialii au arătat că aceasta ar fi dus la decalarea examenelor naționale și a etapelor ulterioare de admitere.

„Începerea cursurilor cu o săptămână mai târziu, cu menţinerea numărului de săptămâni de cursuri (36), ar fi implicat decalarea cu o săptămână a încheierii cursurilor anului şcolar (25 iunie, faţă de 18 iunie), ceea ce are drept consecinţă decalarea cu o săptămână a examenelor naţionale (evaluare naţională şi bacalaureat 2027). Considerăm că este în interesul superior al copilului ca examenele să nu se decaleze, date fiind etapele ulterioare (admiterea la liceu, pentru absolvenţii clasei a VIII-a, respectiv admiterea la facultate, pentru absolvenţii clasei a XII-a)”, au transmis reprezentanţii Ministerului Educaţiei.

Menținerea programelor naționale este justificată prin rolul lor educativ, susțin reprezentanții ministerului.

„Acest obiectiv poate fi atins prin activităţi gratuite, desfăşurate în şcoală, folosindu-se resursele disponibile. Facem un apel către unităţile de învăţământ să valorifice aceste oportunităţi în beneficiul copiilor şi al întregii comunităţi educaţionale – activităţile care pot fi organizate în cadrul acestor programe pot fi un sprijin real nu doar pentru învăţarea în contexte nonformale şi dezvoltarea socioemoţională a copiilor, ci şi pentru întărirea parteneriatului şcoală, părinţi şi comunitate”, arată oficialii Ministerului Educaţiei.

Ordinul care aprobă structura anului școlar 2026–2027 va fi publicat în Monitorul Oficial, urmând să fie disponibil ulterior pe site-ul Ministerului Educației și Cercetării.