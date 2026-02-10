Ilie Bolojan a explicat că revenirea la norma didactică de 18 ore pe săptămână nu este fezabilă, precizând că actuala normă de 20 de ore reprezintă nivelul minim european. El a menționat că, spre comparație, în Germania norma de predare este de 24 de ore și a subliniat necesitatea realistă de a nu genera așteptări nerealiste.

Premierul a adăugat că măsura anterioară a fost una de corecție generală, iar obiectivul pentru acest an este stabilizarea învățământului și alocarea eficientă a resurselor disponibile. Bolojan a subliniat că, dat fiind că bugetele nu pot crește semnificativ de la un an la altul, indiferent de guvern sau coaliție, e nevoie să se concentreze eforturile pe câteva domenii cheie pentru creșterea calității educației.

”Din punctul meu de vedere, acest lucru nu este posibil. Norma de 20 de ore, care este astăzi în România, este o normă la nivelul minim european. În Germania, norma de predare este de 24 de ore şi trebuie să fim realişti când generăm nişte aşteptări. Acea măsură a fost o măsură de corecţie generală. Ceea ce trebuie să facem în acest an este să stabilizăm învăţământul, să alocăm toate resursele care sunt necesare şi ştiind că nu putem creşte bugetele în mod substanţial de la un an la altul – aceasta este realitatea, indiferent ce guvern va veni şi indiferent ce coaliţie va fi, pentru că avem nişte constrângeri – să lucrăm în câteva zone în care să creştem calitatea învăţământului”, a declarat Ilie Bolojan, luni seară, la Digi 24.

Acesta spune că ”învăţământul nu înseamnă doar resurse financiare”, ci mai ales modul în care aceste resurse sunt folosite.

”(Educaţia – n.r.) să nu fie doar o zonă de cheltuieli, să însemne şi o creştere a calităţii în învăţământ, să însemne şi o adaptare învăţământului românesc la realitatea economică, să însemne şi o calitate mai bună a profesorilor, o trasabilitate a absolvenţilor. Gândiţi-vă că este anormal să finanţezi, de exemplu, o facultate cu aceeaşi sumă, dacă absolvenţii ei nu lucrează niciunul în domeniul pe care l-au absolvit, faţă de o facultate la care, nu ştiu, 90% dintre ei lucrează în domeniul respectiv. Înseamnă că cea la care lucrează trebuie să beneficieze nu doar de o sumă per capita, ci şi de un bonus de performanţă. Şi asta putem să facem anul acesta”, a explicat Ilie Bolojan.

Premierul Ilie Bolojan a anunțat că, în perioada imediat următoare, va face o propunere pentru ocuparea funcției de ministru al Educației, vacantă după demisia lui Daniel David. El a precizat că viitorul ministru va fi din rândul membrilor Partidului Național Liberal și va beneficia de susținerea partidului, menționând că mai mulți colegi sunt în curs de evaluare pentru această poziție.