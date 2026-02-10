Premierul Ilie Bolojan nu respinge ideea PSD de a da ajutoare pensionarilor cu venituri mici, dar spune că, înainte de a lua o decizie, trebuie stabilit de unde vor veni banii.

El a explicat, la Digi24, că propunerile au apărut după ședințele PSD și că orice idee venită de la un partid trebuie analizată. A spus că nu este împotriva sprijinirii oamenilor care au nevoie și că știe că aceștia trebuie ajutați într-o anumită măsură. Totuși, a subliniat că autoritățile trebuie să vadă de unde pot lua resursele pentru orice cheltuială în plus, inclusiv pentru acest sprijin.

Premierul a arătat că trebuie făcută o analiză serioasă pentru a vedea de unde pot fi găsiți banii: fie se fac economii în alte părți, fie se renunță la alte cheltuieli. El a spus că, în cazul acestor propuneri, sunt două variante: dacă se dorește aplicarea lor cu adevărat, trebuie calculat impactul și stabilit cum va fi acoperit. A menționat că ar putea fi nevoie de venituri suplimentare, dar că nu se dorește introducerea de noi taxe. Dacă nu se vor taxe mai mari, atunci ar trebui reduse alte cheltuieli, inclusiv investiții sau alte tipuri de cheltuieli.

„Aceste propuneri au venit după şedinţele pe care le-au avut colegii de la PSD şi orice propunere pe care o face un partid trebuie analizată. N-am nimic împotrivă, sunt conştient că oamenii care au nevoi trebuie să fie sprijiniţi într-o măsură sau alta. Ceea ce trebuie să facem este să analizăm de unde identificăm resursele pentru a acoperi orice cheltuială suplimentară pe care o facem, inclusiv asta. Trebuie să facem o analiză de unde găsim resursele, pentru că ori faci nişte economii dintr-o parte sau renunţi la alte lucruri sub forma altor cheltuieli ca să acoperi aceste lucruri. Asta trebuie discutată la modul serios, pentru că aici, cu aceste propuneri, ai două posibilităţi: să vrei să le faci la modul serios şi atunci trebuie calculat într-adevăr care este impactul lor, de unde acoperim acel impact, facem nişte venituri suplimentare, vrea cineva să mai aducă ceva venituri suplimentare, vrea cineva taxe? Nu vrem asta. Dacă nu vrem asta, înseamnă că trebuie să reducem alte cheltuieli de undeva, să tăiem din investiţii sau de la alte cheltuieli”, a declarat Bolojan.

Premierul a spus că partidele trebuie să se înțeleagă între ele asupra banilor din care ar putea fi acordat acest sprijin.

Premierul a explicat că, dacă nu se stabilesc clar sursele de finanțare, astfel de propuneri doar creează tensiuni și așteptări în rândul oamenilor, iar acestea nu pot fi îndeplinite dacă nu există soluții concrete. A adăugat că, în lipsa unor formule clare, se pot strica relațiile și se pot crea impresii greșite.

El a mai zis că, dacă se ajunge la o astfel de situație, în final toate partidele vor avea de pierdut, deoarece oamenii nu vor conflicte politice, ci seriozitate și rezultate. În final, prim-ministrul a transmis un mesaj de încredere și a spus că România poate depăși această perioadă dificilă într-un timp relativ scurt.