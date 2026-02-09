Liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, a anunțat că semnăturile pentru suspendarea președintelui Nicușor Dan sunt aproape de numărul necesar, dar că nu are rost să înceapă procedura până când PSD nu se alătură.

El a explicat că, deși ar putea strânge cele 155 de semnături necesare, fără sprijinul PSD, demersul nu ar avea șanse de reușită în Parlament. Peiu a mai zis că a observat că PSD este critic la adresa unor decizii recente ale puterii.

Senatorul AUR a recunoscut că partidul său nu are semnături de la parlamentari din coaliția de guvernare. El a spus că unii parlamentari sunt nemulțumiți și recunosc acest lucru când vorbești cu ei, dar la vot au fost disciplinați. De aceea, singura șansă ca suspendarea să aibă succes este ca PSD, care are multe voturi, să se implice.

„Demersul continuă în sensul în care semnăturile strânse sunt aproape de cele necesare pentru a declanşa demersul, dar nu credem că are rost să declanşăm acest demers până în momentul în care principalul partid de la guvernare PSD nu se va alătura demersului ca să aibă sorţi de izbândă. Atunci, îi aşteptăm să se alăture demersurilor care vizează atât moţiunile simple, cele de cenzură, dar şi suspendarea preşedintelui, pentru că altfel n-ar avea niciun sens. Am putea să forţăm să avem 155 de semnături, nu e o problemă, dar ce am face cu ele în Parlament? Sigur, sunt persoane nemulţumite, e ca în cazul moţiunilor. Vorbeşti cu ei pe culoar, sunt nemulţumiţi, ei spun, dom’le, ne face rău, primarii noştri se plâng, şi aşa mai departe, dar la vot, oamenii până acum au fost disciplinaţi. Eu nu ştiu ce or să voteze în cazul ăsta. D-aia spun că singura modalitate de a avea şanse acest demers este ca să vină alături PSD-ul, care e un partid mare cu voturi multe”, a declarat Peiu într-o conferinţă de presă.

Purtătorul de cuvânt al AUR, Ştefăniţă Avrămescu, dă asigurări că partidul nu a semnat niciun contract, nu a plătit și nu a dat pe nimeni în judecată în Statele Unite și că nu a plătit firme de lobby. El a precizat că speră ca aceste explicații să răspundă multor întrebări ale presei.

Senatorul Petrișor Peiu a confirmat că informațiile despre un presupus contract cu o firmă de lobby din SUA sunt false. El a explicat că nu s-a semnat niciun contract, nu s-a plătit niciun avans și nu există vreun proces în instanță legat de o astfel de sumă.

Peiu a mai zis că toate contactele AUR cu demnitari străini sunt de natură oficială, instituțională, adică se cer întâlniri sau se negociază acorduri ca șef de partid, nu ca și clienți ai unor firme de avocatură.