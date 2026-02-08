Invitat duminică la Digi24, primarul municipiului Buzău, Constantin Toma, a declarat că în interiorul Partidului Social Democrat nu a existat niciodată, în mod real, intenția de a ieși de la guvernare. Potrivit acestuia, declarațiile publice ale unor lideri PSD sunt mai degrabă o formă de presiune politică.

„În modul ăsta partidul meu face un joc foarte periculos, care nu ştiu cât conştienţi sunt cei care conduc partidul, vorbesc de domnul Grindeanu şi de echipa de încă şase oameni care sunt acolo, cei cinci prim-vicepreşedinţi şi secretarul general, pentru că acest joc nu cred că ne creşte numărul de votanţi în momentul ăsta sau recuperează ceva din ce am pierdut”, a afirmat Toma.

Primarul a adăugat că electoratul înțelege miza reală a acestor mesaje:

„Pentru că lumea îşi dă seama, nu este proastă deloc, acest joc este făcut numai pentru supravieţuirea partidului, de fapt pentru supravieţuirea lor.”

Constantin Toma a spus că actuala conducere a PSD, în frunte cu Sorin Grindeanu, greșește atunci când îl atacă pe premierul Ilie Bolojan.

„Bineînţeles că greşesc. În loc să se felicite şi să fie mulţumiţi legat de faptul că a coborât deficitul, ei l-au acuzat pe Bolojan, «Uite, mă, a scăzut deficitul, dar de fapt n-ar fi scăzut, că a făcut şmecherii»”, a spus edilul.

Acesta a subliniat că reducerea deficitului bugetar este un rezultat important pentru România:

„Este un rezultat absolut extraordinar care ne-a crescut, aşa eu ştiu, rating-ul la nivelul Comisiei Europene şi mai ales la nivelul creditorilor la nivelul firmelor de rating.”

Primarul Buzăului a atras atenția că mesajele contradictorii ale PSD pot avea efecte economice directe.

„Ori tu, prin mesajele pe care le dai în permanenţă, practic destabilizezi economia, creşti dobânzile şi nu avem nimic de câştigat”, a explicat Constantin Toma.

Întrebat dacă amenințarea ieșirii de la guvernare este una reală, Toma a răspuns tranșant:

„Este o ameninţare continuă. Nu există un motiv adevărat pentru care să ieşi de la guvernare. (…) Niciodată nu s-a pus această problemă.”

Edilul a ridicat și o întrebare retorică:

„De ce n-ai ieşit de la guvernare când s-au mărit taxele şi impozitele? Acum plângi, domnule, nemernicul ăsta sau cum i-or spune lui Bolojan, ăsta taie tot, a mărit până la cer taxele şi impozitele, uite ce problemă. De ce n-ai ieşit de la guvernare atunci? Era un motiv foarte serios.”

Constantin Toma a avertizat că o eventuală retragere a PSD de la guvernare ar putea fi percepută ca o fugă de responsabilitate.

„Pentru ce să ieşi de la guvernare acum? Care este motivul? Un motiv serios, pentru că dacă ieşi fără un motiv neserios şi ajungi în destabilizarea asta politică (…) va fi jale.”

În acest scenariu, spune edilul, partidul ar suporta costurile electorale:

„Şi atunci vinovat cine va fi, care va fi percepţia publică? PSD-ul, evident. Deci ce să caute lângă AUR? Va fi înghiţit de AUR în secunda doi.”

În final, Constantin Toma a fost întrebat dacă PSD mai poate recupera electoratul pierdut. Răspunsul său a fost pesimist:

„Nu, dacă nu se vor lua măsuri în sensul în care să spui adevărul şi să iei măsurile care trebuiesc pentru a ajuta ţara şi pentru a salva ţara.”

Primarul a concluzionat: