Ilie Bolojan admite că România va trece printr-o perioadă de contracție economică
România va traversa inevitabil o perioadă de contracție economică, ca efect al măsurilor de ajustare a deficitului bugetar, însă aceasta ar trebui să fie limitată în timp, a explicat premierul Ilie Bolojan, luni seara.
Șeful Executivului a arătat că nu este clar dacă economia va intra formal în recesiune, dar a subliniat că orice proces de corectare a dezechilibrelor bugetare presupune, în mod inevitabil, o scădere temporară a activității economice.
Potrivit premierului, esențial este ca această contracție să nu se prelungească și să se întindă, în cel mai rău caz, pe durata unuia până la trei trimestre.
Ilie Bolojan a explicat că revenirea economică depinde de capacitatea statului de a interveni rapid pentru a corecta dezechilibrele acumulate în ultimii ani și de a limita cheltuielile publice la un nivel sustenabil.
În acest context, șeful Guvernului a subliniat că România nu mai poate continua să consume resurse pe care nu le are și că menținerea unui control strict asupra cheltuielilor este o condiție esențială pentru relansarea economică.
„Nu știu dacă vom avea recesiune. Inevitabil va fi o contracție, nu există nicio măsură de ajustare a deficitului fără o contracție.
Important este să nu fie pe termen lung, să fie un trimestru – trei trimestre. (…)
Ar trebui să ne putem reveni, nu mai putem consuma ce nu avem. Noi am încercat să ne menținem cheltuielile”, a adăugat Ilie Bolojan.
Administrațiile locale erau subfinanțate, România a fost nevoită să crească taxele și impozitele
Ilie Bolojan a recunoscut că există numeroși români pentru care orice creștere a costului vieții, inclusiv majorările de taxe și impozite locale, reprezintă o presiune suplimentară, în special în cazul celor cu venituri reduse.
Cu toate acestea, premierul a explicat că România nu mai putea funcționa cu nivelul anterior al taxelor și impozitelor, în condițiile în care administrațiile locale sunt subfinanțate.
Premierul a comparat situația României cu cea din alte state europene, arătând că, în majoritatea țărilor din Europa, veniturile din taxe locale și impozite pe proprietate acoperă, în general, cheltuielile administrațiilor locale.
În România, însă, toate veniturile autorităților locale acoperă doar aproximativ un sfert din cheltuielile de personal, ceea ce generează un dezechilibru major.
Ilie Bolojan a precizat că statul român transferă sume foarte mari de la bugetul central către autoritățile locale, România fiind una dintre țările cu cele mai ridicate niveluri ale acestor transferuri.
Deși a admis că situația actuală nu este una bună și generează probleme zilnice, premierul a subliniat că, în lipsa altor soluții viabile, reducerea cheltuielilor din administrație rămâne singura opțiune.
„Cu siguranță sunt mulți oameni în România pentru că are această creștere de impozite și orice fel de creștere a costului în vieții, pentru că nu au venituri suficient de mari, le creează o presiune suplimentară.
Deci, cu siguranță avem astfel de situații, dar nu mai puteam, subliniez, nu mai aveam posibilitatea să transferăm sume imense către autoritățile locale. Trebuie să știe toți românii care e situația. În Europa, veniturile totale pe care le încasează primăriile din Europa, taxe locale, impozitele pe proprietate le acoperă în general toate cheltuielile.
În România, toate veniturile autorităților locale acoperă doar un sfert din cheltuielile de personal. Deci asta e o problemă destul de mare. Noi avem venituri mult mai mici decât cheltuielile de personal, deci administrația noastră nu-și poate plăti nici cheltuielile de persoană.
Transferăm sume importante de la bugetul de stat. Suntem țara cu cele mai mari transferuri de sume de la bugetul central către autoritățile locale. (…) Și eu sunt de acord că nu este o situație bună. Putem să constatăm în fiecare zi ce probleme generează anumite măsuri.
Problema este care sunt alte soluții, pentru că nu există, din păcate, alte soluții decât să ne scădem cheltuielile. Asta trebuie să facem în continuare și de aceea Guvernul susține adoptarea acestui pachet de reducere a cheltuielilor din administrație,” a explicat premierul pentru Digi24.
