România va traversa inevitabil o perioadă de contracție economică, ca efect al măsurilor de ajustare a deficitului bugetar, însă aceasta ar trebui să fie limitată în timp, a explicat premierul Ilie Bolojan, luni seara.

Șeful Executivului a arătat că nu este clar dacă economia va intra formal în recesiune, dar a subliniat că orice proces de corectare a dezechilibrelor bugetare presupune, în mod inevitabil, o scădere temporară a activității economice.

Potrivit premierului, esențial este ca această contracție să nu se prelungească și să se întindă, în cel mai rău caz, pe durata unuia până la trei trimestre.

Ilie Bolojan a explicat că revenirea economică depinde de capacitatea statului de a interveni rapid pentru a corecta dezechilibrele acumulate în ultimii ani și de a limita cheltuielile publice la un nivel sustenabil.

În acest context, șeful Guvernului a subliniat că România nu mai poate continua să consume resurse pe care nu le are și că menținerea unui control strict asupra cheltuielilor este o condiție esențială pentru relansarea economică.

„Nu știu dacă vom avea recesiune. Inevitabil va fi o contracție, nu există nicio măsură de ajustare a deficitului fără o contracție. Important este să nu fie pe termen lung, să fie un trimestru – trei trimestre. (…) Ar trebui să ne putem reveni, nu mai putem consuma ce nu avem. Noi am încercat să ne menținem cheltuielile”, a adăugat Ilie Bolojan.

Ilie Bolojan a recunoscut că există numeroși români pentru care orice creștere a costului vieții, inclusiv majorările de taxe și impozite locale, reprezintă o presiune suplimentară, în special în cazul celor cu venituri reduse.

Cu toate acestea, premierul a explicat că România nu mai putea funcționa cu nivelul anterior al taxelor și impozitelor, în condițiile în care administrațiile locale sunt subfinanțate.

Premierul a comparat situația României cu cea din alte state europene, arătând că, în majoritatea țărilor din Europa, veniturile din taxe locale și impozite pe proprietate acoperă, în general, cheltuielile administrațiilor locale.

În România, însă, toate veniturile autorităților locale acoperă doar aproximativ un sfert din cheltuielile de personal, ceea ce generează un dezechilibru major.

Ilie Bolojan a precizat că statul român transferă sume foarte mari de la bugetul central către autoritățile locale, România fiind una dintre țările cu cele mai ridicate niveluri ale acestor transferuri.

Deși a admis că situația actuală nu este una bună și generează probleme zilnice, premierul a subliniat că, în lipsa altor soluții viabile, reducerea cheltuielilor din administrație rămâne singura opțiune.