Deputatul PNL Ionuţ Stroe a anunţat miercuri, 11 februarie, depunerea unui proiect de lege care propune modificarea şi completarea Legii învăţământului preuniversitar nr. 198/2023, prin introducerea unei discipline obligatorii de educaţie media şi digitală în învăţământul gimnazial şi liceal.

Iniţiativa vine pe fondul dezbaterilor tot mai intense privind protecţia copiilor în mediul online şi rolul şcolii în formarea unor competenţe esenţiale pentru navigarea în siguranţă în spaţiul digital.

Stroe a declarat, la Parlament, că în societatea românească există dezbateri consistente privind protecţia copiilor în mediul online, iar toate soluţiile propuse au un numitor comun: educaţia.

În opinia sa, indiferent dacă se discută despre limitarea vârstei de acces la anumite platforme sau despre măsuri de control parental, înaintea tuturor acestor instrumente trebuie pus accentul pe educarea copiilor.

El a subliniat că, pe lângă educaţia primită acasă, care priveşte valorile, normele de conduită şi reperele necesare unei vieţi responsabile în societate, copiii de astăzi trăiesc şi într-o a doua lume, cea digitală.

„În societatea românească există consistente dezbateri asupra protecţiei copiilor în mediul online. Şi toate aceste dezbateri, din punctul nostru de vedere, sau soluţii cu care se vine au un numitor comun – educaţia. Indiferent că ne dorim limitarea vârstei privind accesul la anumite platforme din partea copiilor, indiferent că există anumite condiţii privind controlul parental, cu toţii trebuie să fim de acord că, înainte de a avea aceste măsuri, trebuie să ne ocupăm de educarea copiilor noştri. Pentru că pe lângă educaţia pe care le-o oferim acasă în cei şapte ani, care priveşte anumite valori şi repere, anumite norme de conduită şi de trăit într-o societate în mod responsabil, copiii zilelor noastre trăiesc şi într-o a doua lume, cea digitalizată, cea online, în care în mod evident trebuie să îi ajutăm să înţeleagă, să verifice şi bineînţeles să aibă o conduită responsabilă”, a afirmat Ionuț Stroe.

Potrivit iniţiatorului, disciplina educaţie media şi digitală ar trebui să le ofere elevilor reguli clare şi repere pentru comportamentul în spaţiul online, cu accent pe siguranţă, respect şi discernământ.

Deputatul liberal a explicat că elevii trebuie să manifeste în mediul virtual acelaşi tip de respect ca în viaţa reală şi să îşi dezvolte capacitatea de a analiza critic informaţiile, competenţă care se formează prin exerciţiu constant.

Întrebat despre sursa de finanţare pentru formarea profesorilor care ar urma să predea noua disciplină, Stroe a precizat că aceasta ar trebui asigurată din bugetul de stat. El a arătat că educaţia reprezintă o obligaţie a statului român şi că implementarea unei astfel de discipline necesită un efort suplimentar, precum şi un program bine structurat şi coordonat de instituţiile responsabile.

„În mod evident, bugetul statului. Şi, când ne gândim la educaţie, trebuie să o privim ca pe o obligaţie a statului român”, a precizat liberalul.

Conform proiectului de lege, disciplina Educaţie media şi digitală ar urma să fie inclusă în planurile-cadru pentru gimnaziu şi liceu ca materie obligatorie în trunchiul comun.

Aceasta ar fi structurată progresiv, în funcţie de nivelul de învăţământ, şi ar avea la bază competenţe precum alfabetizarea media, gândirea critică, analiza conţinutului media, utilizarea responsabilă şi sigură a tehnologiilor digitale, protecţia datelor personale şi etica digitală.

Textul proiectului mai prevede dezvoltarea capacităţii elevilor de a crea, evalua şi gestiona conţinut digital în scop informativ, educaţional şi civic, pregătindu-i pentru o participare informată şi activă la viaţa publică.

În învăţământul gimnazial, disciplina ar urmări formarea unor competenţe de bază în analiza critică a mesajelor media. Elevii ar învăţa să recunoască structurile narative şi vizuale utilizate în comunicarea publică, să identifice informaţiile eronate sau distorsionate şi să înţeleagă modul în care funcţionează algoritmii de vizibilitate din mediul digital.

Totodată, ar fi puse în prim-plan regulile de siguranţă online, protecţia datelor personale şi gestionarea identităţii digitale.

La nivel liceal, programa ar deveni mai complexă, vizând dezvoltarea unor competenţe avansate de interpretare şi evaluare a mesajelor media.

Elevii ar aplica instrumente de analiză critică în contexte sociale şi civice, ar investiga fenomene de comunicare digitală cu impact public şi ar evalua etic conţinutul şi comportamentele din mediul virtual.

De asemenea, ar aprofunda înţelegerea riscurilor cibernetice şi a responsabilităţilor civice online, realizând proiecte digitale integrate.

Proiectul mai stipulează că profesorii care vor preda această disciplină vor beneficia de programe de formare iniţială şi continuă, organizate şi acreditate potrivit metodologiilor aprobate de Ministerul Educaţiei. Aceste programe ar avea ca obiectiv dezvoltarea competenţelor de predare, evaluare şi integrare pedagogică a conţinuturilor media şi digitale.