Conducerea ANERSFR a fost informată de Ministerul Afacerilor Interne despre publicarea, în transparență decizională, a proiectului de Ordonanță de Urgență pentru modificarea și completarea Legii nr. 333/2003 privind paza și protecția bunurilor și valorilor.

Asociația semnalează că demersul a fost finalizat și publicat fără consultarea organizațiilor asociative și patronale reprezentative din domeniu, deși în Nota de fundamentare se menționează existența unor astfel de consultări.

Potrivit ANERSFR, lipsa dialogului cu actorii din industrie ridică semne de întrebare privind fundamentarea reală a proiectului și modul în care au fost evaluate efectele asupra sectorului de securitate privată.

„Surprinzător este faptul că inițiativa M.A.I., declarată ca fiind pentru simplificarea și debirocratizarea obligațiilor administrative aflate în sarcina mediului de afaceri, a fost definitivată și postată fără să se consulte cu organizațiile asociative și patronale reprezentative de ramură, respectiv cu cei care activează în domeniu, cu toate că în conținutul Notei de fundamentare se consemnează acest fapt”, se arată într-un comunicat.

Proiectul este prezentat de MAI ca un demers de simplificare și debirocratizare a obligațiilor administrative ale mediului de afaceri. Cu toate acestea, ANERSFR arată că propunerile au generat controverse semnificative în industrie, în special prin modul neașteptat de reglementare a unui domeniu guvernat de o legislație veche de peste 23 de ani.

Asociația semnalează că legea actuală conține numeroase prevederi confuze, inaplicabile sau depășite, iar proiectul de OUG nu este susținut de o analiză de impact socioeconomic și nici de o politică publică dedicată securității private.

ANERSFR atrage atenția că proiectul de OUG propune, pentru o mare parte dintre operatorii economici, eliminarea obligației evaluării riscurilor de securitate realizate de specialiști independenți. În locul acestei evaluări, ar urma să fie introdusă o formă de autoevaluare realizată de persoane fără pregătire de specialitate.

Asociația consideră că această schimbare ar reduce semnificativ calitatea măsurilor de securitate fizică, întrucât evaluarea profesionistă reprezintă metoda standardizată de stabilire a necesităților de pază, protecție și dotare cu sisteme de alarmă.

Potrivit comunicatului, circa 75% dintre operatorii economici ar urma să nu mai utilizeze o metodă universală și standardizată de evaluare a riscurilor. În schimb, aceștia ar aprecia singuri necesitățile de protecție, pe baza unor fișe, fiind considerați operatori cu potențial criminogen scăzut, criteriu stabilit în urmă cu aproximativ 14 ani.

ANERSFR arată că, deși o astfel de abordare poate fi justificată în cazul unor afaceri mici, în sectoare complexe precum spații de producție, parcuri industriale sau clădiri de birouri, identificarea corectă a riscurilor nu poate fi realizată decât de specialiști în domeniu.

Documentul analizat de ANERSFR mai prevede eliminarea obligației de reînnoire ciclică, la fiecare trei ani, a licențelor pentru prestatorii de servicii din domeniul securității private.

De asemenea, este menționată o relaxare a cerințelor privind investițiile în echipamente și servicii de protecție fizică, măsură pe care asociația o consideră problematică în absența unor garanții privind menținerea standardelor de securitate.

Consiliul Director al ANERSFR subliniază că proiectul nu justifică în mod clar existența unei situații extraordinare care să impună adoptarea unei Ordonanțe de Urgență. În lipsa acestei justificări și a unor analize detaliate, asociația consideră că modificările propuse pot avea efecte negative asupra securității fizice și asupra întregii industrii de profil