Alexandru Rogobete a subliniat încă de la început că reforma din Sănătate nu poate fi construită prin diminuarea veniturilor personalului medical, într-un context deja tensionat. Ministrul a explicat că dialogul cu sindicatele este constant și vizează reașezarea unor mecanisme considerate nesustenabile pe termen lung.

Oficialul a declarat că inițiativele de reformă provoacă nemulțumiri tocmai pentru că schimbă practici vechi și scot o parte din sistem din zona de confort, însă acestea sunt necesare pentru funcționarea viitoare a Sănătății.

„Este dreptul dânşilor să adune semnături pentru o eventuală grevă generală, nu am cum să comentez acest lucru, însă ce pot să vă spun este că dialogul cu sindicatele este unul permanent, în special pentru toate reaşezările şi reformele pe care le facem în această perioadă în sistemul de sănătate, reforme vizibile; altele, sigur că deranjează o parte dintre ele, pentru că scot oamenii din zona de confort. Eu cred cu tărie că, dacă nu modificăm anumite aspecte şi dacă nu reaşezăm anumite lucruri, ele nu au cum să rămână sustenabile, iar sistemul nu poate funcţiona în continuare dacă nu schimbăm nimic. Suntem încă în proces de negociere. Probabil că săptămâna aceasta vom şti ce se întâmplă în sistemul de sănătate. Evident că, aşa cum am mai spus public de multe ori, mă opun tăierii cu 10% a veniturilor personalului medical din spitale şi din serviciile de Ambulanţă”, a declarat ministrul Sănătăţii.

Alexandru Rogobete a readus în atenție modul particular în care se fac angajările în sistemul medical, subliniind caracterul excepțional al acestui domeniu față de restul sectorului public. Ministrul a explicat că Sănătatea rămâne singurul domeniu în care angajările sunt permise prin aprobări speciale ale Guvernului.

Această situație este reglementată printr-o ordonanță de urgență adoptată în luna decembrie, care permite continuarea angajărilor în spitale și servicii medicale, în ciuda restricțiilor generale.

„Sistemul de sănătate este singurul domeniu dintre toate care, printr-o ordonanţă de urgenţă din decembrie, este exceptat de la angajări. E adevărat că deblocarea se face prin memorandum în Guvern. Este singurul domeniu care poate angaja în anul 2026”, a reiterat Rogobete.

Ministrul Sănătății a recunoscut existența unei tensiuni persistente în sistem, legată de organizarea gărzilor medicale, despre care a spus că funcționează după un model depășit. Alexandru Rogobete a precizat că această problemă nu este una recentă și că lipsa unei reforme reale a alimentat nemulțumirile din ultimii ani.

În acest context, Ministerul Sănătății lucrează la un act normativ aproape finalizat, care vizează regândirea modului de desfășurare a gărzilor, document ce va putea fi adoptat doar după aprobarea bugetului anual.

„Tensiunea este de ani de zile, pentru că de ani de zile sistemul de gărzi nu a fost regândit şi funcţionează după un mecanism care, din punctul meu de vedere, este total învechit şi nu mai răspunde nevoilor actuale. Acesta este motivul pentru care am decis să regândim modul în care sunt desfăşurate gărzile. Actul normativ a fost discutat, există o formă aproape finală. Nu va putea fi aprobat până când nu este aprobat bugetul pe anul în curs. Estimez că undeva în martie-aprilie”, a susţinut Alexandru Rogobete.

Consiliul de Coordonare al Federației „Solidaritatea Sanitară” din România a decis notificarea oficială a Guvernului privind intenția de declanșare a unei greve generale în sectorul sanitar. Decizia vine pe fondul nemulțumirilor legate de politicile economice și sociale promovate de Executiv.

Reprezentanții federației susțin că proiectul de lege privind reducerea cheltuielilor salariale afectează direct drepturi prevăzute în contractul colectiv de muncă și se adaugă pierderilor salariale acumulate în ultimul an.