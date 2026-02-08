Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat că la nivelul instituției pe care o conduce se lucrează la o reformă amplă a salarizării, care vizează introducerea plății în funcție de performanță pentru personalul medical.

Oficialul a subliniat că această schimbare va deveni realitate, chiar dacă este o măsură dificilă și incomodă, precizând că sistemul actual are nevoie de corecții pentru a reflecta mai corect munca depusă de cadrele medicale.

Alexandru Rogobete a explicat pentru B1 TV că nu susține sub nicio formă diminuarea veniturilor personalului medical din spitale sau din serviciile de ambulanță.

El a arătat că, deși nu exclude reduceri bugetare la nivelul Ministerului Sănătății sau al altor instituții din domeniu, se opune public oricărei tăieri de salarii care ar afecta direct angajații din prima linie a sistemului sanitar.

„Am spus că nu se poate tăia din veniturile personalului medical. Eu nu mă opun neapărat tăierii cu 10% la Ministerul Sănătății sau la alte instituții din Sănătate. Dar mă opun public, și am spus lucrul acesta de mai multe ori, tăierii veniturilor personalului medical din spitale sau din serviciile de ambulanță”, a afirmat Alexandru Rogobete, duminică seară, pentru postul de televiziune.

Ministrul Sănătății a detaliat că susține un model de salarizare adaptat volumului de muncă și complexității cazurilor medicale, considerând că este incorect ca personalul cu activitate intensă să fie remunerat la fel ca cel cu un nivel redus de implicare.

În acest sens, Alexandru Rogobete a oferit exemplul specialității din care provine, anestezia, arătând că există diferențe majore între cadrele medicale care efectuează numeroase proceduri și gestionează cazuri dificile și cele care au o activitate mult mai redusă, dar ajung să primească venituri similare.

„În același timp, sunt pentru plata pe performanță, adică o plată adaptată în funcție de volumul de muncă, de complexitatea cazurilor… Am spus de foarte multe ori asta, și chiar dacă am fost criticat că am repetat, eu tot repet pentru a fi clar înțeles. Și dau exemplu din specialitatea din care provin eu. Una e să dai 20 de anestezii pe săptămână și să ai 5 pacienți de terapie intensivă și alta e să dai 3 anestezii pe an și la finalul anului să ai același venit. Nu e corect în primul rând”, a punctat Rogobete.

Demnitarul a mai precizat că reforma salarizării este una complexă și se realizează cu dificultate, fiind deja aplicată în diferite forme în alte state europene.

Alexandru Rogobete a amintit că plata pe performanță reprezintă și un jalon asumat prin PNRR, motiv pentru care măsura nu poate fi evitată.

Potrivit ministrului, implementarea nu se va face peste noapte, însă există perspective ca, până în vara acestui an, sistemul să fie introdus treptat în practica din sănătate.