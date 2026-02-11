Potrivit unui comunicat transmis de ANPIS, vineri, 13 februarie, va fi virată suma de peste 251 de milioane de lei necesară achitării acestui beneficiu de asistenţă socială direct în conturile bancare ale persoanelor cu dizabilităţi.

Pentru cei care au optat pentru plata prin mandat poştal, sumele aferente vor fi achitate începând cu data de 18 februarie 2026, informează Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială (ANPIS).

De asemenea, la începutul lunii februarie, mai exact în data de 6 februarie, ANPIS a virat în avans fondurile necesare pentru plata principalelor beneficii de asistenţă socială aferente lunii ianuarie 2026. Acestea sunt destinate unui număr de peste 3,7 milioane de beneficiari de alocaţii de stat pentru copii, indemnizaţii de creştere a copilului şi stimulent de inserţie, valoarea totală a sumelor depăşind 1,8 miliarde de lei.

Distribuţia fondurilor a fost următoarea: peste 1,2 miliarde de lei pentru 3.564.308 beneficiari de alocaţii de stat pentru copii; aproximativ 599 de milioane de lei pentru 147.138 de beneficiari de indemnizaţii pentru creşterea copilului; peste 58 de milioane de lei pentru 73.196 de beneficiari de stimulent de inserţie.

Amintim că Ilie Bolojan a oferit anterior mai multe informații pentru persoanele cu dizabilități. Premierul a arătat că, în prezent, persoanele cu dizabilități sunt scutite de la plata contribuției la asigurările sociale de sănătate. Potrivit acestuia, este singura categorie care nu mai achită CASS, cu excepția pensionarilor care au pensii sub pragul de aproximativ 3.000 de lei, echivalentul a circa 600 de euro.

Premierul a menționat și alte facilități fiscale de care beneficiază această categorie, printre care scutirea de la plata impozitului pentru anumite bunuri, inclusiv pentru autoturisme. El a subliniat că aceste măsuri au fost adoptate într-un context bugetar diferit față de cel actual și a punctat că, într-o analiză corectă și onestă, ar trebui luată în calcul posibilitatea introducerii unor măsuri compensatorii dacă se va interveni asupra acestor facilități.