Directorul general al Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor (ANPC), Paul Anghel, a atras atenția că achiziționarea bijuteriilor din metale prețioase, cum ar fi aurul sau argintul, trebuie realizată exclusiv din magazine autorizate. Potrivit acestuia, bijuteriile „din argint” vândute la colț de stradă pentru câțiva lei nu pot fi considerate autentice.

Anghel a explicat, pe Facebook, că oferirea bijuteriilor drept cadou a devenit tot mai obișnuită, iar piața metalelor prețioase oferă o gamă largă de produse. În acest context, informarea consumatorilor înainte de cumpărare este esențială, iar cel mai important criteriu de luat în considerare este încrederea pe care furnizorul o inspiră.

Printre aspectele care conferă încredere consumatorilor, oficialul ANPC a menționat autorizația emisă de ANPC pentru operatorii economici care desfășoară operațiuni cu metale prețioase, a cărei copie trebuie afișată vizibil în magazin.

Directorul general al ANPC a subliniat că trebuie evitată cumpărarea bijuteriilor de la vânzători ambulanți sau din spații neautorizate, iar achizițiile trebuie făcute doar de la operatori economici autorizați. Consumatorii trebuie să solicite informații complete despre produs, să primească certificatul de calitate original, factura fiscală, detalii despre garanție și să verifice politica de returnare a produselor.

„Dacă optați pentru o bijuterie fină din aur, argint sau bătută cu pietre semiprețioase, ar fi bine să o cumpărati numai din magazine autorizate care vând astfel de produse. O bijuterie “din argint” vândută la colț de stradă și care costă câțiva lei nu poate fi din argint ! Oferirea drept cadou a unei bijuterii din metal prețios, cu sau fară pietre prețioase, a devenit din ce în ce mai obișnuită, astfel că piața metalelor prețioase oferă o gamă foarte largă de produse. Pentru consumatori, informarea poartă un rol esențial înainte de cumpărarea propriu-zisă. Cel mai important lucru, care trebuie luat în considerare atunci când se cumpără acest tip de produse, este încrederea pe care o oferă furnizorul de astfel de bunuri. De exemplu, unul din lucrurile de care trebuie să se țină seama, referitor la încrederea conferită de furnizor, este autorizația eliberată de către ANPC – Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor operatorilor economici care desfășoară operațiuni cu metale prețioase, a cărei copie trebuie să fie afișată într-un loc vizibil, în interiorul magazinului. Consumatorii să evite cumpărarea bijuteriilor din metale prețioase și/sau pietre prețioase de la vânzătorii ambulanți. Achiziționarea bijuteriilor din metal prețios trebuie să se facă de la operatorii economici autorizați de către #ANPC să efectueze operațiuni cu metale prețioase. Consumatorii trebuie să se ferească de oferte de vânzări nesolicitate, de vânzătorii ambulanți sau care se află în spații neautorizate pentru comercializarea unor astfel de produse. La achiziționarea bijuteriilor din metal prețios, consumatorii trebuie să aibă în vedere următoarele: Să solicite informații complete despre produs, preț, condiții de cumpărare;

Să se asigure că primesc un Certificat de calitate în original, care trebuie să conțină obligatoriu detalii corecte, precise și complete referitor la produsul cumpărat (titlul metalului, natura pietrelor etc) precum și datele de identificare ale operatorului economic care comercializează produsul;

Să se asigure că primesc factura fiscală sau bonul fiscal care să justifice achiziționarea produsului;

Să solicite informații suplimentare despre garanția oferita produsului și eventualele probleme de service ce pot să apară;

Să verifice politica, respectivului operator economic, de returnare a bunurilor, în cazul apariției unor defecte ulterioare”, este mesajul lui Anghel.

Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) a transmis, totodată, că, în luna iubirii, operatorii economici ar trebui să ofere consumatorilor un cadou de neînlocuit: siguranța. Reprezentanții instituției au subliniat că informarea corectă a cumpărătorilor este esențială pentru protejarea acestora la achiziția de produse și servicii diverse, de la ciocolată și flori, până la bijuterii, cosmetice sau lenjerie intimă.

ANPC a recomandat verificarea ambalajelor, termenelor de expirare și ingredientelor la ciocolată, precum și starea și condițiile de păstrare ale florilor. În cazul bijuteriilor, consumatorii trebuie să solicite informații despre metale prețioase, certificate de garanție și autenticitate. Pentru vouchere cadou, produse cosmetice și textile, autoritatea a subliniat importanța achizițiilor din surse de încredere și atenția la etichete, prețuri și calitate.

ANPC a avertizat asupra riscurilor achiziționării produselor pentru adulți, serviciilor de masaj și folosirii cardurilor de cumpărături, insistând pe legalitate, autorizare și respectarea instrucțiunilor de utilizare. Reprezentanții instituției au subliniat că informarea corectă a consumatorilor echivalează cu siguranță.