La ce trebuie să fie atenți românii de 1 Martie? Sfaturi practice de la Protecția Consumatorilor
Directorul general al Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor (ANPC), Paul Anghel, a atras atenția că achiziționarea bijuteriilor din metale prețioase, cum ar fi aurul sau argintul, trebuie realizată exclusiv din magazine autorizate. Potrivit acestuia, bijuteriile „din argint” vândute la colț de stradă pentru câțiva lei nu pot fi considerate autentice.
Anghel a explicat, pe Facebook, că oferirea bijuteriilor drept cadou a devenit tot mai obișnuită, iar piața metalelor prețioase oferă o gamă largă de produse. În acest context, informarea consumatorilor înainte de cumpărare este esențială, iar cel mai important criteriu de luat în considerare este încrederea pe care furnizorul o inspiră.
Printre aspectele care conferă încredere consumatorilor, oficialul ANPC a menționat autorizația emisă de ANPC pentru operatorii economici care desfășoară operațiuni cu metale prețioase, a cărei copie trebuie afișată vizibil în magazin.
Directorul general al ANPC a subliniat că trebuie evitată cumpărarea bijuteriilor de la vânzători ambulanți sau din spații neautorizate, iar achizițiile trebuie făcute doar de la operatori economici autorizați. Consumatorii trebuie să solicite informații complete despre produs, să primească certificatul de calitate original, factura fiscală, detalii despre garanție și să verifice politica de returnare a produselor.
„Dacă optați pentru o bijuterie fină din aur, argint sau bătută cu pietre semiprețioase, ar fi bine să o cumpărati numai din magazine autorizate care vând astfel de produse.
O bijuterie “din argint” vândută la colț de stradă și care costă câțiva lei nu poate fi din argint !
Oferirea drept cadou a unei bijuterii din metal prețios, cu sau fară pietre prețioase, a devenit din ce în ce mai obișnuită, astfel că piața metalelor prețioase oferă o gamă foarte largă de produse.
Pentru consumatori, informarea poartă un rol esențial înainte de cumpărarea propriu-zisă.
Cel mai important lucru, care trebuie luat în considerare atunci când se cumpără acest tip de produse, este încrederea pe care o oferă furnizorul de astfel de bunuri.
De exemplu, unul din lucrurile de care trebuie să se țină seama, referitor la încrederea conferită de furnizor, este autorizația eliberată de către
ANPC – Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor operatorilor economici care desfășoară operațiuni cu metale prețioase, a cărei copie trebuie să fie afișată într-un loc vizibil, în interiorul magazinului.
Consumatorii să evite cumpărarea bijuteriilor din metale prețioase și/sau pietre prețioase de la vânzătorii ambulanți. Achiziționarea bijuteriilor din metal prețios trebuie să se facă de la operatorii economici autorizați de către #ANPC să efectueze operațiuni cu metale prețioase.
Consumatorii trebuie să se ferească de oferte de vânzări nesolicitate, de vânzătorii ambulanți sau care se află în spații neautorizate pentru comercializarea unor astfel de produse.
La achiziționarea bijuteriilor din metal prețios, consumatorii trebuie să aibă în vedere următoarele:
Să solicite informații complete despre produs, preț, condiții de cumpărare;
Să se asigure că primesc un Certificat de calitate în original, care trebuie să conțină obligatoriu detalii corecte, precise și complete referitor la produsul cumpărat (titlul metalului, natura pietrelor etc) precum și datele de identificare ale operatorului economic care comercializează produsul;
Să se asigure că primesc factura fiscală sau bonul fiscal care să justifice achiziționarea produsului;
Să solicite informații suplimentare despre garanția oferita produsului și eventualele probleme de service ce pot să apară;
Să verifice politica, respectivului operator economic, de returnare a bunurilor, în cazul apariției unor defecte ulterioare”, este mesajul lui Anghel.
ANPC cere controale mai stricte în perioada Valentine’s Day. La ce trebuie să fie atenți românii când fac cumpărături pentru persoana iubită?
Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) a transmis, totodată, că, în luna iubirii, operatorii economici ar trebui să ofere consumatorilor un cadou de neînlocuit: siguranța. Reprezentanții instituției au subliniat că informarea corectă a cumpărătorilor este esențială pentru protejarea acestora la achiziția de produse și servicii diverse, de la ciocolată și flori, până la bijuterii, cosmetice sau lenjerie intimă.
ANPC a recomandat verificarea ambalajelor, termenelor de expirare și ingredientelor la ciocolată, precum și starea și condițiile de păstrare ale florilor. În cazul bijuteriilor, consumatorii trebuie să solicite informații despre metale prețioase, certificate de garanție și autenticitate. Pentru vouchere cadou, produse cosmetice și textile, autoritatea a subliniat importanța achizițiilor din surse de încredere și atenția la etichete, prețuri și calitate.
ANPC a avertizat asupra riscurilor achiziționării produselor pentru adulți, serviciilor de masaj și folosirii cardurilor de cumpărături, insistând pe legalitate, autorizare și respectarea instrucțiunilor de utilizare. Reprezentanții instituției au subliniat că informarea corectă a consumatorilor echivalează cu siguranță.
„ANPC RECOMANDĂ OPERATORILOR ECONOMICI CA, ÎN LUNA IUBIRII,
SĂ OFERE CONSUMATORILOR UN CADOU DE NEÎNLOCUIT: SIGURANȚA ‼️ 💝
În luna iubirii, Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor recomandă consumatorilor să acorde atenție următoarelor aspecte:
🍫 La achiziția CIOCOLATEI
✔️ Ambalajul festiv nu garantează calitatea produsului
✔️ Alegeți produse în care ingredientul principal este untul de cacao, nu grăsimile vegetale hidrogenate
✔️ Asigurați-vă că termenul de expirare este clar și vizibil înscris
✔️ Evitați produsele înghesuite în coșuri promoționale fără etichete vizibile
✔️ Ambalajul trebuie să fie intact, fără rupturi, urme de umezeală sau manipulare necorespunzătoare
✔️ Verificați mențiunile privind alergenii: lapte, soia, nuci, alune, gluten
🌹 La achiziția FLORILOR
✔️ Verificați starea florilor – acestea trebuie să fie proaspete
✔️ Evitați florile cu frunze uscate, petale ofilite sau tulpini deteriorate
✔️ Examinați ambalajul și condițiile de păstrare
✔️ Pentru florile tăiate, verificați dacă sunt puse în apă curată sau soluții nutritive
✔️ Prețul pe fir sau pe buchet trebuie afișat clar și vizibil
✔️ Cantitatea de flori din buchet trebuie să corespundă exact cu cea solicitată
💍 La achiziția BIJUTERIILOR
✔️ Verificați ca prețul să fie afișat clar și să includă TVA
✔️ Asigurați-vă că bijuteriile din metale prețioase poartă marca de titlu
✔️ Solicitați informații privind greutatea metalului prețios, fără ambalaj
✔️ Examinați bijuteria pentru zgârieturi, defecte de montură sau pietre slab fixate
✔️ Solicitați clarificări privind natura pietrelor
✔️ Solicitați certificat de garanție și, după caz, certificat de autenticitate
🎁 La achiziția de VOUCHERE CADOU
✔️ Achiziționați vouchere doar din surse de încredere
✔️ Asigurați-vă că voucherul corespunde nevoilor reale
✔️ Verificați perioada și condițiile de utilizare
✔️ Unele vouchere pot fi utilizate doar pentru anumite produse sau perioade
✔️ Informați-vă dacă voucherul poate fi utilizat împreună cu alte reduceri
💄 La achiziția PRODUSELOR COSMETICE
✔️ Produsele originale se comercializează doar prin lanțuri oficiale de distribuție
✔️ Prețurile neobișnuit de mici pot indica produse din surse neautorizate
✔️ Verificați numele producătorului sau al importatorului
✔️ Verificați data de minimă durabilitate sau simbolul PAO
✔️ Analizați cu atenție eticheta și avertismentele înscrise
✔️ Respectați indicațiile de utilizare pentru prevenirea riscurilor asupra sănătății
👙 La achiziția TEXTILELOR – LENJERIE INTIMĂ
✔️ Lenjeria intimă este produs de igienă personală și nu poate fi returnată dacă a fost desigilată sau purtată
✔️ Returul este posibil doar în cazul produselor defecte sau neconforme
✔️ Citiți eticheta privind compoziția materialului și instrucțiunile de întreținere
✔️ Prețurile neobișnuit de mici pot indica produse contrafăcute sau de calitate inferioară
✔️ Examinați calitatea materialului și a confecționării
✔️ Evitați produsele care prezintă mirosuri neplăcute, pete sau defecte vizibile de cusătură
🔞 La achiziția PRODUSELOR DESTINATE PERSOANELOR PESTE 18 ANI
✔️ Asigurați-vă că produsele sunt legale și corect etichetate
✔️ Achiziționați doar din surse autorizate
✔️ Respectați condițiile de păstrare indicate de producător
✔️ Atenție la alergii și sensibilități
✔️ Respectați doza și modul de utilizare
✔️ Verificați integritatea ambalajului și a sigiliului
💆 Privind SERVICIILE DE MASAJ
✔️ Apelați doar la centre și persoane autorizate
✔️ Asigurați-vă că personalul este calificat
✔️ Solicitați informații clare despre tipul de masaj, durată și preț
✔️ Orice cost suplimentar trebuie comunicat înainte de începerea serviciului
✔️ Spațiile și echipamentele trebuie să fie curate și igienizate
✔️ Cereți bon fiscal sau factură
💳 Privind utilizarea CARDURILOR DE CUMPĂRĂTURI
✔️ Folosiți cardul de cumpărături ca instrument de bugetare
✔️ Evitați retragerile de numerar de la bancomat
✔️ Atenție la comisioanele ridicate și la dobânda care se aplică imediat
✔️ Verificați ofertele de rate fără dobândă ale băncii
📍 Informarea corectă înseamnă siguranță”, au transmis reprezentanții ANPC.
