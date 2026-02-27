Comercializarea de mărțișoare în București, în zona centrală, se desfășoară anul acesta după un regulament clar stabilit de Primăria Generală a Municipiului București. Autoritățile au introdus un set de norme privind amplasarea standurilor, dimensiunea corturilor și modul de expunere a produselor, cu scopul de a menține un aspect urban coerent și organizat.

Noile reguli se aplică în special în perimetrul Piața Romană și pe trotuarul estic al Bulevardul Magheru, una dintre cele mai circulate zone pietonale din Capitală.

Pentru 1 Martie, municipalitatea a autorizat opt puncte comerciale dedicate exclusiv vânzării de mărțișoare. Acestea sunt amplasate în zone bine delimitate din aria Piața Romană, inclusiv în perimetrele cunoscute ca:

zona „Coloane”

zona „KFC”

zona „Mesopotamia”

Standurile trebuie poziționate strict în interiorul suprafețelor aprobate prin avizul Comisiei Tehnice de Circulație, pentru a evita blocarea trotuarelor și a fluxului pietonal intens din centrul orașului.

Pentru a elimina imaginea de târg improvizat, regulamentul impune standardizare completă:

Pavilioanele trebuie să aibă dimensiuni identice: 2×2 metri sau 3×3 metri

Înălțimea standurilor trebuie să fie uniformă în fiecare zonă

Copertinele trebuie realizate din material plastic tip poliester, culoare albă

Partea din spate a corturilor (destinată depozitării) trebuie acoperită cu același material alb

Prin aceste măsuri, Primăria Capitalei urmărește un comerț sezonier organizat, cu un design minimalist și integrat în peisajul urban al bulevardului.

Pe lângă regulile de amplasare și design, au fost introduse și restricții clare:

Este interzisă inscripționarea lateralelor corturilor.

Nu este permisă expunerea produselor pe fețele laterale ale standurilor.

Mesele de prezentare trebuie acoperite cu fețe de masă albe, până la aproximativ 10 cm de sol, pentru mascarea cutiilor și materialelor auxiliare.

Fiecare pavilion poate utiliza maximum două display-uri verticale tip ramă metalică cu plasă, de culoare albă.

Aceste prevederi urmăresc să asigure un aspect curat, aerisit și profesionist al zonei comerciale temporare.