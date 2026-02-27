Banca Transilvania (BT) a avut în 2025 rezultate peste media pieței în finanțări, tranzacții și operațiuni, iar profitul arată că activitatea comercială a fost dinamică și că banca a funcționat eficient. Achizițiile și fuziunile realizate în acest an au întărit poziția Grupului Banca Transilvania în banking, pensii private și microfinanțare, atât în România, cât și în Republica Moldova.

Acționarii băncii au primit două runde de dividende: 1,59 miliarde de lei din profitul anului 2024, plătite în iunie, și 700 milioane de lei din rezervele acumulate în anii anteriori, plătite în decembrie. Banca Transilvania este pe primul loc în România la satisfacția clienților băncilor mari, cu un scor NPS cu 12 puncte peste media pieței. Clienții apreciază produsele și serviciile de calitate, profesionalismul echipei și facilitățile care fac bankingul mai simplu.

BT a rămas principalul finanțator al economiei românești, oferind cele mai multe resurse pentru companii, populație și proiecte strategice. Contribuția totală a băncii la bugetul public, inclusiv impozite, contribuții sociale, taxa pe cifra de afaceri și contribuția la Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare, a fost de 2,9 miliarde lei, în creștere cu 65% față de 2024. Profitul net consolidat al Grupului BT pentru 2025 a fost de 4,66 miliarde lei, confirmând performanța solidă și eficiența modelului de business.

În ultimul trimestru al anului, profitul a fost de 1,39 miliarde lei, cu 7,4% mai mare decât în trimestrul precedent, fiind cel mai bun trimestru al anului. La 31 decembrie 2025, activele totale au ajuns la 224,4 miliarde lei, în creștere cu 8,4% față de anul anterior, ceea ce arată creșterea afacerii și poziția puternică pe piață. Creditele și creanțele din leasing nete au ajuns la 106,7 miliarde lei, cu 10,7% mai mult față de 2024, datorită cererii ridicate de finanțare din partea companiilor și populației. Raportul credite/depozite a urcat la 64,7%, în creștere cu 3,9 puncte procentuale.

Grupul BT a realizat în 2025 două fuziuni importante: Banca Transilvania cu OTP Bank România și Victoriabank cu BCR Chișinău. În plus, banca a finalizat două achiziții strategice: BRD Pensii, care activează pe Pilonul 2 și Pilonul 3 de pensii private, și Microinvest, lider în microfinanțarea din Republica Moldova.

„2025 a fost un an de creștere pentru Grupul Banca Transilvania, cu rezultate financiare peste media pieței și cel mai puternic ultim trimestru din ultimii ani, ceea ce a consolidat poziția noastră de lider. Am finalizat achiziții și fuziuni strategice în România și Republica Moldova. Au fost, de asemenea, două runde de dividende. Le mulțumesc investitorilor, acționarilor și clienților pentru încredere, iar echipei Grupului BT, pentru contribuția la aceste rezultate. Am început 2026 cu un model de business robust, disciplină financiară și atenție la oportunitățile de creștere. Rămânem angajați în susținerea economiei românești chiar și în perioade de volatilitate, așa cum este cea în care ne aflăm”, declară Horia Ciorcilă, Președintele Consiliului de Administrație al Băncii Transilvania.

Profitul net al Băncii Transilvania a fost în 2025 de 4,10 miliarde de lei, cu 16% mai mult decât în 2024, ceea ce arată că activitatea comercială a fost solidă și banca a funcționat eficient. În ultimele trei luni ale anului, profitul net a fost de 1,17 miliarde de lei, cu 2,4% peste trimestrul anterior și cu 42,6% mai mare decât în aceeași perioadă a anului trecut, marcând unul dintre cele mai bune finale de an din ultimii ani.

Raportul dintre creditele brute și depozite a urcat la 62,6%, cu 5,4 puncte procentuale mai mult decât la sfârșitul lui 2024, atât din cauza portofoliilor cumpărate, cât și a cererii ridicate de credite. Rata creditelor neperformante a fost de 2,40% la sfârșitul anului, iar gradul de acoperire cu provizioane pentru aceste credite a ajuns la 178,9%, ceea ce arată că banca gestionează cu prudență riscurile și menține portofoliul de credite de calitate.

Cheltuielile pentru depreciere și provizioane pentru riscuri și angajamente de creditare au crescut la 622,2 milioane de lei, dar costul riscului a rămas sub 1%, la 0,59%, confirmând că banca are un profil de risc bine controlat. Eficiența operațională s-a îmbunătățit cu aproape un punct procentual, ajungând la 44,39%, datorită măsurilor de optimizare implementate pe parcursul anului. Fără taxa pe cifra de afaceri, raportul cost-venit ar fi fost de 39,4%.

Rentabilitatea capitalului propriu a ajuns la 25,23%, iar rata de solvabilitate a băncii este de 22,7%, incluzând profitul net interimar din primul semestru, menținând astfel banca într-o poziție solidă, capabilă să susțină creșterea viitoare.

La finalul anului trecut, Banca Transilvania avea aproape 5 milioane de clienți activi, atât persoane fizice, cât și companii. În 2025, banca a atras peste 470.000 de clienți noi persoane fizice, la care se adaugă peste 130.000 de clienți preluați de la OTP Bank România după fuziune.

Banca a acordat companiilor credite de 21,1 miliarde de lei și persoanelor fizice credite de 12,9 miliarde lei. Soldul total al creditelor a crescut cu 22,6%, susținut mai ales de segmentul populație, unde soldul a urcat cu 26,7%. Creditele noi acordate persoanelor fizice au crescut cu 28,1% față de 2024, în special datorită cererii ridicate pentru creditele imobiliare. Soldul creditelor ipotecare și imobiliare a ajuns la 24,9 miliarde lei, cu 29,2% mai mult decât în decembrie 2024, reprezentând aproape un sfert din totalul portofoliului de credite.

Creditele pentru companii au crescut cu 19,9%, incluzând și portofoliul preluat de la OTP Bank România. BT a rămas lider în facilități sindicalizate pentru sectoare strategice precum energie, automotive, telecomunicații și industrie.

Numărul cardurilor emise a depășit 8 milioane, iar tranzacțiile cu cardul au crescut cu 19% față de 2024. Ecosistemul digital al băncii continuă să se extindă, peste 5,7 milioane de carduri unice fiind înrolate în aplicațiile BT Pay, pentru persoanele fizice, și BT Go, pentru antreprenori.

Grupul Banca Transilvania a început 2026 cu o poziție solidă pentru creștere. Ritmul accelerat se vede în numeroase evenimente și lansări, în medie câte una la două zile, precum reprezentarea României la CEE Forum Viena sau atingerea unor cifre importante pe diverse segmente de piață, confirmând dinamica și ambiția băncii.