Transgaz raportează un profit net consolidat de 899 milioane lei în 2025, de peste două ori mai mare decât în 2024

Transgaz (TGN), compania națională care se ocupă cu transportul gazelor naturale, a avut rezultate financiare foarte bune în 2025, mult peste așteptările anuale. Acest lucru s-a datorat atât creșterii tarifelor reglementate, cât și unei gestionări eficiente a cheltuielilor.

Transgaz a încheiat anul 2025 cu un profit net consolidat de 899,2 milioane de lei, de peste două ori mai mare decât în 2024, conform raportului trimis Bursei de Valori București (BVB). La nivel individual, profitul net al companiei a fost de 808,7 milioane de lei, în creștere semnificativă față de anul precedent.

Creșterea este clară și dacă ne uităm la cifrele preliminare: profitul brut a crescut cu 203%, ajungând la 473,8 milioane de lei, iar profitul net a urcat cu 206%, adică 416,8 milioane de lei. În plus, câștigul net a depășit cu mult prognoza bugetară, cu 463,8 milioane de lei, înregistrând o creștere de 234%.

Veniturile Transgaz din activitatea de exploatare, fără a include echilibrarea sau construcțiile, au ajuns la 2,61 miliarde de lei, cu 512,5 milioane lei mai mult decât în anul anterior. Această creștere s-a datorat în principal tarifelor mai mari pentru transportul gazelor naturale, aprobate de ANRE: între 1 octombrie 2023 și 30 septembrie 2024, veniturile au fost de 1,65 miliarde lei, între 1 octombrie 2024 și 30 septembrie 2025 au urcat la 2,01 miliarde lei, iar pentru perioada 1 octombrie 2025 – 30 septembrie 2026 se estimează 2,30 miliarde lei.

Cheltuielile de exploatare, tot fără echilibrare și construcții, au crescut cu 158,3 milioane lei, ajungând la 1,9 miliarde lei. În același timp, cheltuielile financiare s-au majorat cu 19,4 milioane lei, din cauza în principal a fluctuațiilor nefavorabile ale cursului valutar.

Statul, prin Secretariatul General al Guvernului, deține 58,5% din Transgaz, iar acțiunile companiei sunt considerate atractive pentru investitori. Poziția de monopol în transportul gazelor, stabilitatea financiară și politica constantă de dividende fac ca investiția să fie interesantă. Rezultatele solide, combinarea cu un management eficient și capacitatea de a genera profit mențin Transgaz în prim-planul sectorului energetic, atât la nivel național, cât și internațional.

Transportatorul naţional de gaze Transgaz a înregistrat un profit net de 453,3 milioane lei în primul trimestu, mai mare cu 87%. În trimestrul I 2025, veniturile din activitatea de exploatare înainte de activitatea de echilibrare şi de construcţii conform cu IFRIC12 înregistrează o creştere de 148% faţă de veniturile realizate la 31 martie 2024, respectiv o creştere de 306,3 milioane lei, până la 950,11 milioane lei.

Compania are o capitalizare de 6,12 miliarde lei. Transgaz SA este operatorul tehnic al Sistemului Naţional de Transport (SNT) gaze naturale şi asigură îndeplinirea în condiţii de eficienţă, transparenţă, siguranţă, acces nediscriminatoriu şi competitivitate a strategiei naţionale privind transportul intern şi internaţional al gazelor naturale şi dispecerizarea gazelor naturale, precum şi cercetarea şi proiectarea în domeniul specific activităţii sale, cu respectarea cerinţelor legislaţiei europene şi naţionale, a standardelor de calitate, performanţă, mediu şi dezvoltare durabilă.