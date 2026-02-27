Hidroelectrica a înregistrat în 2025 un recul al principalilor indicatori financiari comparativ cu anul precedent, în special din cauza diminuării producţiei de energie hidro. Compania de stat, cel mai mare producător de energie electrică din România, a raportat un profit net de 3,303 miliarde lei, cu o cincime sub nivelul din 2024, însă peste estimările incluse în bugetul rectificat.

Producţia totală de energie netă a scăzut cu 15%, până la 11.847 GWh, evoluţie care a redus volumul de energie disponibil pentru vânzare şi a pus presiune pe marjele companiei. În acelaşi timp, veniturile au crescut cu 5% faţă de 2024, ajungând la 9,61 miliarde lei.

„Grupul Hidroelectrica a înregistrat în 2025 rezultate operaţionale şi financiare cu circa 10% peste nivelurile estimate în Bugetul pentru 2025, deşi comparativ cu anul 2024 acestea sunt cu 20% mai reduse, pe fondul condiţiilor hidrologice anuale mai puţin favorabile, care au influenţat semnificativ producţia hidroenergetică şi, implicit, volumul total de energie disponibil pentru comercializare. În contextul regimului hidrologic menţionat, marja operaţională şi marja netă ale grupului s-au redus cu 12 puncte procentuale (sau 25%), respectiv cu 11 puncte procentuale (sau 24%) faţă de anul 2024, în principal pe fondul diminuării cantităţii de energie electrică vândută. Rezultatele obţinute în anul 2025 depăşesc aşteptările stabilite în bugetul rectificat aprobat pentru anul 2025, ca urmare a unei producţii superioare în trimestrul IV 2025”, arată raportul companiei.

Scăderea marjelor de profit reflectă impactul direct al reducerii volumelor vândute, în condiţiile în care costurile fixe au rămas ridicate, iar producţia a fost afectată de lipsa precipitaţiilor.

Anul 2025 a fost marcat de condiţii hidrologice severe, care au limitat semnificativ capacitatea de producţie a Hidroelectrica. Primele nouă luni ale anului au înregistrat scăderi importante ale producţiei, influenţând decisiv rezultatele anuale.

Chiar dacă preţurile de vânzare au crescut atât pe pieţele angro, cât şi pe segmentul de furnizare, aceste evoluţii nu au fost suficiente pentru a compensa scăderea volumelor produse şi comercializate. De asemenea, piaţa de echilibrare din România a înregistrat diminuări atât în ceea ce priveşte cantităţile tranzacţionate, cât şi nivelul preţurilor.

„În anul 2025, rezultatele Hidroelectrica au fost influenţate de scăderea producţiei de energie electrică, a cantităţii de energie electrică vândută, cât şi de diminuarea cantităţilor şi a preţurilor pieţei de echilibrare în Romania. Rezultatele pe întreg anul 2025 au fost afectate semnificativ de scăderile înregistrate în primele nouă luni ale anului, condiţiile hidrologice limitând capacitatea de producţie a grupului în aşa măsură încât în anul 2025 s-a înregistrat cea mai mică producţie de energie hidro din istoria României. Chiar dacă s-au înregistrat preţuri de vânzare în creştere faţă de anul 2024, atât în segmentul pieţelor angro cât şi în segmentul de furnizare, acestea nu au putut contrabalansa în totalitate seceta prelungită înregistrata în România”, se precizează în raport.

În pofida contextului dificil, trimestrul al patrulea a adus o producţie mai ridicată, ceea ce a permis companiei să depăşească nivelul prevăzut în bugetul rectificat pentru 2025.

Pe lângă rezultatele financiare, compania a raportat o accelerare a programului investiţional, cu o creştere de 32% faţă de anul anterior. Valoarea totală a investiţiilor a ajuns la 781 milioane lei.

Majorarea a fost determinată în principal de extinderea proiectelor de dezvoltare şi de intensificarea lucrărilor de retehnologizare. Investiţiile în proiecte de dezvoltare s-au dublat, urcând cu 105% până la 209 milioane lei, iar cele destinate retehnologizării au crescut cu 59%, până la 428 milioane lei.

„Evoluţia a fost susţinută în principal de majorarea investiţiilor în proiecte de dezvoltare, care s-au dublat (105%, la 209 milioane lei), precum şi de intensificarea programelor de retehnologizare (cu 59%, la 428 milioane lei). Totodată, investiţiile în mentenanţă au crescut cu 36%, la 113 milioane lei, iar cele în dotări şi utilaje independente aproape s-au dublat (cu 94%, la 31 milioane lei), evidenţiind accelerarea programului investiţional şi consolidarea bazei operaţionale pentru susţinerea performanţei pe termen mediu şi lung”, arată compania.

Rezultatul pe acţiune s-a situat la 9,19 lei, nivel cu 20% sub cel din 2024, când a fost de 7,34 lei, dar cu 10% peste estimările bugetare pentru 2025.