Hidroelectrica a anunțat lansarea campaniei „Giga Oferte la Mini Prețuri”, potrivit unui comunicat de presă. Inițiativa include prețuri fixe și garantate pentru clienții business, dar și o nouă ofertă destinată consumatorilor casnici.

Compania a precizat că această campanie se desfășoară pe parcursul lunii martie și reflectă angajamentul pentru stabilitate, competitivitate și predictibilitate.

Directorul general, Bogdan Badea, a declarat că societatea are experiența și capacitatea de a oferi industriei românești și consumatorilor casnici prețuri competitive și stabile.

„Avem experiența, forța și capacitatea de a oferi atât industriei românești, cât și consumatorilor casnici prețuri competitive și stabile. Ne consolidăm poziția în rândul marilor consumatori, în special al companiilor cu un consum de peste 10 GWh/an, sprijinind dezvoltarea economiei, și, în același timp, rămânem aproape de români prin oferte clare și avantajoase pentru familii. Ne adresăm responsabil tuturor categoriilor de clienți, de la marile companii la afacerile mai mici și consumatorii casnici”, a declarat Bogdan Badea.

Pentru consumatorii casnici, compania propune oferta CASNIC ON-LINE, destinată celor care încheie contractul exclusiv prin platforma online a furnizorului.

Tariful pentru energia activă este de 0,40 lei/kWh în primele trei luni contractuale și de 0,45 lei/kWh în următoarele nouă luni. Oferta este mai avantajoasă decât cea actuală, care prevede un preț contractual de 0,453 lei/kWh pentru 12 luni, în cazul clienților casnici.

Pentru clienții business, campania include contracte pe 12 luni, cu preț fix și garantat, adaptate nivelului de consum.

Oferta Online BUSINESS SPRING se adresează clienților cu un consum sub 1 GWh pe an și presupune contractare prin portalul online, la un preț al energiei active de 550 lei/MWh.

Oferta BUSINESS ACTIV este destinată clienților cu un consum între 1 și 10 GWh pe an și include un preț de 450 lei/MWh în primele trei luni și 550 lei/MWh în următoarele nouă luni.

Oferta BUSINESS GIGANT se adresează clienților cu un consum de minimum 10 GWh pe an și prevede 450 lei/MWh în primele șase luni și 550 lei/MWh în următoarele șase luni.

În prezent, Hidroelectrica este cel mai mare producător de energie regenerabilă din România. Compania gestionează un portofoliu de 188 de centrale hidro, cu o putere totală de 6,4 GW, precum și parcul eolian Crucea, cu 108 MW instalați.