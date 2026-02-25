Alexandru Nazare a transmis că adoptarea pachetului de relansare economică marchează atingerea unui obiectiv major și deschide o nouă etapă în dezvoltarea României. Ministrul Finanțelor a participat la ședința extraordinară în care Guvernul a aprobat acest set de măsuri, considerat esențial pentru schimbarea direcției economice.

În mesajul public, oficialul a subliniat importanța strategică a acestui demers și impactul pe termen lung asupra economiei.

„Un nou obiectiv major atins: am adoptat ieri pachetul de relansare economică. România trece la următoarea etapă de dezvoltare”, a transmis Alexandru Nazare.

Ministrul a explicat că acest pachet, evaluat la 5 miliarde de euro și aplicabil până în 2032, este construit pentru a modifica structura actuală a economiei.

„Un instrument strategic de 5 miliarde de euro, pachetul de relansare adoptat ieri, cu aplicare din acest an până în 2032, transformă radical modelul de dezvoltare al economiei româneşti: de la consum la investiții scalabile, la inovație, valoare reală adăugată și producție autohtonă”, a precizat acesta.

Potrivit lui Alexandru Nazare, măsurile incluse în pachet vor contribui la modernizarea economiei și la crearea unui cadru mai stabil pentru investiții. Oficialul a insistat asupra faptului că schimbarea de paradigmă este una necesară pentru a susține creșterea pe termen lung și pentru a poziționa România într-un context regional competitiv.

Alexandru Nazare a detaliat efectele concrete pe care pachetul de relansare le va avea asupra economiei și mediului de business, subliniind că obiectivul principal este crearea unui climat favorabil investițiilor și dezvoltării sustenabile.

Ministrul Finanțelor a arătat că noul cadru economic va facilita atragerea capitalului și dezvoltarea proiectelor majore.

„O schimbare de paradigmă pentru modernizarea economică a României, pachetul de relansare generează un mediu mai predictibil și mai competitiv pentru investiții, un flux mai mare de capital în economie și capacitatea reală a statului de a atrage proiecte majore, atât pentru companii românești, cât și pentru investitorii străini”, a explicat Alexandru Nazare.

Acesta a punctat și efectele directe asupra structurii economice, inclusiv dezvoltarea producției interne și consolidarea lanțurilor economice locale.

„Înseamnă dezvoltarea de noi capacități de producție, consolidarea lanțurilor economice locale și poziționarea României ca pol regional de creștere”, a adăugat ministrul.

În ceea ce privește impactul asupra populației, oficialul a evidențiat beneficiile în plan social și economic.

„Pentru mediul de business se traduce în oportunități de creştere, parteneriate strategice și acces la proiecte de anvergură. Pentru români, efectele se vor vedea în mai multe locuri de muncă stabile și mai bine plătite, în dezvoltarea comunităților locale și într-o economie mai puternică, capabilă să susțină creșterea nivelului de trai pe termen lung”, a transmis Alexandru Nazare.

Ministrul a făcut legătura și cu măsurile adoptate anterior, indicând că acest pachet completează eforturile recente de stabilizare fiscală.

„Este un nou pas înainte, care completează rezultatele obținute în reducerea deficitului bugetar sub ținta asumată, în scăderea importantă a dobânzilor la care se împrumută statul şi mixul de măsuri pentru investiții şi sprijin pentru mediul de business adoptate în ultimele luni”, a precizat acesta.

În același context, Alexandru Nazare a subliniat că dezechilibrele economice au fost corectate într-un interval scurt, iar noile măsuri vin să consolideze aceste progrese. „Am corectat în timp record o serie de dezechilibre majore pentru România, iar noile măsuri pentru relansare întăresc bazele unei economii moderne şi ale creșterii echilibrate, bazate pe investiții și competitivitate”, a declarat ministrul.

Oficialul a anunțat că documentele complete privind pachetul de măsuri sunt disponibile public și a încurajat mediul de afaceri să le consulte.

„Consultați pachetul final de măsuri pentru relansare pe mfinante.gov.ro – secțiunea Transparență. Încurajez în continuare, după publicarea actului normativ în Monitorul Oficial, pe toți antreprenorii şi reprezentanții mediului de business, să urmărească informațiile suplimentare şi ghidurile care vor fi publicate de Ministerul Finanțelor şi ANAF şi să se adreseze colegilor din minister pentru informații suplimentare privind accesarea formelor de sprijin”, a transmis Alexandru Nazare.

În finalul mesajului, ministrul Finanțelor a evidențiat direcția generală în care se îndreaptă economia României, insistând asupra importanței continuității reformelor.