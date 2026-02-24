În cadrul unei conferințe de presă susținute la Guvern, Cseke Attila a precizat că o parte dintre autoritățile locale nu vor fi afectate de restructurările anunțate.

”Ele și-au gestionat corect resursa umană”, a afirmat ministrul.

Ministrul Dezvoltării a anunțat modificări privind normele de personal în cazul poliției locale, în scopul eficientizării cheltuielilor.

”De la 1 polițist local la 1.000 locuitori mergem la 1 polițist local la 1.200 locuitori. Pentru servicii de pază la consilii județene, de la 1 polițist la 5.000 locuitori la 1 polițist la 6.500 locuitori. Se reduce numărul de posturi de poliție locală cu 609 la nivel național.”

Oficialul a prezentat și date privind capacitatea administrațiilor locale de a-și susține cheltuielile de personal din venituri proprii.

”La nivelul anului 2024, 644 unități administrativ-teritoriale își puteau acoperi din venituri proprii cheltuielile de personal, toate celelalte până la 3.228 nu își puteau acoperi aceste venituri.”

Cseke Attila a anunțat introducerea unor noi praguri privind normarea personalului.

”Instituim 2 alte trepte de norme de personal. Pentru cele 5 comune între 20.000 și 50.000 de locuitori să avem normă de personal crescută față de segmentul 10.000-20.000. La segmentul peste 50.000, unde este comuna Florești din Cluj, să avem normă de personal crescută.”

Ministrul Dezvoltării a explicat mecanismul de reducere a posturilor prevăzut în ordonanță.

”La administrațiile publice locale se prevede un mecanism de reducere cu 30% a numărului de posturi din aparatul de lucru al Consiliului județean sau al primarului, cu o frână de 20% posturi ocupate.”

Impactul estimat la nivel național:

”La nivel național generează o reducere de 10% a posturilor ocupate, mai precis 12.794 de posturi. Există 731 de unități administrativ-teritoriale care nu vor fi afectate de reduceri, ele și-au gestionat corect resursa umană.”

Cseke Attila a precizat termenele de implementare a reformei.

”Alternativ, în 2026, se permite reducerea cheltuielilor de personal cu 10%. Din 2027, reducerea posturilor este obligatorie.”

Pentru instituțiile prefectului:

”La instituțiile prefectului se reduc posturile cu 25%, iar posturile ocupate cu 10%.”

Reforma vizează și aparatul central.

”La nivel național, cu excepții unde vor exista măsuri compensatorii – sănătate, cultură, apărare, interne – se prevede reducere a cheltuielilor de personal cu 10% pentru instituții guvernamentale, ministere și subordonate. Dacă au fost făcute reduceri în 2025, acestea sunt avute în vedere.”

La finalul ședinței de Guvern, premierul Ilie Bolojan a anunțat că măsurile de eficientizare vor viza și sectorul universitar.

”Toate sectoarele administraţiei participă la acest efort şi, în baza discuţiei cu reprezentanţii universităţilor, am convenit ca măsura de reducere a cheltuielilor în zona de universităţi să se facă începând din toamna acestui an şi, odată cu încheierea anului universitar, în aşa fel încât să nu fie perturbat anul universitar. Şi, tot în baza acestei discuţii, a venit această propunere de a reduce la jumătate sporul pentru doctorate”, a declarat Ilie Bolojan.

Premierul a subliniat că România „nu duce lipsă de diplome, ci de competenţe, de determinare şi de dedicare”.