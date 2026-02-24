În contextul speculațiilor privind o posibilă retragere a prevederii, Cseke Attila a declarat că subiectul nu a fost discutat în Guvern ca opțiune de eliminare.

”Nu s-a discutat despre eliminarea măsurii. După trecerea unor perioade de timp, foarte bine delimitate prin ordonanță, dacă nu se plătește amenda, se comunică autorității locale, aceasta îl înștiințează și, dacă după somație nu plătește, sistemul intră în vigoare. Cetățeanul nu va trebuie să vină la Poliție. Se va suspenda automat permisul”, a explicat ministrul Dezvoltării.

Potrivit ministrului, șoferii vor avea la dispoziție o perioadă de grație de 90 de zile pentru achitarea amenzilor. Suspendarea permisului nu va fi aplicată imediat, ci doar după expirarea acestui termen și parcurgerea etapelor de notificare și somație.

Autoritățile susțin că mecanismul este conceput pentru a încuraja conformarea voluntară, înainte de aplicarea sancțiunii suplimentare.

Cseke Attila a detaliat formula de calcul a suspendării:

”Pentru fiecare 50 de lei amendă neplătiți se va aplica o zi de suspendare a permisului.”

Suspendarea va interveni automat, prin sistem informatic, fără obligația prezentării la Poliția Rutieră.

Ministrul Dezvoltării a precizat că măsura va deveni operațională în termen de șase luni, interval necesar pentru integrarea platformelor digitale.

”Mecanismul (de suspendare – n.r.) va intra în vigoare în șase luni, până când vom interconecta platformele Poliției cu autoritățile locale”, a mai declarat acesta.

Digitalizarea procedurii urmărește reducerea birocrației și aplicarea uniformă a sancțiunilor.

Pe lângă clarificările privind permisele auto, Cseke Attila a anunțat adoptarea pachetului administrativ elaborat de Ministerul Dezvoltării.

Acesta vizează accelerarea descentralizării, simplificarea procedurilor și reducerea birocrației.

„Este o parte importantă legată de descentralizare, de ceea ce a spus şi domnul prim-ministru, simplificarea procedurilor, astfel încât descentralizarea în România să ia un alt avânt, deci proceduri mult simplificate, fără prea multă birocratie, fără etape care astăzi au îngreunat această procedură”, afirmă ministrul Dezvoltării.

Ministrul a explicat că unele atribuții administrative vor fi mutate către instituțiile prefectului.

„Mai avem şi transferul competenţei către instituţiile prefectului, de atestare a domeniului public a unităţilor administrativ-teritoriale, astfel încât toate UAT-urile din România nu vor mai veni la Ministerul Dezvoltării (…) ci va fi un mecanism mult simplificat şi care va aduce şi în timp un câştig”.

Pachetul introduce soluții pentru deblocarea transferului bunurilor imobile către autoritățile locale.

„Va exista posibilitatea transferului imobilelor care astăzi nu sunt cadastrate sau nu sunt înscrise în cartea funciară către autorităţile locale, cu obligaţia ca acestea să facă această înscriere (…) în termen de trei ani de zile.”

Pentru imobilele transferate din domeniul privat al statului:

„Propunerea noastră a fost aceea de eşalonare a acestor plăţi (…) pe termen de 10 ani, cu un avans de 25%”.

Ministrul Dezvoltării a făcut referire la imobilele părăsite, ai căror proprietari nu sunt cunoscuți.

Autoritățile locale sunt descrise ca fiind „şi dispuse, au şi resurse financiare” pentru reabilitarea acestora.

Documentul prevede debirocratizarea închirierii bunurilor statului.