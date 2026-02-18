Proiectul prevede o reducere cu 10% a posturilor ocupate în administrația locală, ca efect al diminuării cu 30% a numărului total de posturi aprobate. La nivel național, această măsură ar urma să genereze o scădere de 10% a posturilor ocupate pe ansamblul autorităților administrației publice locale.

Pentru anul de tranziție, autoritățile locale pot aproba diminuarea cheltuielilor de personal proporțional cu cheltuielile aferente numărului de posturi care ar trebui desființate.

În administrația publică centrală, proiectul stabilește o reducere a cheltuielilor de personal de 10%. De asemenea, reducerile salariale realizate de ministere în anul 2025 vor fi luate în calcul la efectuarea reducerii totale de 10%.

„Măsurile propuse prevăd o administraţie publică mai suplă şi mai eficientă, mai multă descentralizare pentru autorităţile publice locale şi sustenabilitate financiară pentru acestea. Prin aceste măsuri eficientizăm administraţia publică centrală şi serviciile publice oferite cetăţenilor”, a declarat ministrul dezvoltării, Cseke Attila.

Proiectul pus în transparență decizională prevede excepții de la reducerea de personal pentru sistemele de învățământ și cultură, pentru spitalele publice și serviciile publice de ambulanță, precum și pentru sistemul de apărare, ordine publică și securitate națională.

În schimb, pentru aceste domenii sunt prevăzute măsuri compensatorii.

Astfel, ar urma să crească vârsta de pensionare pentru militari. În sistemul de învățământ, proiectul prevede reducerea sporului pentru doctorat. În sistemul sanitar, printre măsurile anunțate se numără introducerea unui nou sistem de clasificare a spitalelor și implementarea unui sistem de salarizare bazat pe performanță.

Ministerul Dezvoltării a publicat proiectul de act normativ, în forma actuală, pe pagina instituției, în cadrul procedurii de transparență decizională.