Radu Georgescu subliniază că mesajul său pleacă de la lecțiile oferite de cartea economistului Kenneth Fisher, pe care Georgescu o consideră cea mai bună carte de economie citită, și care explică că independența financiară presupune să răspunzi la trei întrebări: ce se întâmplă în lume, cum te afectează aceste lucruri și ce nu înțeleg oamenii.

Potrivit explicațiilor oferite de Georgescu pe Facebook, până acum șase luni presa din România susținea că economia țării a depășit state precum Cehia, Ungaria sau Slovenia și că Bucureștiul a întrecut orașe ca Roma sau Madrid, însă primele semne de criză economică erau deja vizibile. Economistul subliniază că, deși spera ca Guvernul liberal să gestioneze corect situația, acesta a adoptat măsuri contraproductive, crescând taxele pentru populație și firme, ceea ce a afectat negativ mediul economic și a accelerat recesiunea.

Radu Georgescu arată că, potrivit principiilor economice din cartea lui Fisher, Guvernul ar fi trebuit să reducă taxele pentru a stimula creșterea economică și, ulterior, să înceapă reforma administrativă, permițând astfel o redistribuire mai eficientă a forței de muncă din sectorul bugetar către mediul privat. În schimb, scenariul din România a fost previzibil și criticat de Georgescu: creșterile de taxe au condus economia direct în recesiune, iar acum, măsurile de reducere a cheltuielilor bugetare și a salariilor angajaților din sectorul public riscă să agraveze situația.

„In poza este cea mai buna carte de economie pe care am citit-o

Daca o citesti, sunt sigur ca iti va imbunatati viata

Vei intelege cum sa te pregatesti din punct de vedere economic

Kenneth Fisher spune ca vei fi independent financiar cand iti vei raspunde la 3 intrebari

1 Ce se intampla in lume ?

2 Cum ma va afecta aceste lucruri?

3 Ce nu inteleg oamenii ?

Cei care ma urmaresc pe retelele sociale stiu ca explic de 2 ani ca Romania va ajunge in aceasta faza de haos economic

Desi pana acum 6 luni, toata presa spunea ca Romania a depasit economic Cehia, Ungaria, Slovenia

Si ca Bucurestiul a depasit Roma si Madrid !!!

Unii spuneau ca exagerez

Istoria mi-a dat dreptate

Acum 6 luni toata lumea din Romania vedea primele semne de foc economic in Romania

Am sperat ca Guvernul liberal intelege economie

Ca va stinge focul economic

Si ca va duce Romania pe drumul cel bun

Din pacate Guvernul a facut invers decat trebuia sa faca

Guvernul a vrut sa stinga focul economic cu gaz

Au crescut aproape toate taxele pentru populatie si firme

Au lovit puternic in mediul economic

Ceva foarte ciudat pentru un Guvern liberal

Cand de fapt , Kenneth Fisher explica in carte ca Guvernul trebuia sa faca invers”, a scris economistul pe Facebook.

Economistul avertizează că reducerile de salarii ale bugetarilor vor lovi mediul privat și comunitățile locale, în special orașele mici și mijlocii care depind de veniturile acestora, ceea ce poate genera o problemă socială majoră. El consideră că aceste efecte erau prevenibile dacă guvernele anterioare ar fi aplicat principiile economice fundamentale explicate de Fisher și ar fi acționat proactiv pentru stimularea economiei și reformarea administrației.

„Prima data Guvernul trebuia sa reduca taxele astfel incat sa ajuti economia sa creasca

Pasul al doilea trebuia sa te apuci rapid de reforma administrativa

Acest lucru se putea face mai usor deoarece oamenii din sectorul bugetar puteau sa fie angajati in mediul privat

Scenariul din Romania a fost previzibil

L-am explicat acum 6 luni dupa ce am auzit ca Guvernul creste taxele

Evident, dupa cresterile de taxe, economia a intrat in recesiune

Sunt notiuni elementare de economie

Acum , casa arde si mai tare decat acum 6 luni

Guvernul vrea acum sa reduca cheltuielile bugetare

Este prea tarziu

Trebuia sa fie facut acum 6 luni

Evident, reducerile de salarii ale bugetarilor, vor avea efectul unei noi cisterne de gaz rasturnate peste Romania

In acest contex economic, daca reduci salariile bugetarilor, este evident ca economia va scadea si mai mult

Mediul privat va fi lovit direct

Sunt localitati mici si mijlocii care depind de salariile bugetarilor

Daca dai oamenii afara, omori si firmele din acele localitati

Si generezi o foarte mare problema sociala in Romania”, a mai scris Radu Georgescu.

Concluzia lui Georgescu este că România se află acum într-un moment critic: deciziile tardive privind reducerea cheltuielilor publice și lipsa de lectură economică adecvată au amplificat haosul, iar soluțiile eficiente nu mai pot fi aplicate cu aceeași ușurință ca acum șase luni. În opinia sa, țara rămâne în prezent neputincioasă în fața crizei, asistând la consecințele măsurilor greșite și la deteriorarea economiei și a coeziunii sociale.

„Totul s-ar fi rezolvat usor in Romania daca cineva din Guvernele anterioare ar fi citit cartea lui Kenneth Fisher

Acum nu mai citim nicio carte de economie

Acum ne-a mai ramas doar „ sa admiram” cum arde Romania”, a conchis economistul.

Postarea poate fi vizualizată aici.