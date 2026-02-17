Analistul economic Adrian Negrescu a explicat, pe Facebook, că deși datoria statului poate părea un concept abstract, efectele acesteia se resimt direct în viața fiecărui român. El a subliniat că împrumuturile făcute de stat astăzi vor fi plătite mâine din taxele contribuabililor și ale generațiilor viitoare, ceea ce înseamnă că România riscă să lase o povară financiară uriașă copiilor și nepoților, în loc să le ofere o țară dezvoltată și impozite mici.

Negrescu a atras atenția că ritmul rapid al împrumuturilor nu este neapărat problema, ci modul în care sunt folosiți banii. În loc să fie investiți în infrastructură, școli sau fabrici, fondurile sunt utilizate pentru acoperirea cheltuielilor curente ale statului, precum salariile și pensiile.

El a explicat că o parte importantă a banilor ajunge efectiv în străinătate, deoarece românii consumă produse din import, ceea ce înseamnă că plătim dobânzi pentru credite care ajută, de fapt, economiile altor țări.

Analistul a precizat că nota de plată pentru 2026 va fi uriașă: România trebuie să achite 30 de miliarde de euro, jumătate din această sumă reprezentând dobânzi, ceea ce atrage neîncrederea investitorilor, comparativ cu state precum Germania sau Franța, care deși au datorii, dispun de economii solide și producție ridicată.

Adrian Negrescu a avertizat asupra riscului unui efect de „bulgăre de zăpadă”, menționând că, deși Ministerul Finanțelor încearcă să amâne plățile și să reducă presiunea pe primul trimestru din 2026, situația este critică.

Managerul companiei de consultanță Frames a subliniat că, dacă statul nu se reformează și nu oprește risipa banilor publici, datoria va crește necontrolat, existând riscul ca în viitor să nu mai fie disponibil credit, ceea ce ar putea bloca plata pensiilor și a salariilor.

Negrescu a comparat statul cu o familie care a luat prea multe credite, arătând că este necesar să reducă cheltuielile inutile și să învețe să trăiască din banii pe care îi produce, nu din împrumuturi.