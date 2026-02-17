România trebuie să plătească 30 de miliarde de euro în 2026, jumătate doar dobânzi, avertizează Adrian Negrescu
Analistul economic Adrian Negrescu a explicat, pe Facebook, că deși datoria statului poate părea un concept abstract, efectele acesteia se resimt direct în viața fiecărui român. El a subliniat că împrumuturile făcute de stat astăzi vor fi plătite mâine din taxele contribuabililor și ale generațiilor viitoare, ceea ce înseamnă că România riscă să lase o povară financiară uriașă copiilor și nepoților, în loc să le ofere o țară dezvoltată și impozite mici.
Negrescu a atras atenția că ritmul rapid al împrumuturilor nu este neapărat problema, ci modul în care sunt folosiți banii. În loc să fie investiți în infrastructură, școli sau fabrici, fondurile sunt utilizate pentru acoperirea cheltuielilor curente ale statului, precum salariile și pensiile.
El a explicat că o parte importantă a banilor ajunge efectiv în străinătate, deoarece românii consumă produse din import, ceea ce înseamnă că plătim dobânzi pentru credite care ajută, de fapt, economiile altor țări.
Analistul a precizat că nota de plată pentru 2026 va fi uriașă: România trebuie să achite 30 de miliarde de euro, jumătate din această sumă reprezentând dobânzi, ceea ce atrage neîncrederea investitorilor, comparativ cu state precum Germania sau Franța, care deși au datorii, dispun de economii solide și producție ridicată.
Managerul Frames avertizează că lipsa reformelor și risipa banilor publici pot bloca pensiile și salariile viitoare
Adrian Negrescu a avertizat asupra riscului unui efect de „bulgăre de zăpadă”, menționând că, deși Ministerul Finanțelor încearcă să amâne plățile și să reducă presiunea pe primul trimestru din 2026, situația este critică.
Managerul companiei de consultanță Frames a subliniat că, dacă statul nu se reformează și nu oprește risipa banilor publici, datoria va crește necontrolat, existând riscul ca în viitor să nu mai fie disponibil credit, ceea ce ar putea bloca plata pensiilor și a salariilor.
Negrescu a comparat statul cu o familie care a luat prea multe credite, arătând că este necesar să reducă cheltuielile inutile și să învețe să trăiască din banii pe care îi produce, nu din împrumuturi.
„Când vorbim despre datoria statului, lucrurile pot părea abstracte, dar realitatea ne afectează direct pe fiecare dintre noi. Am sintetizat astazi la Digi24 ce inseamna acest lucru:
-Lăsăm o factură grea generațiilor viitoare: Orice împrumut pe care statul îl face astăzi va fi plătit mâine din taxele noastre și ale copiilor noștri. În loc să le lăsăm o țară dezvoltată și impozite mici, noi le lăsăm o datorie uriașă de achitat.
-Ne împrumutăm rapid, dar nu pentru dezvoltare: România face credite în cel mai alert ritm din toată Uniunea Europeană. Problema majoră nu este neapărat că ne împrumutăm, ci pe ce dăm banii. În loc să investim în autostrăzi, școli sau fabrici (care ar aduce profit în viitor), noi folosim banii pentru a acoperi cheltuielile de zi cu zi ale statului, cum ar fi salariile și pensiile.
-Banii ajung, de fapt, la străini: Pentru că românii consumă multe produse din import, banii din aceste împrumuturi ies rapid din țară. Practic, facem credite, plătim dobânzi pe ele, dar ajutăm economiile altor țări cumpărându-le marfa. Nota de plată pentru 2026 este uriașă: De ce ne privesc investitorii cu neîncredere, deși țări ca Germania sau Franța au și ele datorii? Pentru că acele țări au economii puternice și produc mult. Noi avem o economie fragilă, bazată pe consum.
Doar în 2026, România trebuie să plătească 30 de miliarde de euro în contul datoriilor, iar jumătate din această sumă reprezintă doar dobânzile (banii dați în plus băncilor). Riscăm efectul de „bulgăre de zăpadă”: Guvernul încearcă să amâne plățile – sunt niste eforturi salutare la Ministerul Finantelor, Alexandru Nazare reusind, de exemplu, sa dilueze presiunea de plata din aceste prim trimestru din 2026 – dar am ajuns într-un punct critic.
Dacă statul nu se reformează și nu oprește risipa banului public, datoria va crește necontrolat. Dacă nu luăm măsuri acum, riscăm să ajungem în situația în care nimeni nu ne va mai da bani, ceea ce ar putea bloca plata pensiilor și a salariilor în viitor. Pe scurt, statul trebuie să se comporte exact ca o familie care a luat prea multe credite: să taie din cheltuielile inutile și să învețe să trăiască din banii pe care îi produce, nu din împrumuturi”, este mesajul lui Negrescu.
