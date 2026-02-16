Statisticile BNR indică faptul că datoria externă totală a României a crescut în perioada ianuarie–decembrie 2025 cu 23,837 miliarde euro, ajungând la 227,347 miliarde euro.

BNR precizează:

”În perioada ianuarie – decembrie 2025, datoria externă totală a crescut cu 23,837 miliarde euro, până la 227,347 miliarde euro. În structură: datoria externă pe termen lung a însumat 179,431 miliarde euro la 31 decembrie 2025 (78,9% din totalul datoriei externe), în creştere cu 14,8% faţă de 31 decembrie 2024; datoria externă pe termen scurt a înregistrat la 31 decembrie 2025 nivelul de 47,916 miliarde euro (21,1% din totalul datoriei externe), în creştere cu 1,6% faţă de 31 decembrie 2024”

Datele arată că cea mai mare parte a creșterii provine din datoria pe termen lung, care continuă să aibă o pondere dominantă în structura obligațiilor externe ale României.

Contul curent al balanței de plăți a consemnat în 2025 un deficit de 30,127 miliarde euro, comparativ cu 28,853 miliarde euro în 2024.

Structura acestuia reflectă modificări diferite între principalele componente. Deficitul balanței bunurilor s-a redus cu 637 milioane euro, în timp ce excedentul serviciilor a crescut cu 369 milioane euro. Pe de altă parte, balanța veniturilor primare a înregistrat un deficit mai mare cu 1,861 miliarde euro, iar excedentul veniturilor secundare s-a diminuat cu 419 milioane euro.

Adâncirea deficitului de cont curent indică menținerea dezechilibrelor externe, în contextul unei economii marcate de presiuni inflaționiste și ajustări fiscale.

BNR arată că investițiile directe ale nerezidenților în România au însumat 8,153 miliarde euro în 2025, în creștere semnificativă față de 5,602 miliarde euro în anul precedent.

Din total, participațiile la capital, inclusiv profitul reinvestit estimat, au atins 6,185 miliarde euro, iar creditele intragrup au totalizat 1,968 miliarde euro.

Evoluția sugerează o consolidare a fluxurilor de capital străin, într-un context în care România continuă să atragă investiții, în pofida provocărilor macroeconomice.

Rata serviciului datoriei externe pe termen lung a scăzut la 17,2% în perioada ianuarie–decembrie 2025, comparativ cu 21,5% în 2024.

Indicatorul reflectă raportul dintre plățile efectuate în contul datoriei externe și încasările din exporturi de bunuri și servicii. Reducerea acestuia sugerează o diminuare a presiunii generate de obligațiile de rambursare.

Gradul de acoperire a importurilor de bunuri și servicii cu rezervele valutare ale BNR a crescut la 6 luni la 31 decembrie 2025, față de 5,7 luni în anul anterior.

Totodată, gradul de acoperire a datoriei externe pe termen scurt cu rezervele valutare a urcat la 104,8%, comparativ cu 103,6% la finalul lui 2024.

Nivelul peste 100% indică faptul că rezervele valutare pot acoperi integral obligațiile externe pe termen scurt, un indicator atent monitorizat de investitori și agențiile de rating.

Ce semnale transmit datele BNR

Evoluțiile din 2025 conturează o imagine complexă a economiei României. Pe de o parte, datoria externă și deficitul de cont curent au continuat să crească. Pe de altă parte, investițiile străine directe au avansat, iar indicatorii de sustenabilitate și acoperire cu rezerve valutare arată o anumită stabilitate.

Creșterea datoriei externe rămâne un subiect sensibil, mai ales în contextul dezechilibrelor fiscale și externe. În același timp, dinamica investițiilor străine sugerează menținerea atractivității României pentru capitalul internațional.

Perspective și riscuri

Analiștii urmăresc atent evoluția deficitului de cont curent și a datoriei externe, având în vedere impactul asupra stabilității macroeconomice, costurilor de finanțare și ratingului de țară.

Într-un climat economic caracterizat de incertitudini interne și externe, capacitatea României de a menține echilibrele financiare rămâne un factor-cheie pentru investitori