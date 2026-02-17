Creșterea accelerată a datoriei publice record și menținerea unui deficit bugetar ridicat pot conduce la blocaje severe în politica salarială și în sistemul de pensii, avertizează economistul Cristian Păun. Profesor la Academia de Studii Economice din București, acesta a explicat, într-o intervenție la Antena 3, că statul român funcționează de mai mulți ani pe baza unor cheltuieli care depășesc constant veniturile încasate.

Economistul a subliniat că principala problemă nu este datoria în sine, ci cauza care o generează, respectiv deficitul bugetar persistent.

„Prima dată ar trebui să rezolvăm problema deficitului. De acolo apare datoria publică și tot de acolo trebuie să apară și capacitatea de a rambursa datoriile din trecut. Noi doar acumulăm datorie și rostogolim datoria din trecut”, a declarat Cristian Păun.

În opinia sa, dezechilibrul structural dintre venituri și cheltuieli determină o acumulare constantă de obligații financiare, care sunt transferate către generațiile viitoare. Economistul consideră că, în lipsa unei corecții ferme, presiunea asupra bugetului va deveni tot mai dificil de gestionat.

„De asta sumele sunt enorme, pentru că deficitul e enorm. Avem nevoie de un proiect de țară, care să fie repararea deficitului, ca să mai ieșim puțin la liman. Altfel, nu suntem credibili pe plan internațional”, a mai spus Cristian Păun.

Depășirea pragului de 60% din PIB în cazul datoriei publice record are consecințe directe asupra stabilității economice și asupra perspectivelor României pe plan european. Datele publicate după rapoartele Ministerului Finanțelor arată că, la finalul lunii noiembrie, datoria totală a ajuns la 1.121 miliarde de lei, iar acest nivel ar fi depășit 60% din PIB încă din luna octombrie.

În termeni concreți, povara financiară se reflectă la nivel individual. Practic, fiecare cetățean este asociat unei datorii publice de aproximativ 59.000 de lei, echivalentul a circa 12.000 de euro. Această creștere rapidă limitează spațiul de manevră al autorităților în privința investițiilor și a politicilor sociale.

Cristian Păun a explicat că menținerea datoriei peste anumite praguri activează riscuri suplimentare din perspectiva regulilor de macroprudențialitate.

„Există riscul să avem pensii și salarii înghețate dincolo de 2028. Acest risc e permanent cât timp datoria depășește 50% din PIB, conform regulilor de macroprudențialitate”, a spus Cristian Păun, adăugând că, peste 60% din PIB, România își îndepărtează și obiectivul de aderare la zona euro.

Economistul a criticat și măsurile incluse în așa-numitul „Pachet de solidaritate” propus de PSD, apreciind că acestea nu sunt susținute de resurse bugetare reale.

„Sumele se duc în deficit și datorie”, a afirmat Cristian Păun.

În același context, el a avertizat că acceptarea unor cheltuieli peste nivelul producției economice implică automat și acceptarea creșterii gradului de îndatorare.

„Dacă acceptăm cheltuieli peste ce producem, trebuie să acceptăm și ideea că ne îndatorăm”, a adăugat Cristian Păun.

Analizând evoluția ultimilor ani, profesorul a descris funcționarea finanțelor publice drept o administrare „pe caiet”, în care statul contractează anual noi împrumuturi pentru a acoperi diferențele dintre venituri și cheltuieli.