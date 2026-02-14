În analiza publicată online, Cristian Păun pornește de la valoarea actuală a pensiei medii din magistratură pentru a construi un calcul privind impactul bugetar pe termen lung al acestor plăți. Economistul indică o sumă lunară de 25.000 de lei, echivalentul a aproximativ 5.000 de euro, pe care o consideră punctul de plecare al evaluării sale.

„Cât ne costă pe noi pensionarii speciali din magistratură?

Am pornit în calcul de la valoarea de astăzi a pensiei medii plătită unui magistrat: 25.000 lei / lună, echivalentul a 5.000 Euro / lună (sursa în comentarii).

Am luat în considerare că magistratul, obosit și stresat de prescrierile din dosarele sale, măcinat de probleme de conștiință, iese la pensie la 48 de ani.

Conform INS, speranța medie de viață la 48 de ani România este de circa 73 de ani la bărbați și de 80 de ani la femei. Atât mai pot trăi în medie magistrații care se pot pensiona astăzi cu pensie de 5.000 de Euro / lună.

Asta înseamnă, pe scurt, un plus de 25 de ani de pensie pentru bărbați și de 32 de ani la femei”, a scris Cristian Păun.

Economistul își fundamentează raționamentul pe datele Institutului Național de Statistică privind speranța de viață la vârsta de 48 de ani. Potrivit acestor date, un bărbat de această vârstă mai are, în medie, 25 de ani de trăit, iar o femeie aproximativ 32 de ani. În aceste condiții, perioada de acordare a pensiei speciale s-ar întinde pe mai mult de două decenii și jumătate.

Pornind de la aceste date, Cristian Păun efectuează un calcul matematic simplu, în care înmulțește pensia lunară cu numărul de luni aferent perioadei medii de viață după pensionare. Rezultatul diferă în funcție de sexul beneficiarului, însă în ambele cazuri suma depășește pragul de un milion de euro.

„Să facem acum un calcul simplu: Pentru un magistrat bărbat, pensia medie plătită în total de noi acestuia pentru prescrierile de care s-a îngrijit ireproșabil în anii de trudă în sistemul de justiție este de 1.500.000 Euro = 25 ani x 12 luni x 5000 Euro / lună.

Pentru un magistrat femeie, pensia medie plătită în total de noi acesteia, evident tot pentru prescrieri cu stres și trudă enormă, este de 1.920.000 Euro = 32 ani x 12 luni x 5000 Euro / lună.

Atenție, că speranța medie de viață arată doar că la vârsta de 80 de ani la femeile magistrat și la 73 de ani la bărbații magistrat, jumătate dintre ei încă mai trăiesc, cu speranța medie de viață de la vârsta respectivă (la bărbați este de 2,5 ani și la femei de 8,5 ani). Alți bani, altă distracție.

Aș rotunji calculul, pe medie (bărbați și femei), fără să greșesc la fix 2.000.000 Euro / magistrat”, a afirmat Cristian Păun.

În interpretarea sa, media costului pentru un magistrat ar ajunge la aproximativ două milioane de euro, sumă care include doar perioada estimată conform speranței medii de viață și nu ia în calcul eventuale depășiri ale acesteia. Economistul atrage atenția că datele statistice indică faptul că jumătate dintre persoanele ajunse la vârsta menționată continuă să trăiască, ceea ce ar putea însemna cheltuieli suplimentare.

Postarea lui Cristian Păun ridică întrebări privind echitatea sistemului și comparația cu averea globală

În finalul mesajului său, Cristian Păun formulează o serie de întrebări referitoare la implicațiile acestor calcule asupra percepției publice și asupra relației dintre contribuabili și sistemul de justiție. El sugerează că dimensiunea sumelor ar putea influența modul în care sunt privite deciziile magistraților.

„Nu este clar că nu vom avea niciodată vreo decizie favorabilă de la ei pe pleașca asta care nu există nicăieri în lume?

Mai las doar asta ca să vă oftic: procentul adulților în lume care au avere mai mare de 1 milion de euro este de 1,5 / 1,6%…. Mai vreți să discutăm și despre ce salarii iau magistrații noștri pentru prescrierea generalizată a faptelor, până ies la pensia asta de milioane?”, a transmis Cristian Păun.

Economistul introduce în comparație și date privind distribuția globală a averii, arătând că doar un procent redus dintre adulții din lume dețin averi mai mari de un milion de euro. În acest context, el pune în paralel valoarea totală estimată a pensiei speciale a unui magistrat cu nivelul averii care plasează o persoană în rândul celor mai bogați 1,5–1,6% dintre adulți la nivel global.