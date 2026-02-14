Ratingul Fitch acordat României transmite cinci mesaje esențiale despre starea economiei, iar economistul Cristian Păun consideră că acestea trebuie citite cu atenție, în special în contextul discuțiilor privind schimbarea premierului prin rotație în cadrul coaliției de guvernare.

Profesorul de economie la ASE a explicat că unul dintre elementele-cheie evidențiate de agenție ține de rolul investițiilor străine în dezvoltarea României și de faptul că, atâta timp cât acestea nu se retrag masiv, economia rămâne într-o zonă de echilibru fragil.

„Fitch ne spune 5 lucruri: Investițiile străine ne-au dezvoltat și pentru că încă nu pleacă în masă rămânem pe buza prăpastiei, nu în prăpastie;

Fondurile europene ne-au ajutat și ele enorm. Chiar dacă am pierdut sume importante, mai sunt sume și mai importante de luat. Dacă facem reforme… Perspectiva absorbției lor cu succes din acest an ne menține pe buza prăpastiei, nu în prăpastie;

Deficitul rămâne principala problemă a guvernului. Trebuie rezolvată urgent, nu amânată, nu ascunsă. Pentru că am redus ceva din el în 2025, rămânem pe buza prăpastiei, nu în prăpastie.

Îndatorarea accelerată și masivă generată de deficitul excesiv din ultimii ani este și ea o mare problemă;

Perspectiva rotativei este foarte nasoală și ridică gradul de incertitudine și mai mult. Dacă se întâmplă, ne așteaptă prăpastia”, a afirmat Cristian Păun.

În continuarea analizei sale privind ratingul Fitch, economistul a indicat și direcțiile pe care le consideră esențiale pentru evitarea unui derapaj economic major.

„Iată 5 direcții salvatoare de acțiune: mai multe investiții străine, mai multe fonduri europene absorbite și nu pierdute, deficit mai mic, datorie publică mai redusă prin raportare la valoarea adăugată anual și, foarte important, la naiba cu „rotativa” de la anu’!”, a afirmat economistul Cristian Păun pe pagina sa de socializare.

Agenția internațională Fitch Ratings a decis să mențină ratingul de emitent pe termen lung în valută al României la nivelul „BBB-”, cu perspectivă negativă, potrivit anunțului publicat vineri, 12 februarie. Calificativul se află în categoria recomandată investițiilor, însă la limita inferioară, ceea ce reflectă echilibrul precar dintre punctele forte și vulnerabilitățile economiei.

Ministerul Finanțelor arată că menținerea ratingului Fitch este susținută de nivelul PIB-ului pe cap de locuitor și de indicatorii de guvernanță, superiori mediei statelor cu același calificativ. De asemenea, apartenența la Uniunea Europeană și fluxurile de capital asociate contribuie la convergența veniturilor și la menținerea accesului la finanțare externă.

Potrivit instituției, o eventuală îmbunătățire a perspectivei ar putea fi posibilă în condițiile unei consolidări fiscale susținute, ale stabilizării datoriei publice pe termen mediu și ale reducerii structurale a deficitului de cont curent.

După publicarea deciziei privind ratingul Fitch, ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a transmis că menținerea calificativului reflectă încrederea partenerilor externi în capacitatea Guvernului de a gestiona dezechilibrele bugetare.

„Reconfirmarea calificativului de investiţii de către Fitch Ratings, în ciuda provocărilor, arată că partenerii noştri externi au încredere în capacitatea acestui Guvern de a lua deciziile pentru stabilitatea României. Am preluat un deficit care atingea niveluri record şi am luat deciziile necesare pentru a-l reduce, stabilizând totodată datoria publică. Prioritatea acestui Guvern rămâne continuarea acestui proces de disciplină bugetară şi de ajustare fiscală, pentru a ne încadra pe traiectoria agreată cu Comisia Europeană pe termen mediu şi a relansa economia pe baze sustenabile, în limita spaţiului fiscal existent. Toate aceste acţiuni ne conduc la reducerea costurilor de finanţare, obiectivul pe termen mediu fiind îmbunătăţirea ratingului de ţară”, a declarat ministrul.

Ministerul Finanțelor susține că raportul agenției evidențiază implementarea rapidă a măsurilor de consolidare bugetară, inclusiv majorarea TVA din august 2025 și planul de înghețare a cheltuielilor publice în 2026, care ar putea reduce deficitul ESA cu aproape două puncte procentuale într-un an.

În plus, raportul notează scăderea randamentelor la împrumuturile suverane, de la peste 7,4% la aproximativ 6,5% din octombrie 2025 până în prezent, precum și interesul constant al investitorilor pentru titlurile românești.

„Factorii care ar putea conduce la o îmbunătăţire a perspectivei de rating includ încrederea ca progresele constante în consolidarea fiscală vor susţine stabilizarea datoriei publice pe termen mediu, precum şi o reducere structurală a deficitului de cont curent. Menţinerea calificativului investment grade rămâne esenţială pentru România, influenţând direct capacitatea de finanţare şi interesul investitorilor pentru economia naţională”, a mai spus ministrul Finanţelor.

Analiza detaliată a agenției arată că ratingul Fitch este susținut de apartenența la UE, de fluxurile de capital și de nivelul PIB per capita, dar este afectat de deficitele bugetare și de cont curent ridicate și persistente, precum și de creșterea accelerată a datoriei publice.

„Perspectiva negativă reflectă deteriorarea continuă a finanţelor publice din cauza deficitului bugetar mare, deşi în scădere, şi a creşterii rapide a datoriei publice raportată la PIB. Guvernul format în vara anului 2025 a început să implementeze măsuri semnificative de consolidare fiscală, care vor conduce la o consolidare fiscală semnificativă în 2026, deşi bugetul pentru 2026 nu a fost încă adoptat. În opinia noastră, persistă riscuri semnificative pentru consolidarea fiscală pe termen mediu, din cauza creşterii economice slabe, a provocărilor legate de punerea în aplicare, a oboselii fiscale şi a tensiunilor din cadrul coaliţiei guvernamentale formate din patru partide”, se arată în raportul Fitch.

Agenția estimează o creștere economică sub potențial, sub 2% până în 2027, în contextul consolidării fiscale și al cererii externe reduse. Datoria publică ar putea ajunge la aproape 59% din PIB la finalul lui 2025 și ar putea urca spre 63% în 2027, în lipsa unor măsuri suplimentare.

Raportul semnalează și presiuni inflaționiste persistente, alimentate inclusiv de majorarea TVA și de eliminarea plafonării prețurilor la energia electrică. În plan politic, deși incertitudinea s-a redus după alegerea președintelui Nicușor Dan și formarea unui guvern pro-occidental, agenția avertizează că tensiunile din coaliție și costurile politice ale ajustării pot complica implementarea reformelor, iar perspectiva unei rotative la vârful Executivului adaugă un nou nivel de risc pentru stabilitatea economică indicată de ratingul Fitch.