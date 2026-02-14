România pregătește o strategie inovatoare pentru menținerea prețului gazelor naturale la consumatorii finali după expirarea plafonului actual, pe 31 martie. Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a explicat că a fost implementată o formulă hibridă care asigură că prețul final nu va depăși nivelul actual de 0,31 lei/kW, chiar dacă piața prezintă creșteri semnificative.

”O să o explic cât de simplu posibil pot. În momentul de faţă, pentru a ne asigura că nu avem o explozie a preţurilor, în contextul în care, în mod normal, nu aveam de ce să avem un preţ mai mare după data de 31 martie, totuşi au apărut oferte în piaţă la marii furnizori şi cu 18-20% mai mari decât cele de astăzi”, a declarat Bogdan Ivan, sâmbătă, la Digi 24.

Conform declarațiilor ministrului, noua formulă combină două mecanisme:

Plafonarea prețului la producător – tariful de achiziție al gazelor va fi limitat la un nivel mai scăzut decât cel actual, reducând riscul creșterii costurilor de bază. Plafon maxim pentru tarifele reglementate – transportatorii, distribuitorii și furnizorii vor avea un plafon maxim stabilit pentru tarifele reglementate.

Noua abordare nu protejează doar consumatorii finali, ci stimulează și eficiența în sectorul energetic. Furnizorii și distribuitorii sunt încurajați să își optimizeze cheltuielile, reducând costurile în marja reglementată. Aceasta înseamnă o piață mai stabilă și un control mai bun asupra prețurilor în perioada post-plafonare.

”Din acest motiv am găsit o formulă, oarecum hibridă, în care plafonăm preţul la producător la o cotă mai mică decât astăzi şi doi avem un plafon maxim pentru tariful reglementat la transportatorul de gaze şi la distribuitorul de gaze şi la furnizor. În această formulă ne asigurăm că indiferent, pe această plajă, cât de sus vor merge, dacă ar fi să vorbim că tot vor merge la preţul maxim, el nu va depăşi preţul final astăzi plafonat de 0,31 lei pe kW, 310 lei pe MW. Şi asta este plafonul de stat. Iar dacă vine un preţ mai mare decât 0,31, diferenţa o plăteşte tot statul român. În această formă, îi stimulăm pe furnizori, pe distribuitori să-şi optimizeze cheltuielile şi astfel să scadă în acea marjă care este reglementată, şi astfel scadă costurile”, a mai spus Bogdan Ivan.

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a anunțat că Romgaz, compania la care statul român este acționar, urmează să intre pe piața gazelor naturale pentru consumatorii casnici, cu oferte menite să stimuleze concurența și să reducă prețurile. Intrarea pe piață este estimată pentru luna martie 2026, după finalizarea procedurilor interne de angajare și aprobarea memorandumului în Guvern.

Bogdan Ivan a explicat că Romgaz va urma modelul Hidroelectrica, compania de stat care a reușit să își dubleze cotația bursieră în doar trei ani prin optimizarea costurilor și investiții eficiente.

În acest moment, Romgaz finalizează achiziția de softuri specializate și obținerea tuturor licențelor necesare, pentru a-și începe activitatea de furnizare.

”Eu mă gândesc că o să vină cu o ofertă extrem de competitivă pentru consumatorii casnici cei de la Romgaz. E o piaţă liberă şi concurentă, tocmai ăsta este şi spiritul. Concurenţa e cea care duce la scăderea preţului. Concret, cei de la Romgaz o să intre cu o ofertare undeva în luna martie. Acum sunt în procedură de angajare a acelor oameni care se ocupă exclusiv de segmentul de furnizare. Urmează să le fie aprobat un memorandum în Guvernul României ca să poată să facă acele angajări. Au achiziţionat deja softuri, au toate licenţele. Important e următorul lucru: odată intraţi în piaţă, pe modelul Hidroelectrica, vor fi cei care vor veni cu o optimizare foarte mare a costurilor şi atunci cu oferte foarte bune”, a declarat Bogdan Ivan, sâmbătă, la Digi 24.

Ministrul a subliniat succesul Hidroelectrica ca exemplu de eficiență în sectorul energetic de stat:

”Pot să vă spun că Hidroelectrica a ajuns, datorită acoperirii în cote cât mai mari de piaţă a investiţiilor făcute, aproape să-şi dubleze în trei ani de zile cotaţia busieră. Este evident că statul român astăzi încasează 90% din profituri aferente cotei de participaţie a statului la Hidroelectrica, adică 90% dintre acţiuni. Vorbim despre sume care în ansamblu pe toate companiile de energie depăşesc jumătate de miliard de euro, care intră în fondurile Ministerului de Finanţe”, a arătat Bogdan Ivan.

Intrarea Romgaz pe piața casnică va crește concurența, ceea ce ar putea reduce semnificativ prețurile pentru gospodării. Totodată, optimizarea costurilor și adoptarea de practici eficiente în gestionarea resurselor energetice contribuie la creșterea performanței companiilor de stat și la consolidarea veniturilor bugetare.

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a declarat că România a investit 6 miliarde de euro în ultimii patru ani pentru a susține plafonarea prețurilor la energie electrică și gaze naturale, echivalentul a aproximativ 30 de miliarde de lei. Această sumă reprezintă aproape jumătate din deficitul anual estimat pentru 2026, potrivit ministrului.

”Statul român a plătit acestui întreg lanţ (producător, furnizor, consumator – n.r.) miliarde de euro în câţiva ani de zile pentru a suporta diferenţe. 6 miliarde de euro, 30 de miliarde de lei. Din banii tot ai românilor, la energie plus gaze. În ultimii patru ani, 6 miliarde de euro. Aproximativ jumătate din deficitul anual în 2026”, a declarat Bogdan Ivan, sâmbătă, la Digi 24.

Începând cu 1 aprilie 2026, statul român va renunța la plata diferențelor pentru plafonarea prețurilor și va impune producătorilor și furnizorilor de gaze să-și optimizeze cheltuielile pe tarifele reglementate.

Măsura are scopul de a preveni scenariul din anul trecut, când milioane de români s-au confruntat cu facturi dublate sau chiar triplate la energie electrică.