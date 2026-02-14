Creșterea recentă a impozitelor pe proprietate în Oradea și la nivel național pune o presiune imensă asupra persoanelor cu dizabilități. Pentru cetățeni precum Krisztina Nyikos, în scaun cu rotile de la vârsta de 25 de ani din cauza unei distrofii musculare, noile taxe reprezintă o povară aproape imposibil de suportat, scrie ebihoreanul.ro.

Până în 2025, persoanele cu handicap beneficiau de scutiri de impozite pentru locuință, mașină și teren. Aceste facilități fiscale erau esențiale pentru supraviețuirea unei comunități deja vulnerabile. Oradeanca Krisztina locuiește singură în apartamentul moștenit de la părinți și se întreține din ajutorul lunar de 728 de lei și pensia de 1.280 lei. Recent, i-a fost notificat un impozit majorat de 650 lei, ceea ce îi crește substanțial cheltuielile lunare.

„Până acum, primeam automat scutire de impozit. Verificam în fiecare an la Primărie să nu rămân datoare cu ceva, și gata. Acum, mi-a venit brusc și de plată, și impozit majorat. Am de dat 650 lei și nu știu cum să fac”, spune Krisztina.

Guvernul României, condus de premierul Ilie Bolojan, a majorat TVA la 21%, accizele pe carburanți și alcool cu 10%, iar impozitele pe proprietate au fost dublate, eliminând scutirile anterioare. Motivul invocat: consolidarea bugetelor locale pentru infrastructură, apă, canalizare și alte servicii publice.

Potrivit datelor oficiale, aproape un milion de români dețineau certificate de handicap în 2025, ceea ce a însemnat că un procent semnificativ din imobile nu era impozitat.

Deși impactul bugetar al noilor taxe pare mic – doar 2,1% din bugetul local al Oradei – pentru persoanele cu venituri modeste situația devine dramatică. Krisztina trebuie să facă față costurilor de întreținere, curent, medicamente și ajutorul unui însoțitor, pe lângă impozitul majorat.

„Din 2006, când a apărut Legea 448, persoanele cu dizabilități au beneficiat de aceste scutiri pentru o locuință, o mașină și un teren. Acum nu se mai acordă. Am cerut să se revină asupra deciziei”, spune președintele Asociației Naționale a Deficienților Locomotori, Ovidiu Milian.

Organizațiile care apără drepturile persoanelor cu dizabilități au atras atenția că legea ar trebui să țină cont de diferențele de venit și de nevoile speciale ale acestei comunități.

„Legea trebuia să aibă nuanțe. Se putea stabili un prag: persoanele cu venituri de peste 5.000 de lei, de exemplu, să plătească impozit pe proprietate. Nu poți să îi ceri unuia cu 720 lei pe lună, care are și dizabilități, să plătească impozit mărit cu peste 80%”, spune Ovidiu Milian.

Mai multe asociații și consilieri locali propun menținerea scutirilor într-un mod limitat și transparent, pentru o locuință, un teren și un autoturism. Unele localități, precum Dobrești, au păstrat deja aceste facilități, demonstrând că legislația poate fi adaptată pentru a proteja persoanele vulnerabile fără a afecta semnificativ bugetul local.

„Codul Fiscal scrie că în limita a 5% din încasările proprii din anul precedent poți acorda reducere din taxe și impozite, dar hotărârea trebuia dată înainte de sfârșitul anului”, afirmă primarul Florin Copos.

De asemenea, reforma sistemului de protecție a persoanelor cu dizabilități, prevăzută prin OUG 70, ar fi trebuit să introducă evaluări personalizate și bugete individuale, pentru a elimina acordarea beneficii „la grămadă” și a oferi sprijin real celor marginalizați.