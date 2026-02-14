Președintele PSD București, Daniel Băluță, a declarat că se opune categoric unei posibile alianțe între PSD și Alianța pentru Unirea Românilor (AUR), pe care o consideră o formațiune cu accente extremiste. Poziția sa vine în contextul discuțiilor publice despre eventuale formule de guvernare și alianțe politice după alegeri.

Întrebat dacă susține o colaborare PSD–AUR, edilul Sectorului 4 a fost tranșant: nu susține nicio alianță cu partide pe care le percepe ca având un discurs extremist. Deși a evitat să nominalizeze persoane anume, Băluță a făcut referire la tonul și limbajul folosit în spațiul public de reprezentanți ai AUR, pe care îl consideră incompatibil cu standardele unui stat membru al Uniunii Europene.

El a subliniat că în interiorul AUR există „un mix” de oameni, unii apreciați pentru calitățile lor, dar alții criticați pentru modul în care aleg să comunice. În opinia sa, limbajul utilizat în anumite situații nu reflectă echilibrul și responsabilitatea pe care ar trebui să le manifeste actorii politici în 2026.

”Din păcate, astăzi în AUR există un mix: sunt oameni absolut admirabili şi oameni mai puţin admirabili, pentru că limbajul pe care îl au în multe situaţii nu este unul demn de o ţară din Uniunea Europeană, de anul 2026. Sunt lucruri pe care le dezavuez”, spune acesta.

În același context, Daniel Băluță a afirmat că toate partidele sunt „perfectibile”, inclusiv PSD.

”Nu vreau să nominalizez pentru că nu este corect şi e cel mai simplu să arătăm cu degetul. Cum şi PSD este un partid perfectibil, în egală măsură şi USR, şi AUR, şi PNL sunt partide perfectibile din punctul ăsta de vedere. Cert este că astăzi, cu un astfel de discurs, eu, Daniel Băluţă, nu pot niciodată să fiu de acord. Dar, pe de altă parte, trebuie să reţinem următorul lucru: Vox populi, vox dei (Vocea poporului, vocea lui Dumnezeu, o expresie care sugerează că opinia majorităţii este corectă – n.r.). Asta este situaţia. Putem să blamăm pe cineva de dimineaţă până seara, cât vrem noi, contează foarte mult ceea ce decid oamenii. Exact cum aş fi eu supărat, de exemplu, că a câştigat X alegerile şi nu a câştigat Y. Nu se poate. Este foarte important să ne conformăm şi să acordăm respectul cuvenit fiecărui partid, fie că îl cheamă USR, fie că îl cheamă AUR. Şi eu pot să consider, în mod subiectiv, că şi USR este un partid extremist, din punct de vedere al modului în care se exprimă, nu al politicilor pe care le are”, mai spune acesta.

Totuși, el a extins critica și către Uniunea Salvați România (USR), pe care îl consideră extremist „din punct de vedere al modului în care se exprimă, nu al politicilor”.

”Da, îl consider. Modul în care acest partid se exprimă – şi fac această diferenţiere netă – este unul extremist. În niciun caz nu are legătură cu o cultură a echilibrului în interiorul societăţii”, continuă acesta.

Primarul a făcut o distincție clară între conținutul programelor politice și stilul de comunicare, susținând că limbajul radical sau lipsit de echilibru afectează cultura dialogului democratic. În viziunea sa, o societate sănătoasă are nevoie de dezbatere fermă, dar bazată pe respect și măsură.

Președintele PSD București, Daniel Băluță, lansează un atac dur la adresa premierului Ilie Bolojan, pe care îl acuză că a transformat guvernarea într-un exercițiu continuu de austeritate. Liderul social-democrat susține că tot mai mulți români „fug” de actualul șef al Guvernului, asemenea țăranilor din romanul Moromeții, care încercau să scape de perceptorul Jupuitu’, venit să colecteze impozitele.

”Bineînţeles! Avem nevoie de un om care să poată să înţeleagă că nu mai putem să tăiem, că noi guvernăm pentru români. Când iese toată România în stradă şi noi suntem ca în… ”Vrem capul lui Moţoc”. Dacă voi nu mă vreţi, eu vă vreau. Nu se poate aşa. O grămadă de oameni când aud de domnul Bolojan fug. La fel cum fugeau de Jupuitu’ în Moromeţii când venea să ia ”fonciirea” (impozitul – n.r.). Vedem că toată România este în stradă. Sunt revoltaţi medicii, sunt revoltaţi profesorii, sunt revoltaţi poliţiştii, sunt revoltaţi cei de la armată. Societatea este în aer. Noi imposibili, ne vedem de treabă, să venim cu următorul pachet, să tăiem în continuare. Îmi cer scuze, niciodată nu o să pot să fiu de acord să guvernăm împotriva oamenilor”, spune acesta.

Daniel Băluță afirmă că societatea românească este într-un punct critic, marcat de proteste și nemulțumiri în rândul mai multor categorii profesionale – medici, profesori, polițiști sau militari. În opinia sa, continuarea pachetelor de măsuri fiscale restrictive riscă să adâncească ruptura dintre Guvern și populație.

El atrage atenția asupra presiunii fiscale crescute – majorări de TVA, impozit pe profit, impozit pe dividende și taxe locale – precum și asupra concedierilor din sectorul public și privat. În viziunea sa, acumularea acestor măsuri generează un climat de tensiune socială periculos.

Întrebat despre viitorul actualei coaliții, Daniel Băluță admite că există o a treia opțiune, dincolo de susținerea necondiționată a premierului sau de reconfigurări politice radicale: schimbarea prim-ministrului, dar menținerea protocolului dintre PSD și Partidul Național Liberal (PNL).

El subliniază că PSD nu va vota noi măsuri de austeritate și că direcția dorită este una de stimulare economică, nu de restrângere bugetară.

”Nicio problemă, nici noi nu avem cum să votăm în continuare tăieri. În niciun caz! Suntem promotorii unor obiective de relansare economică. Avem creditul fiscal, de exemplu, pe care l-am propus pentru investiţii mai mari de 20 milioane de euro sau mai mari de 5 milioane de euro în zone defavorizate. Şi alte măsuri menite să stimuleze mediul privat fără să cheltuim un leu de la bugetul naţional. Dar nici astea nu sunt bune! Dacă cea mai importantă idee este doar ideea mea şi nu contează nimic din ceea ce spun partenerii, există şi această soluţie – nu mai avem compatibilitate. Dar asta nu înseamnă că mergem în secunda doi şi generăm alianţe cu entităţi politice nepotrivite. În niciun caz”, spune acesta.

Printre soluțiile avansate de social-democrați se numără introducerea unui credit fiscal pentru investiții majore – peste 20 de milioane de euro sau peste 5 milioane de euro în zone defavorizate – măsură despre care Băluță afirmă că ar stimula mediul privat fără costuri directe din bugetul de stat.

El susține că România are nevoie de politici care să încurajeze investițiile și dezvoltarea, nu de noi poveri fiscale.

”Noi avem o înţelegere cu Partidul Naţional Liberal, un protocol de colaborare. Şi e bine să respectăm lucrurile acestea. Atâta timp cât cei care sunt parte acestui protocol se lovesc de un astfel de obstacol, una dintre opţiunile posibile este aceea de a îndepărta obstacolul. E simplu. Şi lucrurile merg în continuare mai departe. Avem nevoie de un interlocutor care are această capacitate să înţeleagă faptul că societatea românească astăzi este în pragul exploziei. Nu putem să continuăm cu astfel de măsuri pentru că distrugem România. Deci nu se mai poate aşa. Gata cu nişte lucruri! Să facem rău oamenilor, nu mai pot. Câtă inflaţie să mai suporte, cât TVA să mai suporte, câtă creştere a impozitului pe profit, a impozitului pe dividende, taxe şi impozite locale? Ni s-a spus că ele cresc cu 70%, au crescut şi de zeci de ori, mai ales pentru agenţii economic valorile pentru această taxare. Nu putem să mergem în felul ăsta. Sunt şi concedieri, sunt oameni care rămân fără locuri de muncă. Totuşi, vine un moment în care trebuie să spunem stop. Acum ne apucăm şi de medici, şi de artişti, şi de toată lumea. Nu putem să facem aşa ceva pentru că suntem nişte oameni normali şi raţionali şi nu guvernăm împotriva românilor. Este timpul să spunem stop şi este timpul să pună şi alţii picioarele în apă rece şi să-şi revină la sentimente mai bune. Şi nu-i un discurs populist, dar dacă ieşim împreună pe stradă, vedem că este pulbere în aer. Noi trebuie să fim solidari cu populaţia, nu trebuie să ne aruncăm cu toţii în aer”, arată Daniel Băluță.

Daniel Băluță vorbește și despre o transformare a premierului, pe care îl descrie drept „Bolojan 2.0” – diferit de cel pe care l-a cunoscut în administrația locală sau în alte funcții publice. Potrivit liderului PSD București, actualul șef al Guvernului ar fi mai puțin deschis la dialog și mai puțin receptiv la argumentele partenerilor politici.