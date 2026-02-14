Președintele PSD București, Daniel Băluță, a lansat un apel clar către primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, să înceapă imediat reformele promise în administrația locală.

Într-o intervenție la emisiunea Insider Politic de la Prima TV, Băluță a criticat modul în care Ciucu gestionează problemele Bucureștiului și a subliniat că orașul are nevoie de acțiuni concrete, nu de gesturi simbolice sau plângeri publice.

”(…) Cea mai gravă problemă pe care o are domnul primar general este aceea că se plânge non-stop. Eu n-am văzut aşa ceva. Sunt absolut surprins de faptul că dânsul găseşte situaţii ieşite din comun. Se plimbă peste tot unde sunt colegii lui şi îşi critică propriii colegi. În loc să-şi asume şi să aibă un comportament vertical, să ne demonstreze că este un luptător, este căzut înainte să înceapă mandatul. Şi nu facem altceva decât să-l ajutăm să-şi mai vină în fire. În niciun caz nu avem un conflict”, a declarat Daniel Băluţă, sâmbătă, la emisiunea Insider Politic de la Prima TV.

Daniel Băluță a afirmat că primarul general are o abordare mai degrabă pasivă, concentrându-se pe lamentări și pe criticarea colegilor în loc să promoveze reforme eficiente.

El a criticat inclusiv gesturile simbolice, precum mângâierea unei pisici în birou, interpretând acest comportament ca o încercare de a arăta preocupare pentru problemele Capitalei fără a produce rezultate concrete.

”Acum vă vorbesc şi în calitate de medic. Asta este profesia pe care o am şi cred că orice cetăţean are această claritate. Când te plângi, te plângi. Nu pare că te plângi. Este foarte simplu din punctul ăsta de vedere. Chiar mă uitam astăzi, a intrat într-o zonă de tandreţe domnul Ciucu. După ce s-a plâns, tocmai ca să se încarce de energie, a mângăiat o pisică superbă de la dânsul din birou, ceea ce ne arată că, într-adevăr, este extrem de preocupat de problematica Bucureştiului”, a afirmat Băluţă.

Liderul PSD București a atras atenția asupra cheltuielilor exagerate cu salariile din cadrul Primăriei Municipiului București. În prezent, bugetul pentru salarizare ajunge la aproximativ 15 milioane de euro pe lună, iar Băluță susține că acesta ar trebui redus la maximum 5 milioane de euro.

”Trebuie să ne uităm la subvenţii, ele reprezintă 60% din bugetul Primăriei Municipiului Bucureşti. Şi vedeţi, nu vedem niciun fel de abordare serioasă sau vreun gând să ne prezinte şi nouă cineva care este viziunea din acest punct de vedere. Normal, ne plângem că nu avem bani, dar uite, eu îţi ofer posibilitatea tehnică să ai o creştere exponenţială a resurselor prin aceste tipuri de comasări. Pentru că e o mare diferenţă între a discuta de medici, de a discuta de profesori, de poliţişti, de armată, de reducerea cheltuielor aici versus pile, şmecherii şi relaţii. Să ştiţi că, aşa cum prostia şi inteligenţa sunt uniform distribuite în lume, uniform distribuite în societate, nu există nicio entitate statală care să fie ferită de lucrurile acestea”, a declarat Băluţă.

Totodată, el a propus comasarea mai multor instituții culturale – Proedus, Arcub, CreArt, Direcția de Cultură – ceea ce ar putea genera economii de 250–300 de milioane de lei anual.

”De aceea i-am cerut domnului Ciucu să înceapă imediat reformele, pentru că trebuie să reducem cheltuielile cu salarizarea de la 15 milioane de euro pe lună, cât sunt în momentul acesta, la 5 milioane euro pe lună, maximum. Atâta sunt salariile, deci este ceva înfiorător, şi trebuie sa fim corecti cu oamenii. Nu sunt Bolojan (…) domnul Ciucu a cerut să crească valoarea biletului de la 3 lei la 5 lei. Treaba asta ar fi adus un plus societăţii de transport de 100 de milioane de lei. Păi cum să votez, când doar dacă dânsul ar fi comasat Proedus, Arcub şi CreArt, cu Direcţia de Cultură, cu Direcţia de presă, cu Centrul Cultural Lumina, care au 224 de angajaţi şi în plus cheltuieli pe paranghelii şi alte chestiuni de genul ăsta de peste 100 de milioane de lei, economia ar fi fost undeva la 250-300 de milioane de lei. Cum putem să facem pe spatele oamenilor din Bucureşti reformă când trebuie să ne uităm un pic în grădina noastră?”, s-a întrebat Daniel Băluţă.

Daniel Băluță a subliniat că administrația Capitalei trebuie să fie condusă de oameni puternici și hotărâți.

”Dar, lăsând gluma la o parte, acest oraş are nevoie de oameni puternici, are nevoie de luptători, nu are nevoie de oamеni care de dimineaţă până seara sunt cu lacrimi în ochi. Pentru că, aşa cum spuneam, prin conductele RADET-ului nu circulă lacrimile domnului Ciucu. Circulă agent termic. Nici măcar politică nu circulă. Şi vedeţi, vă spuneam şi în timpul campaniei electorale, cât de rău este să nu luăm în calcul – şi poate că este un exemplu foarte bun inclusiv pentru mine în modul în care judec să prezint oamenilor realizările, pentru că realizările ne spun foarte multe lucruri despre oameni. Politica, atunci când este vorba despre administraţia locală, nu îşi are locul, pentru că ajungem în situaţii de genul acesta în care trăim dramolete mai mult sau mai puţin simpatice”, a declarat Băluţă.

Chiar dacă a criticat primarul general, Băluță a recunoscut că și propria sa primărie se confruntă cu probleme similare:

”Probabil că nici primaria pe care o conduc nu este scutită de aceste lucruri, pentru că societatea şi particularităţile pe care societatea le are sunt acestea”, a declarat Daniel Băluţă.

Primarul Sectorului 4 al Capitalei, Daniel Băluță, a atras atenția asupra unei probleme majore care afectează locuitorii acestui sector: lipsa apei calde și a căldurii.

”Păi, vedeţi, asta dovedeşte două chestiuni, din păcate, pe de o parte anumite tare educaţionale, pentru că respectul niciodată nu trebuie să dispară între oameni (…) Este o diferenţă mare între ceea ce a promis şi ceea ce face. De exemplu, trebuia să spună în campania electorală: stimaţi bucureşteni, eu vă promit că o să plâng de dimineaţă până seara (…), dar dânsul a promis altceva. Din lucrurile pe care le-a promis, trecând într-o zonă extrem de serioasă, până în acest moment nici măcar gândurile nu sunt expuse, darămite acţiuni să fie expuse”, a afirmat Daniel Băluţă.

Întrebat despre afirmațiile primarului general Ciprian Ciucu, care i-a transmis să voteze în Consiliul General și să „nu mai facă pe mironosița”, Băluță a subliniat discrepanța dintre promisiunile și acțiunile edilului general.

”Sectorul 4 şi Sectorul 3 sunt cele mai afectate de această criză reală a apei calde şi a căldurii. Mai mult de jumătate din cetăţenii Sectorului 4 sunt afectaţi de ani de zile şi sunt un om foarte corect, e important să fim corecţi pe această problemă. De aceea, este timpul să spunem stop, este timpul să facem dreptate oamenilor şi să punem presiune în felul acesta pe autorităţi. Să schimbe mai repede ţevile, să fuzioneze Termoenergetica cu Elcen şi pentru Guvernul României să asigure o finanţare corectă pentru bucureşteni, pentru că ei dau mai mult de 25% din Produsul Intern Brut al României. Astea sunt cauzele pentru care trebuie să luptăm cu toţii. Şi eu, şi domnul Ciucu, şi oricare coleg de la oricare partid politic, pentru că oamenii simt nevoia de dreptate şi este normal să se întâmple lucrul acesta”, a declarat Daniel Băluţă.

Primarul Sectorului 4 a vorbit și despre șantierul de la Planșeul Unirii, subliniind progresul rapid al lucrărilor.

”Planşerul de la Unirii, lucrarea se derulează conform graficului de execuţie. Nu acelaşi lucru se întâmplă, după cum vedeţi, la şantierele Termoenergetica, ca să aveţi o analiză comparată. Gândiţi-vă că, pentru a schimba o ţeavă pe Bulevardul Ion Mihalache, durează de trei ori mai mult decât ne ia nouă să terminăm planşeul la Piaţa Unirii sau să terminăm un pasaj”, a susţinut Daniel Băluţă.

El a explicat că diferența între șantierele Termoenergetica și cele din Sectorul 4 se datorează managementului eficient.

”Managementul. Este o diferenţă mare de management şi asta am încercat de fiecare dată să explicăm oamenilor, ceea ce echipa pe care o conduc reuşeşte să facă versus ceea ce nu fac ceilalţi. De aceea, în loc să fim aroganţi şi să facem doar analize de genul acesta, ne-am oferit serviciile şi expertiza pentru toţi, inclusiv pentru domnul primar general, pentru că, până la urma urmei, dincolo de schimburile de replici, dincolo de această polemică, care este una constructivă până la urma urmei, vedeţi că aşa rezolvă. (…) Ar fi şi neplăcut să trăim într-o linişte mormântală. Dar lucrurile astea generează progres în cele din urmă pentru noi toţi”, a precizat Daniel Băluţă.

Daniel Băluță a menționat că accelerarea lucrărilor depinde de bugetul alocat prin programul Anghel Saligny și de un dialog constructiv în coaliție.

Omul de afaceri Cristian Erbaşu, parte din asocierea de firme care realizează reabilitarea Planșeului Unirii, a confirmat că ritmul lucrărilor poate fi accelerat, însă este nevoie de finanțare suplimentară, nu față de contractul inițial, ci în raport cu bugetul planificat pe 2026.

Daniel Băluță a reiterat că prioritatea administrației locale trebuie să fie asigurarea condițiilor de trai pentru cetățeni, prin infrastructură funcțională, apă caldă, căldură și reabilitarea principalelor artere și obiective din București.