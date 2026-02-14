Liderul Daniel Băluță a precizat la emisiunea Insider Politic de la Prima TV că nu se află în conflict cu primarul general Ciprian Ciucu. El a explicat că diferențele majore de opinie provin din abordările diferite privind prioritățile pentru bucureșteni, menționând inițiativele sale civice legate de termoficare și alte măsuri utile pentru cetățeni.

”Chiar nu sunt în conflict şi, în general, nu sunt o persoană conflictuală. Însă, din păcate, există nişte diferenţe majore de opinie. În timp ce am ales să fiu consecvent nevoilor pe care bucureştenii le au astăzi – şi aţi văzut deja iniţiativa civică pe care am luat-o, nu primeşti, nu plăteşti, raportându-ne la termoficare (…) tot aşa am ales să susţin lucrurile care sunt utile pentru oameni”, a declarat, sâmbătă, Daniel Băluţă, la emisiunea Insider Politic de la Prima TV, după ce a fost întrebat de ce a intrat în conflict cu Ciprian Ciucu.

Liderul Daniel Băluță a afirmat că primarul general Ciprian Ciucu este dezorientat și debusolat, iar acest lucru arată că angajamentele făcute în campania electorală „sunt golite de sens”. Băluță a explicat că diferențele majore de viziune necesită soluții imediate, subliniind că problemele existente nu sunt recente și trebuie gestionate cât mai curând.

”Din păcate, în acest moment există o diferenţă majoră de viziune. Din păcate, astăzi, domnul primar general este dezorientat, este debusolat, dovedind că angajamentele pe care şi le-a luat în faţa cetăţenilor în alegeri au fost nişte simple promisiuni, sunt golite de sens. Practic, întreaga campanie a dânsului nu a fost altceva decât o butaforie. Or, este normal ca aceste probleme cineva să le rezolve, pentru că ele sunt şi nu sunt de ieri sau de astăzi”, a declarat Băluţă.

Întrebat despre cea mai mare problemă pe care nu o gestionează primarul general Ciprian Ciucu, liderul Daniel Băluță a indicat că aceasta este „dreptatea” față de cetățeni. Băluță a explicat că, deși nu este realist să ceri producerea imediată a apei calde sau a căldurii, primarul general ar trebui să asigure corectitudinea în serviciile publice, inclusiv la nivelul subvențiilor acordate de Primăria București, care reprezintă circa 60% din buget.

El a subliniat că problemele persistă în contextul în care conducerea companiilor municipale aparține colegilor de partid ai primarului, făcând dificilă rezolvarea situației.

”Cea mai mare problemă este aceasta a dreptăţii. Evident nu poate să producă apă caldă şi căldură în două luni de la alegeri, este lipsit de raţiune să soliciţi cuiva un astfel de lucru, dar dreptate trebuie să facă oamenilor. Nu este normal să plătim pentru ceea ce nu primim. Era primul lucru pe care trebuia să-l facă. Asta pe de-o parte, pe de altă parte trebuia, în regim de urgenţă, să revizuiască întreaga politică a subvenţiilor la nivelul Primăriei Municipiului Bucureşti, pentru că, foarte puţini oameni ştiu, 60% din bugetul Primăriei municipiului Bucureşti se duce pe subvenţii. La termie şi la transport. Şi asta este o realitate, se datorează subfinanţării Bucureştiului. Însă, după cum ştim, atât domnul primar, cât şi domnul Bolojan fac parte din acelaşi partid politic. (…) Nu poţi să te plimbi la Termoenergetica, nu poţi să te plimbi la STB, să plângi în tramvai, să plângi la emisiuni, în timp ce cei care conduc aceste companii de şase ani de zile sunt colegii tăi de partid, nu sunt alţii”, a spus Băluţă.

”Liberalii conduc aceste societăţi de şase ani. Mai mult decât atât, din mai 2025 şi până în prezent, chiar ordonatorul de credite al Primăriei Municipului Bucureşti a fost tot un coleg liberal”, a adăugat Băluţă.

Liderul Daniel Băluță a declarat la emisiunea Insider Politic de la Prima TV că dorește ca Sectorul 4 să participe activ la toate proiectele utile pentru bucureșteni, inclusiv la investiții, restructurări bugetare, desființări și comasări de societăți, contribuind cu idei pentru soluții menite să crească în mod direct bugetul municipiului.

Liderul Daniel Băluță a declarat că este principalul susținător al alocării de fonduri suplimentare către Primăria Municipiului București, pentru ca datoriile acesteia către ANAF și ELCEN să fie fie achitate, fie radiate, subliniind că sprijinul său este rațional și orientat spre dreptate pentru cetățeni. Băluță a precizat că îl susține pe Ciprian Ciucu în acest demers și că, indiferent cine ar fi fost primar, ar fi beneficiat de același suport.