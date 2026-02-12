Datoria către Electrocentrale București (Elcen), producătorul de energie termică al Capitalei, a urcat la 1,8 miliarde de lei, față de 1,5 miliarde la finalul anului precedent. Această situație dificilă este semnalată constant Primăriei Municipiului București, iar discuțiile cu administrația locală se concentrează pe găsirea unor soluții pentru susținerea companiei.

Problemele financiare ale Termoenergetica afectează relațiile cu furnizorii de materiale necesare pentru întreținerea și modernizarea rețelelor de conducte. Firmele evită colaborarea cu compania din cauza restanțelor, ceea ce împiedică livrarea materialelor și întârzie modernizarea infrastructurii. Contractele existente nu pot fi onorate din cauza datoriilor acumulate, iar acest lucru blochează proiectele de reabilitare și dezvoltare a sistemului de termoficare.

„Situația este de destul de dificilă. Noi am semnalat-o și o semnalăm încontinuu la Primăria Municipiului București în fiecare lună. Tot așa, în fiecare lună, știu că sunt discuții cu noul primar. I-am explicat situația și am constatat că a înțeles dificultățile cu care ne confruntăm”, a declarat oficialul Termoenergetica în cadrul unei dezbateri organizate de Liga Asociațiilor de Proprietari „Habitat”, conform HotNews.

Rețeaua de termoficare a Capitalei înregistrează pierderi de agent termic de aproximativ 40%, ceea ce reprezintă echivalentul a circa 500 de milioane de lei în 2024. Dificultățile legate de încasări și gestionarea fondurilor fac ca doar 8% din încasările efective să rămână în companie, în timp ce 75% din sumele colectate se duc către furnizorii și producătorii de energie termică, ceea ce face ca Termoenergetica să funcționeze într-un ritm dificil de susținut.

„Situația financiară ne încurcă și pe noi, pentru că am devenit de evitat pentru firmele cu care lucrăm. Avem contracte unde nici firmele nu vor să ne mai livreze materiale pentru că deja avem datorii la aceste firme, datorii pe care nu putem să le onorăm”, a explicat Ionițoaie.

Datoriile istorice împiedică compania să acceseze finanțări externe pentru modernizarea echipamentelor din centralele termoelectrice. Chiar întâlnirile cu instituții financiare, precum Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, sunt afectate de neclaritatea privind situația datoriilor, acestea fiind un impediment major pentru obținerea de finanțări. Toate băncile și instituțiile financiare cer garanții că datoria Termoenergetica va fi gestionată corect, pentru a evita repetarea unui scenariu similar cu RADET, unde încă mai există sume de recuperat.

„Din încasări noi efectiv în companie rămânem cu doar 8%. Pentru că sunt conturi escrow, din ce intră, mulți bani, cam 75% se duc către furnizorii, producătorii de energie termică. Ne descurcăm foarte greu, de la lună la lună, deocamdată, dar nu știu cât. Mult nu cred că mai putem continua în ritmul ăsta”, a declarat Directorul adjunct al Termoenergetica.

În plus, Elcen deține patru titluri executorii împotriva Termoenergetica care trebuie puse în aplicare. Compania așteaptă alocările bugetare din partea statului și a municipalității pentru subvenții și termie, pentru a putea încasa datoriile restante și a continua furnizarea agentului termic în București.