Ministrul Transporturilor și Infrastructurii, Ciprian Șerban, a anunțat, prin intermediul Facebook-ului, că a avut o întâlnire cu delegația sud-coreeană a companiei Hyundai Rotem, condusă de CEO-ul Yong Bae Lee, în cadrul căreia au fost discutate oportunități de colaborare în domeniul feroviar.

Potrivit ministrului, discuțiile s-au concentrat pe Proiectul DACIA, o propunere amplă care vizează localizarea producției de material rulant în România, dezvoltarea trenurilor pe hidrogen, stabilirea etapelor pentru o viitoare cale ferată de mare viteză și utilizarea unor mecanisme de finanțare prin credit de export.

Ciprian Șerban a subliniat că un astfel de model de colaborare ar putea aduce beneficii importante României, printre care dezvoltarea unei industrii feroviare competitive „Fabricat în România”, prin facilități locale, transfer tehnologic și lanțuri de aprovizionare moderne. Potrivit lui, proiectul ar contribui la crearea de locuri de muncă sustenabile și la formarea unei forțe de muncă tehnice de înaltă calificare.

Ministrul a precizat că inițiativa ar putea accelera tranziția către transport nepoluant prin soluții pe bază de hidrogen și ar putea poziționa țara ca hub european de producție și inovare feroviară, cu potențial de export. Totodată, el a evidențiat că parteneriatele public–private bine structurate ar putea consolida autonomia industrială a țării pe termen lung.

Șerban a transmis că autoritățile rămân consecvente obiectivului de modernizare și dezvoltare a infrastructurii feroviare și de consolidare a producției naționale de material rulant.

Hyundai Rotem este o companie de inginerie grea din Coreea de Sud, parte a Hyundai Motor Group, specializată în producția de material rulant feroviar, sisteme de apărare și infrastructură industrială. De-a lungul timpului, compania s-a impus ca un jucător global în domeniul tehnologiei feroviare și al industriei de apărare.

Compania a fost fondată în 1977 sub numele de Hyundai Precision Industry. În 1999, pe fondul crizei financiare asiatice, guvernul sud-coreean a decis reorganizarea industriei feroviare, impunând fuziunea diviziilor de profil ale Hyundai Precision, Hanjin Heavy Industries și Daewoo Heavy Industries. Astfel a fost creată Korea Rolling Stock Corporation (KOROS), o entitate menită să consolideze competitivitatea națională în domeniul materialului rulant.

În perioada 2001–2007, compania a trecut printr-un proces de consolidare și integrare în Hyundai Motor Group. În 2001 a fost redenumită Rotem Company, iar în decembrie 2007 a adoptat denumirea actuală de Hyundai Rotem, pentru a sublinia apartenența la grup. Din punct de vedere tehnic, compania a evoluat de la producția primelor locomotive diesel în anii ’70 și a tancului K1 în anii ’80, la realizarea trenurilor de mare viteză KTX-I în 1998 și la dezvoltarea tancului K2 Black Panther în anii 2000.

În prezent, Hyundai Rotem este listată la Bursa din Coreea (KRX: 064350) și operează prin trei divizii majore. Divizia feroviară (Rail Solutions) produce o gamă completă de vehicule, de la metrouri și tramvaie până la trenuri de mare viteză și sisteme maglev, compania remarcându-se recent prin primul export de trenuri de mare viteză către Uzbekistan, în 2024.

Divizia de apărare (Defense Solutions) este singurul producător de tancuri din Coreea de Sud și înregistrează în prezent performanțe puternice, în special datorită contractelor semnate cu Polonia pentru tancurile K2, care au generat o creștere record a profitului în perioada 2024–2025.

Cea de-a treia componentă, divizia Eco-Plant, se concentrează pe soluții de infrastructură pentru hidrogen, inclusiv stații de alimentare și producție, pe logistică inteligentă prin roboți autonomi AGV/AMR și pe echipamente pentru industria siderurgică.