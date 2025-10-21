Ministrul Transporturilor a subliniat că misiunea celor doi este să asigure servicii publice de calitate, nu să transforme funcțiile pe care le ocupă în instrumente pentru dispute personale.

Ministrul Transporturilor, Ciprian Șerban, a transmis marți, într-un mesaj publicat pe Facebook, că le solicită directorilor CFR Călători și CFR Infrastructură să adopte măsurile necesare pentru reluarea circulației trenurilor în condiții normale. El a avertizat că, în cazul în care cei doi nu vor reuși să ajungă la o soluție prin dialog, va fi nevoit să ceară aplicarea de sancțiuni împotriva ambilor.

”Le cer, directorilor CFR Călători şi CFR Infrastructură (CFR S.A.), să ia toate măsurile pentru ca trenurile să poată circula în condiţii normale. În cazul în care nu vor găsi soluţii prin dialog, mă văd obligat să solicit măsuri împotriva ambilor. Situaţia creată este una cu impact social, iar eu, ca ministru, sunt obligat să iau decizii pentru cetăţeni”, a scris, marţi, pe Facebook, ministrul Transporturilor, Ciprian Şerban.

Ministrul a subliniat că situația actuală are un impact social semnificativ, iar responsabilitatea sa este să ia decizii în interesul cetățenilor. Totodată, a reamintit că Autoritatea pentru Reformă Feroviară a alocat deja, pentru luna octombrie, 243 de milioane de lei către CFR Călători.

”Această sumă este destinată inclusiv plăţii datoriilor de peste 70 de milioane de lei pe care CFR Călători le are acum faţă de CFR Infrastructură, administratorul infrastructurii feroviare. Ca atare, Directorul General al CFR Călători, Traian Preoteasa, are, acum, posibilitatea să plătească această datorie şi să stingă acest conflict care creează probleme, în primul rând călătorilor. La rândul lui, Directorul General al CFR Infrastructură (CFR S.A.), Ion Simu, ar trebui să abordeze situaţia lucid astfel încât circulaţia trenurilor să nu fie întreruptă”, a mai transmis ministrul.

Ministrul a precizat că, deși conducerile celor două companii au fost desemnate conform prevederilor Ordonanței privind managementul corporativ (OUG 109/2011), directorii trebuie să conștientizeze înainte de toate rolul social esențial al activităților pe care le desfășoară, și nu să se concentreze exclusiv pe aspectele administrative sau personale ale funcțiilor lor.

”Cred că cei doi nu au înţeles că principala lor obligaţie nu este să câştige bani în detrimentul serviciilor publice prestate. Rolul lor este să ofere servicii publice de calitate şi nu să se folosească de funcţiile pe care le deţin pentru răfuieli personale. Ca ministru, nu voi tolera astfel de comportamente, iar cine nu înţelege că este în slujba cetăţeanului va pleca acasă”, a mai transmis ministrul.

Compania Națională de Căi Ferate „CFR” SA a informat că, începând de marți, ora 00:01, va fi suspendată temporar circulația mai multor trenuri operate de CFR Călători SA, din cauza neachitării la termen a sumelor restante pentru Tariful de Utilizare a Infrastructurii (T.U.I.), care depășesc 100 de milioane de lei.

A. Trenuri Regio suspendate începând cu 21.10.2025, ora 00:01

• R 5431, R 5432: Bacău – Suceava Nord şi retur;

• R 5539, R 5540: Paşcani – Suceava Nord şi retur;

• R 5568, R 5570: Botoşani – Suceava Nord şi retur;

• R 7035, R 7038 (din 25.10.2025): Bucureşti Nord – Urziceni şi retur;

• R 8003: Bucureşti Obor – Feteşti;

• R 8005: Bucureşti Obor – Constanţa;

• R 5106, R 5107: Mărăşeşti – Buzău şi retur;

• R 5071, R 5072: Brazi – Buzău şi retur;

• R 3030: Braşov – Bucureşti Nord;

• R 3029: Bucureşti Nord Gr. B – Braşov;

• R 3115, R 3116, R 3117, R 3118: Timişoara Nord – Oradea şi retur;

• R 3126, R 3129: Gurahonţ – Arad şi retur;

• R 3127, R 3128: Arad – Brad şi retur;

• R 4105, R 4106: Bistriţa Nord – Cluj Napoca şi retur;

• R 5002, R 5003, R 5016, R 5017: Buzău – Bucureşti Nord şi retur;

• R 4331, R 4338: Oradea – Halmeu şi retur;

• R 4332: Satu Mare – Oradea;

• R 4401, R 4402, R 4405, R 4406: Satu Mare – Halmeu şi retur;

• R 4502: Siculeni – Braşov;

• R 4533, R 4536: Târgu Mureş – Războieni şi retur;

• R 2441, R 2443: Târgu Mureş – Sibiu şi retur;

• R 2445, R 2447: Teiuş – Târgu Mureş şi retur;

• R 2560, R 2561: Mediaş – Sibiu şi retur;

• R 2563: Sibiu – Sighişoara;

• R 2564: Beia Hm – Sibiu;

• R 2567, R 2568: Sibiu – Sighişoara şi retur.

B. Trenuri InterRegio (IR) suspendate începând cu 07.11.2025, până la noi dispoziţii

• IR 1634 şi IR 1633: Braşov – Bucureşti Nord şi retur;

• IR 1661 şi IR 1662: Bucureşti Nord – Iaşi şi retur;

• IR 1571 şi IR 1574: Bucureşti Nord – Galaţi şi retur;

• IR 1599 şi IR 1590: Bucureşti Nord – Drobeta Turnu Severin şi retur;

• IR 1531: Timişoara Nord – Baia Mare;

• IR 1530: Baia Mare – Timişoara Nord (anulat din 08.11.2025);

• IR 1532: Satu Mare – Timişoara Nord;

• IR 1533: Timişoara Nord – Satu Mare (anulat din 10.11.2025);

• IR 1537 şi IR 1539: Timişoara Nord – Oradea şi retur;

• IR 1743 şi IR 1744: Arad – Oradea şi retur;

• IR 1745 şi IR 1746: Târgu Mureş – Cluj Napoca şi retur.