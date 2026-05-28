CFR Călători reia, din luna iunie, circulația trenului direct către Varna, Sofia și Istanbul/Halkali

CFR Călători reia, din iunie 2026, circulația trenului internațional „România”, care va asigura zilnic legături directe între București și Varna, Sofia sau Istanbul/Halkali.

CFR Călători anunță reluarea circulației trenului internațional „România”, care va asigura, în perioada 12 iunie – 12 octombrie, legături directe zilnice între București și destinații importante din Bulgaria și Turcia. Începând cu 12 iunie 2026, călătorii vor putea ajunge direct la Varna, iar din 13 iunie vor fi disponibile și conexiunile directe către Sofia și Istanbul/Halkali.

Prin reluarea acestor rute internaționale, CFR Călători vine în sprijinul pasagerilor care aleg să își petreacă vacanțele sau concediile în Bulgaria și Turcia, oferind o variantă de transport confortabilă, accesibilă și convenabilă.

Pentru destinația Varna, trenul internațional „România” 461 (461/9623) va pleca din București Nord la ora 10:46 și va ajunge la Varna la ora 19:56, circulând în perioada 12 iunie – 11 octombrie 2026. Pe ruta retur, trenul „România” 460 (9620/460) va pleca din Varna la ora 09:30 și va sosi în București Nord la ora 16:56, în perioada 13 iunie – 12 octombrie 2026. Prețul unui bilet la clasa a doua, pe relația București Nord – Varna sau retur, este de 27 de euro.

Pentru Sofia, trenul internațional „România” 461 va pleca din București Nord la ora 10:46 și va ajunge în capitala Bulgariei la ora 20:41, circulând în perioada 13 iunie – 12 octombrie 2026. La retur, trenul „România” 460 (20231/460) va pleca din Sofia la ora 07:00 și va ajunge în București Nord la ora 16:56, în aceeași perioadă. Tariful pentru un bilet la clasa a doua, pe ruta București Nord – Sofia sau retur, este de 33,6 euro.

În ceea ce privește legătura directă cu Istanbul/Halkali, trenul internațional „România” 461 (461/465/493/12504) va pleca din București Nord la ora 10:46 și va ajunge la Istanbul/Halkali la ora 09:56 a doua zi, circulând în perioada 13 iunie – 12 octombrie 2026. Trenul de retur „România” 460 (12503/492/464/460) va pleca din Istanbul/Halkali la ora 20:00 și va ajunge în București Nord la ora 16:56, circulând în perioada 11 iunie – 10 octombrie 2026. Prețul unui bilet pentru această rută, la vagon cușetă cu patru locuri, este de 57,8 euro.

Biletele pentru călătoriile internaționale pot fi achiziționate cu până la 90 de zile în avans din stațiile și agențiile CFR Călători deschise traficului internațional, precum și online, prin intermediul site-ului CFR Călători, din secțiunea dedicată traficului internațional. Pentru destinațiile din Bulgaria și Turcia, biletele pot fi ridicate din gară sau livrate prin curier pe teritoriul României. În cazul călătoriilor către Bulgaria, acestea pot fi primite și în format PDF, direct pe telefonul mobil.

De asemenea, pentru călătoriile în Bulgaria și Turcia poate fi utilizată și oferta Interrail, atât în varianta continuă, cât și în cea flexi. Biletele Interrail sunt disponibile la casele de bilete din stațiile și agențiile CFR Călători care vând bilete pentru trafic internațional. Informații suplimentare despre circulația trenurilor sunt disponibile pe site-ul web CFR Călători, la numărul de telefon 021 9521 pentru trafic intern, la 021 314 55 28 pentru trafic internațional – Gara de Nord București – sau direct în stațiile CFR Călători.

CFR Călători informează pasagerii că, din cauza lucrărilor de reparații efectuate pe mai multe secțiuni ale rețelei feroviare din Bulgaria, pot apărea modificări în circulația și orarul trenurilor. Călătorii care dețin deja bilete sunt sfătuiți să consulte periodic mersul trenurilor actualizat de pe teritoriul administrat de BDZ, pentru a verifica eventualele schimbări apărute în programul de circulație, accesând www.bdz.bg.

Atenție!

Urmare lucrărilor de reconstrucție, vă aducem la cunoștință următoarele:

în perioada 25.05.2026 – 15.09.2026, trenul internațional 367 va circula cu transbordare auto pe distanta Miercurea Ciuc – Brașov;

în perioada 26.05.2026 – 16.09.2026, trenul internațional 366 va circula cu transbordare auto pe distanta Brașov – Miercurea Ciuc;

în perioada 26.05.2026 – 16.09.2026, trenul internațional 407 va circula cu transbordare auto pe distanta Miercurea Ciuc – Brașov;

în perioada 26.05.2026 – 16.09.2026, trenul internațional 406 va circula cu transbordare auto pe distanta Brașov – Miercurea Ciuc;

În perioada 2 iunie 2026 – 30 august 2026:

trenul IR 78 București Nord – Budapesta va circula conform graficului de circulație în relația Timișoara Nord – Curtici – Lokoshaza – Budapesta și ca tren IR 12078 în relația București Nord (plecare ora 20.05) – Craiova – Drobeta Turnu Severin – Lugoj – Buziaș – Timișoara Nord (sosire ora 07.46). Numărul trenului tipărit pe biletele internaționale rămâne neschimbat – IR 78.

trenul IR 79 Budapesta – București Nord va circula conform graficului de circulație în relația Budapesta – Lokoshaza – Curtici – Timișoara Nord și ca tren IR 12079 în relația Timișoara Nord (plecare ora 22.08) – Buziaș – Lugoj – Craiova – București Nord (sosire ora 09.34). Numărul trenului tipărit pe biletele internaționale rămâne neschimbat – IR 79.

În perioada 02 iunie 2026 – 31 august 2026: