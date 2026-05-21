CFR Călători anunță, într-un comunicat, că în perioada 12/13 iunie – 6/7 septembrie va fi activ programul estival „Trenurile Soarelui”, care asigură legături feroviare directe din întreaga țară către litoralul Mării Negre.

În cadrul programului, zilnic vor circula 60 de trenuri spre litoral (30 dus și 30 întors), dintre care 28 sunt suplimentare (14 dus și 14 întors), restul fiind trenuri din circulația obișnuită. Serviciul este conceput pentru a facilita accesul turiștilor către destinațiile de vacanță pe durata sezonului estival.

Trenurile directe suplimentare sunt disponibile din:

– Nord-Vest: Oradea, Satu Mare/Baia Mare

– Vest: Arad, Timişoara Nord, Reşiţa Nord

– Centru: Cluj-Napoca, Târgu Mureş, Braşov, Sibiu

– Nord-Est / Est: Suceava Nord, Iaşi, Galaţi

– Sud: Craiova, Bucureşti

Potrivit CFR Călători, trenurile din program includ opriri în numeroase stații intermediare, facilitând îmbarcarea pasagerilor din mai multe zone ale țării și accesul către litoralul Mării Negre, dar și către Delta Dunării, prin legătura spre Tulcea Oraș via Medgidia.

În plus, călătorii beneficiază de conexiuni frecvente din București, pe magistrala București Nord – Constanța, unde trenurile circulă la intervale regulate pe parcursul întregii zile. Această cadență oferă flexibilitate în alegerea orei de plecare, iar durata călătoriei este de aproximativ 2 ore cu trenurile InterCity și circa 2 ore și 20 de minute cu InterRegio, ceea ce face deplasarea către litoral mai rapidă și mai comodă.

CFR Călători pune la dispoziția pasagerilor vagoane climatizate, precum și facilități pentru trenurile de lung parcurs, inclusiv vagoane de dormit și cușetă.

„Un element important al acestui sezon îl reprezintă utilizarea unui număr semnificativ de vagoane şi locomotive modernizate prin fonduri PNRR, precum şi a noilor rame electrice Alstom Coradia Stream, aflate deja în circulaţie pe relaţia Bucureşti-Constanţa, care oferă condiţii moderne de călătorie şi servicii îmbunătăţite pentru pasageri”, arată compania.

Programul estival include și legături directe cu trenuri Regio între Constanța și Mangalia, pe ambele sensuri, facilitând deplasarea rapidă între stațiunile de pe litoral și oferind o alternativă mai comodă la transportul rutier.

Biletele pot fi cumpărate cu până la 30 de zile în avans, online, prin site-ul CFR Călători, aplicația mobilă, automatele din stații, casele de bilete sau agențiile companiei.

În tren, biletele pot fi achiziționate de la personal doar în anumite situații, precum lipsa caselor de bilete deschise, absența personalului în stație sau în afara programului de funcționare al acestora.

Pentru ruta București–Constanța, tarifele pornesc de la 48,50 lei la clasa a II-a pentru tren Regio, 92 lei pentru InterRegio și 105 lei pentru InterCity.

CFR Călători oferă și reduceri pentru achiziția anticipată a biletelor: 10% pentru cumpărare cu cel puțin 11 zile înainte de plecare, 5% pentru 6–10 zile înainte, precum și oferta dus-întors cu reducere de 10%. Sunt menținute și facilitățile legale pentru elevi, pensionari și alte categorii eligibile.