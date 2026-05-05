România face un pas important către transportul feroviar nepoluant, urmând să primească primele trenuri electrice alimentate cu hidrogen. Este vorba despre un proiect-pilot de amploare, care marchează debutul acestei tehnologii în transportul feroviar românesc și unul dintre primele exemple de acest tip din Europa de Est.

Noile trenuri vor fi utilizate pe rutele regionale neelectrificate, unde soluțiile clasice de electrificare sunt costisitoare sau dificil de implementat.

„Suntem mândri să livrăm prima flotă de trenuri cu hidrogen pentru România. Cu Mireo Plus H, combinăm o platformă regională de tren deja dovedită cu tehnologie de ultimă generație pe bază de hidrogen, făcând posibil transportul feroviar fără emisii pe liniile neelectrificate”, a declarat Andre Rodenbeck, potrivit publicației Interesting Engineering.

Garniturile vor fi construite pe platforma Siemens Mobility Mireo Plus H, o tehnologie dezvoltată pentru transport regional sustenabil. Aceste trenuri funcționează pe bază de hidrogen, generând energie electrică la bord prin pile de combustie, fără emisii poluante în exploatare.

„Hidrogenul va juca un rol esențial în atingerea mobilității neutre din punct de vedere climatic în Europa, iar acest proiect demonstrează clar cum inovația poate fi transformată în soluții feroviare fiabile și atractive din punct de vedere economic.”

Caracteristici tehnice esențiale:

viteză maximă: 120 km/h

configurație: ramă cu două unități articulate

capacitate: 131 locuri fixe + locuri rabatabile

operare flexibilă: posibilitate de cuplare a două trenuri (tracțiune multiplă)

Implementarea trenurilor pe hidrogen face parte din strategia de reducere a emisiilor din transportul public și de modernizare a mobilității regionale.

Prin eliminarea dependenței de electrificarea completă a liniilor, această tehnologie permite:

reducerea emisiilor de carbon

creșterea eficienței pe rutele secundare

scăderea costurilor de infrastructură pe termen lung

Noile trenuri vor fi echipate cu sisteme moderne de siguranță, conforme cu normele europene:

PZB – sistem de control al vitezei trenului

ETCS (European Train Control System) – standard european de semnalizare și control

Aceste tehnologii asigură circulația în siguranță și compatibilitatea cu rețeaua feroviară europeană.

Trenurile vor include un sistem digital de informare a pasagerilor, cu:

afișaje interioare și exterioare

anunțuri automate în timp real

actualizări constante despre traseu

Scopul este îmbunătățirea confortului și a transparenței în timpul călătoriei.

Contractul include nu doar livrarea trenurilor, ci și un pachet complet de întreținere pe o perioadă inițială de 15 ani, cu opțiune de extindere.

Elemente cheie ale programului de mentenanță:

întreținere preventivă și corectivă

revizii tehnice complete

aprovizionare cu piese de schimb

responsabilitate operațională integrată

Întreținerea va fi realizată local, inclusiv într-un depou dedicat din București, contribuind la dezvoltarea expertizei tehnice din România.

Conform planificării actuale, primele trenuri electrice cu hidrogen vor intra în circulație cu pasageri în anul 2029. Acest moment va marca o premieră pentru transportul feroviar românesc și un pas important către un sistem de mobilitate mai sustenabil.