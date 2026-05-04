Banca Centrală Europeană (BCE) a menținut săptămâna trecută ratele dobânzilor neschimbate, însă a discutat inclusiv o posibilă majorare pentru a contracara inflația în creștere și a transmis că ar putea începe ridicarea costurilor de împrumut în luna iunie.

Sondajul trimestrial realizat de BCE în rândul marilor companii arată că firme din sectoare precum transport aerian, logistică, industria chimică, materialele plastice și ambalajele au majorat deja prețurile sau au anunțat creșteri, în multe cazuri de două cifre. Aceste ajustări vin pe fondul creșterii bruște a prețului petrolului de la începutul conflictului.

Totuși, transmiterea acestor creșteri către restul economiei, un element important pentru politica monetară a BCE, este estimată ca fiind mai lentă decât în perioada invaziei Rusiei în Ucraina din 2022. Motivul este că marile companii și-au construit mecanisme de protecție împotriva fluctuațiilor prețurilor la energie, conform informațiilor publicate de Reuters.

„Această acoperire a riscurilor ar trebui să limiteze oarecum impactul pe termen scurt, deoarece transmiterea prețurilor mai mari la energie pentru aceste firme a fost mai puțin directă, venind în principal sau doar prin intermediul unor furnizori mai mici, neacoperiți a riscurilor, care caută prețuri mai mari la inputuri”, a declarat BCE.

Comparativ cu perioada post-pandemică, BCE menționează și factori care ar putea atenua presiunile inflaționiste, precum cererea globală slabă, în special din partea Chinei, lipsa unei creșteri anticipate a serviciilor și un nivel mai redus al stimulentelor fiscale.

„Un conflict care durează luni de zile, în loc de săptămâni – în care Strâmtoarea Hormuz rămâne blocată și/sau ar urma noi atacuri asupra infrastructurii de petrol și gaze – ar duce la o penurie globală nu doar de combustibil, ci și de multe produse care necesită derivate din petrol pentru fabricarea lor”, a declarat BCE.

Sondajul BCE a fost realizat pe un eșantion de 67 de companii din afara sectorului financiar, în principal în perioada 23 martie-1 aprilie.